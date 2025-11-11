Advertisement
trendingNow12997567
Hindi Newsमनोरंजन

1 नहीं, 2 नहीं... पूरे 71 गाने! बॉलीवुड की इस फिल्म के नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक कोई मूवी नहीं कर सकी ये कारनामा!

Indrasabha Movie 71 songs: बॉलीवुड फिल्म 'इंद्रसभा' के नाम सबसे ज्यादा गानों का एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड दर्ज है. इस फिल्म में 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 71 गाने थे. यह फिल्म एक उर्दू नाटक 'इंदर सभा' पर आधारित थी और इसका संगीत नागरदास नायक ने दिया था. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज यह रिकॉर्ड आज तक बॉलीवुड या दुनिया की कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई है.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 11, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 नहीं, 2 नहीं... पूरे 71 गाने! बॉलीवुड की इस फिल्म के नाम है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज तक कोई मूवी नहीं कर सकी ये कारनामा!

Indrasabha Songs: जब बॉलीवुड फिल्मों की बात आती है तो गानों के बिना उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है. आमतौर पर किसी भी फिल्म में 5-6 गाने होते हैं, लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसी फिल्म बनी, जिसमें 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 71 गाने थे. यह फिल्म 'इंद्रसभा' (Indrasabha) है, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा गानों के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया. यह फिल्म उर्दू नाटक 'इंदर सभा' पर आधारित थी और इसे जामाहेदजी जहांगीरजी मदन ने निर्देशित किया था. इस रिकॉर्ड को आज तक कोई दूसरी फिल्म तोड़ नहीं पाई है.

सबसे ज्यादा गानों का वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड में म्यूजिक को फिल्मों की जान माना जाता है, लेकिन 1930 के दशक में आई फिल्म 'इंद्रसभा' ने इस मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. इस फिल्म में 5-6 गाने नहीं, बल्कि पूरे 71 गाने थे. फिल्म में गानों की इस भारी संख्या के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा गानों वाली फिल्म के रूप में दर्ज किया गया है. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है.

फिल्म का नाम और आधार
इस रिकॉर्डधारी फिल्म का नाम 'इंद्रसभा' था. यह फिल्म मूल रूप से उर्दू के एक नाटक 'इंदर सभा' पर आधारित थी. इस नाटक को पहली बार 1853 में अगा हसन अमानत ने स्टेज पर प्रस्तुत किया था. इस लोकप्रिय नाटक पर ही फिल्म का निर्माण किया गया था, जिसमें गाने कहानी का एक अहम हिस्सा थे.

Add Zee News as a Preferred Source

डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर
फिल्म 'इंद्रसभा' को जामाहेदजी जहांगीरजी मदन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म के 71 गानों को कंपोज करने की जिम्मेदारी नागरदास नायक ने संभाली थी, जिन्होंने इतने ज्यादा गानों के लिए संगीत तैयार किया.

फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट
'इंद्रसभा' के अलावा, बॉलीवुड में कुछ अन्य फिल्में भी हैं जिनमें गानों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी.  वहीं इस फिल्म के अलावा 'हम आपके हैं कौन' (सलमान खान और माधुरी दीक्षित) में 14 गाने थे. 'रॉकस्टार' (इम्तियाज़ अली निर्देशित) फिल्म में 14 गाने हैं. इसके साथ ही 'ताल' (सुभाष घई निर्देशित) फिल्म में ए आर रहमान द्वारा कंपोज किए गए 12 गाने थे. 

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Indrasabha Movie 71 songsIndrasabha SongsEntertainment News

Trending news

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को किया बरी, 18 साल बाद रिहा!
Nithari Serial Killings Case
सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को किया बरी, 18 साल बाद रिहा!
लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
delhi red fort blast
लाल किले में धमाका करने वाली i20 कार के कैसे बदले मालिक? जांच में हुआ बड़ा खुलासा
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
यादव, कुर्मी, मुस्लिम... बिहार में किसका वोट किसके साथ? भाजपा को टेंशन X फैक्टर से
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
Delhi blast
क्या है मुस्लिम डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल? 4 दिन, 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी से हड़कंप
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के बाद चुनौती बना 'व्हाइट कॉलर टेरर'! कैसे बौखलाहट में साजिश रहे आतंकी
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
Delhi blast
दिल्ली धमाके के दोषियों को छोड़ेंगे नहीं... देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की चेतावनी
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
Delhi blast
मंदिर के दान के पैसों से डॉक्टर बना उमर... J&K के पूर्व DGP वैद 'गद्दारों' पर भड़के
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
delhi red fort blast
'इसका जवाब देना होगा...,' दिल्ली ब्लास्ट पर भड़के नाना पटोले; सरकार से पूछे सवाल
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
Masood Azhar
महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद पर खुलासा, जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग से निकला कनेक्‍शन
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था
Delhi blast
खाद से कैसे बना आतंक का खिलौना, 20 साल पहले भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता था