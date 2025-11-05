अमाल के पिता ने किया 'सीक्रेट गर्लफ्रेंड' का खुलासा, चौंका देगी आपको भी ये सच्चाई

Amaal Mallik Girlfriend: आज के समय में अमाल मलिक को कौन नहीं जानता है. बिग-बॉस से सुर्खियां बटोर रहे अमाल की हर जगह चर्चा हो रही है. ऐसे में अमाल से जुड़ा एक सवाल उनके फैंस के मन में बैठा हुआ है. दरअसल अमाल ने दूसरे कॉन्टेस्टंट्स और दर्शकों के सामने अपनी लव लाइफ को लेकर एक खुलासा किया है. अमाल का कहना है कि वे बाहर एक लड़की से प्यार करते हैं, जिससे वे शादी करना चाहते हैं. अब इस बारे में बात करते हुए अमाल के पिता ने एक खुलासा कर दिया है.

अमाल की सीक्रेट गर्लफ्रेंड

अमाल मलिक बिग बॉस 19 से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने दूसरे कॉन्टेस्टंट्स और दर्शकों के सामने अपनी लव लाइफ को लेकर एक खुलाया किया है. अमाल का कहना है कि उन्हें बाहर कोई लड़की पसंद है. इसके बाद बिग बॉस के फैंस उस लड़की की तलाश से जुट गए हैं. लेकिन अब अमाल के पिता डब्बू मलिक ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है. उनके पिता का कहना है कि वास्तव में ऐसी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. उन्होंने इसे एक 'कल्पनात्मक' प्रेम कहानी बताया है. डब्बू ने बताया कि "हम उस लड़की से कभी नहीं मिले है", यह केवल एक आर्टिस्टिक एंगल है.

Add Zee News as a Preferred Source

हेल्थ और शो में चुनौतियाँ

एक इंटरव्यू में अपने बेटे के बारे में बात करते हुए डब्बू मलिक ने बताया कि अमाल पिछले कुछ हफ्तों में हेल्थ से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें लगता है कि अमाल को शो से बाहर आ जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने यह भी जताया कि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि अगर इतना ज्यादा अमाल को नफरत या विरोध मिल रही है, तो उन्हें इस शो में रखा क्यों गया है.

बचपन की स्ट्रगल

डब्बू मलिक ने अमाल की बचपन की स्ट्रगल के बारे में भी बताया. उन्होंने शेयर किया कि अमाल ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था कि उनके पिता कितनी मेहनत करते हैं और लगभग 10 साल की उम्र में ही उन्होंने देख लिया था कि कैसे परिस्थिति में उनके पिता काम कर रहे हैं. डब्बू ने आगे बताया कि एक दिन जब पिता टूटने लगे, तो अगली सुबह अमाल ने खुद ये फैसला किया की वह काम शुरू करेंगे. इसके बाद वे लैपटॉप और कीबोर्ड लेकर चार जिंगल्स फाइनल कर दिया. ऐसे में अमाल ने बहुत ही छोटी उम्र में ही चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया था.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.