Karwa Chauth 2025: बॉलीवुड की सिर्फ पत्नियां ही नहीं, बल्कि ये पति भी रखते हैं करवा चौथ का व्रत

Bollywood Husbands Fasting For Karwa Chauth: करवा चौथ एक बेहद खास त्योहार है. इस साल 10 अक्टूबर को देशभर में करवा चौथ मनाया जा रहा है, इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और चांद को देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं. लेकिन आज के समय में पत्नी के साथ-साथ पति भी ये व्रत रखने लगे हैं. खासकर बॉलीवुड के पति अपनी पत्नियों के साथ करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं. इस खबर में हम आपको ऐसे ही बॉलीवुड पतियों के बारे में बताएंगे...

विराट कोहली

इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ-साथ बेस्ट हसबैंड भी हैं. विराट और अनुष्का बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक माने जाते हैं. लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये है कि करवा चौथ के मौके पर अनुष्का के साथ-साथ विराट भी व्रत रखते हैं. दरअसल 2019 में अनुष्का ने करवा चौथ की एक फोटो शेयर की थी, उन्होंने उस फोटो पर लिखा था, “जो साथ में व्रत करते हैं वे साथ में हंसते हैं.”

विक्की कौशल

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ भी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पंसदीदा कपल्स में से एक हैं. आपको बता दें, इन दोनों ने साल 2021 में शादी की थी. एक इंटरव्यू के दौरान विक्की ने इस बात का खुलासा किया था कि वे भी कैटरीना के साथ व्रत रखते हैं. उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे अक्सर एक्टिव के लिए डाइटिंग करते रहते हैं. हालांकि विक्की का कैटरीना के साथ व्रत रखना दोनों के गहरे प्यार को दर्शाता है.

राज कुंद्रा

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा अक्सर सारे त्योहारों को एक साथ मनाते हैं. बॉलीवुड में दोनों एक आइडल कपल हैं. आपको जानकर हैरानी होगी. लेकिन राज कुंद्रा भी अपनी पत्नी शिल्पा के साथ व्रत रखते हैं. इसका कंफर्मेशन उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दिया था. 2024 में इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि "मैं उसके लिए व्रत कर रहा हूं, जिसने मेरे जीवन को प्यार, हंसी और बिना शर्त समर्थन से भर दिया.. 15 साल तक लगातार..” आपको बता दें, दोनों ने साल 2009 में शादी की थी और अब दोनों के दो बच्चे भी हैं.

आयुष्मान खुराना

आयुष्मान खुराना ने भी अपनी पत्नी ताहिरा कश्यप के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था. दरअसल जब ताहिरा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही थी, तब आयुष्मान ने व्रत रखा था. इसके बारे में खुद आयुष्मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया. उन्होंने लिखा था कि, "वह इस बार व्रत नहीं रख पा रही हैं, इसलिए मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखूंगा". आयुष्मान और ताहिरा ने 2008 में शादी की थी और अब दोनों के दो बच्चे भी हैं.