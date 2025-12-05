पाकिस्तानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट असलम खान की कहानी, धुरंधर फिल्म में संजय दत्त ने निभाया किरदार

Aslam Khan: लंबे समय से जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है, धुरंधर फिल्म रिलीज हो गई है. इस फिल्म के रिलीज होते ही चारों तरफ इसकी चर्चा होने लगी है, ये फिल्म एक्शन, देशभक्ति और ड्रामा से लवरेज है. इस फिल्म में जिसके किरदार की काफी ज्यादा चर्चा है वो संजय दत्त हैं, संजय दत्त पाकिस्तान के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम खान की भूमिका निभा रहे हैं. ये फिल्म खान के करियर की कहानी है, जिनका काम भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिकल मुकाबले से जुड़ा था. जानिए आखिर कौन था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चौधरी असलम खान, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है.

कब हुई थी असलम खान की मौत

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी असलम खान की मौत साल 2014 में हुई थी. इस दौरान वो कराची की एंटी-टेरर यूनिट के SSP के तौर पर काम कर रहे थे और एक सुसाइड बॉम्बिंग में उनकी मौत हो गई थी. असलम खान 1980 के दशक के आखिर में पुलिस में शामिल हुए थे और पहली बार कराची के गुलबहार पुलिस स्टेशन में SHO के तौर पर अपनी पोस्टिंग के दौरान चर्चा में आए थे. इसी समय के आसपास उन्होंने “चौधरी” नाम अपनाया, जो पारंपरिक रूप से पंजाबी जमीन वाले परिवारों से जुड़ा है. असलम खान की खासियत थी कि वो सफेद सलवार-कमीज पहनता था. इतना ही नहीं कहा जाता है कि वो सिगरेट का भी काफी ज्यादा शौकीन था.

ज्यातीय हत्या की लहर

1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में कराची में जातीय हत्याओं की एक लहर देखी गई थी, इसके लिए मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट (MQM) को दोषी ठहराया गया था. यह मूवमेंट भारत से आए उर्दू बोलने वाले लोगों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से अलग-थलग करने पर आधारित था. इनमें से कई हत्याओं में लाशों को जूट की बोरियों में भरकर शहर की सड़कों पर छोड़ दिया जाता था. इसके बाद सरकार की कार्रवाई ने असलम को एक सेंटर में डाल दिया.

ऑपरेशन ल्यारी

ये कहानी ‘ऑपरेशन ल्यारी’पर बनी है. ल्यारी कराची के सबसे पुराने, सबसे घनी आबादी वाले और पिछड़े इलाकों में से एक है, जहां बलूच और कच्छी कम्युनिटी रहती थी. इसे लंबे समय से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का गढ़ माना जाता रहा था. यह ऑर्गनाइज्ड क्राइम के पैरेलल इकोसिस्टम के लिए जाना जाता था. 1980 और 1990 के दशक के आखिर में जब जातीय तनाव बढ़ा, तो ल्यारी के रहने वालों का अक्सर MQM के साथ झगड़ा होता था.

असलम खान का हुआ टकराव

असलम खान का MQM से टकराव हुआ था, ने 1999 के तख्तापलट के बाद पार्टी के जनरल परवेज मुशर्रफ की मिलिट्री वाली सरकार के साथ जुड़ने के बाद अपनी स्थिति बदल ली. इस बदलाव ने ल्यारी के गैंग्स पर सरकार के सपोर्ट से कार्रवाई का रास्ता बनाया, जिसका मकसद क्रिमिनल एक्टिविटी को रोकना और इलाके पर PPP की पकड़ को कम करना था. खान को ऑपरेशन को लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया, जिसे ल्यारी टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है. जो कई एनकाउंटर से जुड़ा था.

मारा गया रहमान

ब्रोही ट्राइब के एक मेंबर के साथ ऐसे ही एक एनकाउंटर में खान को अरेस्ट किया गया और 16 महीने की जेल हुई. सरकार बदलने के बाद, वह पुलिस हायरार्की में वापस आ गया और बाद में उस ऑपरेशन को लीड किया जिसके नतीजे में ल्यारी गैंग के लीडर रहमान डकैत को मार दिया गया, जिसे रहमान कमांडो के नाम से भी जाना जाता था. बढ़ते हुए दिन के साथ पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और लश्कर-ए-झांगवी (LeJ) की वजह से सुसाइड हमलों और सांप्रदायिक हिंसा में भी बढ़ोतरी हो रही थी. इसके बाद खान को कराची के काउंटर-टेरर ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर इन ग्रुप्स का पीछा करने का काम सौंपा गया.

बन गए खास टारगेट

संदिग्ध मिलिटेंट्स के साथ कई एनकाउंटर्स में उनके शामिल होने की वजह से वे TTP के लिए एक खास टारगेट बन गए, जिसने बाद में 9 जनवरी, 2014 को ल्यारी एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले पर बम गिरने से मारे गए सुसाइड हमले की जिम्मेदारी ली. बाद की जांच से पता चला कि TTP को हमले के लिए अंदर से सपोर्ट मिला होगा. अपने करियर के दौरान खान को 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स का क्रेडिट दिया गया और वॉन्टेड सस्पेक्ट्स को मारने या गिरफ्तार करने के लिए उन्हें 7.5 करोड़ रुपये का सबसे ज्यादा ऑफिशियली मंजूर हेड-मनी इनाम दिया गया.

असलम खान का क्या था काम

असलम खान का काम मुख्य रूप से पुलिसिंग और पाकिस्तानी सरकार द्वारा सौंपे गए ऑपरेशन्स के दायरे में ही रहा. लेकिन जिन लोगों का उसने पीछा किया, उनमें से कुछ बाद में भारत-पाकिस्तान के रिश्तों को बनाने वाली बड़ी इंटेलिजेंस और जासूसी कहानियों में शामिल हो गए. खान सौलत मिर्जा की गिरफ्तारी में शामिल था, सौलत MQM का एक वर्कर था और एक सीनियर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट की हत्या का दोषी था. 2015 में फांसी से पहले एक रिकॉर्डेड बयान में, मिर्जा ने आरोप लगाया था कि MQM कैडर को भारत की बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसी, RAW से मदद मिली थी. हालांकि इस बात से भारत ने साफ इनकार कर दिया था.

