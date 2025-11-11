1 नहीं, 2 नहीं... पूरे 71 गाने! बॉलीवुड की इस फिल्म के नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक कोई मूवी नहीं कर सकी ये कारनामा!

Indrasabha Songs: जब बॉलीवुड फिल्मों की बात आती है तो गानों के बिना उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. आमतौर पर किसी भी फिल्म में 5-6 गाने होते हैं, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म बनी, जिसमें 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 71 गाने थे. यह फिल्म 'इंद्रसभा' (Indrasabha) है, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा गानों के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया. यह फिल्म उर्दू नाटक 'इंदर सभा' पर आधारित थी और इसे जामाहेदजी जहांगीरजी मदन ने निर्देशित किया था. इस रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरी फिल्म तोड़ नहीं पाई है.

सबसे ज्यादा गानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड

बॉलीवुड में म्यूजिक को फिल्मों की जान माना जाता है, लेकिन 1930 के दशक में आई फिल्म 'इंद्रसभा' ने इस मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस फिल्म में 5-6 गाने नहीं, बल्कि पूरे 71 गाने थे. फिल्म में गानों की इस भारी संख्या के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गानों वाली फिल्म के रूप में दर्ज किया गया है. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

फिल्म का नाम और आधार

इस रिकॉर्डधारी फिल्म का नाम 'इंद्रसभा' था. यह फिल्म मूल रूप से उर्दू के एक नाटक 'इंदर सभा' पर आधारित थी. इस नाटक को पहली बार 1853 में अगा हसन अमानत ने स्टेज पर प्रस्तुत किया था. इस लोकप्रिय नाटक पर ही फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसमें गाने कहानी का एक अहम हिस्सा थे.

Add Zee News as a Preferred Source

डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर

फिल्म 'इंद्रसभा' को जामाहेदजी जहांगीरजी मदन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के 71 गानों को कंपोज करने की जिम्मेदारी नागरदास नायक ने संभाली थी, जिन्होंने इतने ज्यादा गानों के लिए संगीत तैयार किया.

फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट

'इंद्रसभा' के अलावा, बॉलीवुड में कुछ अन्य फिल्में भी हैं जिनमें गानों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी. वहीं इस फिल्म के अलावा 'हम आपके हैं कौन' (सलमान खान और माधुरी दीक्षित) में 14 गाने थे. 'रॉकस्टार' (इम्तियाज़ अली निर्देशित) फिल्म में 14 गाने हैं. इसके साथ ही 'ताल' (सुभाष घई निर्देशित) फिल्म में ए आर रहमान द्वारा कंपोज किए गए 12 गाने थे.