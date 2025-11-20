Advertisement
वो सुपरस्टार...जिसने फिल्मों में मचाया गदर, फिर रशियन से की शादी, अब राजनीति में भी बिखेरा जलवा

Pawan Kalyan: ऐसे कई एक्टर हैं जिसने फिल्मी दुनिया में तहलका मचाया और फिर राजनीति में कदम रखा. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं उस सुपरस्टार की जिसने फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक में अपना जलवा बिखेरा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 20, 2025, 02:38 PM IST
Pawan Kalyan News: अक्सर देखा जाता है कि लोग शोहरत की बुलंदी हासिल करने के बाद सियासत में कदम रखते हैं. राजनीति में भी उनका जलवा बरकरार रहता है. चाहे क्रिकेटर हो या फिर एक्टर, काफी संख्या में लोग राजनीति में आते हैं. ऐसे ही हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसे सुपस्टार की जिसने पहले फिल्मों में गदर मचाया और एक रशियन लड़की से शादी की. फिल्मों में फेमस होने के साथ-साथ उसने सियासत में कदम रखा और एक राज्य के डिप्टी सीएम तक का सफर तय किया. आइए जानते हैं इस सुपरस्टार के बारे में विस्तार के साथ. 

कौन है वो सुपस्टार
हम जिस सुपस्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है पवन कल्याण. 56 साल के पवन कल्याण सुपरस्टार बॉबी देओल के साथ 150 करोड़ में बनी फिल्म 'हरि हरा वीरा मल्लु' में लीड रोल में नजर आने वाले हैं. बता दें कि पवन कल्याण ने पहली शादी 1999 में की, जबकि दूसरी 2009 और तीसरी शादी साल 2013 में की थी. पवन चिंरजीवी के छोटे भाई हैं.

कब हुई थी शादी
बता दें कि साल 1997 में पवन कल्याण ने नंदिनी से शादी की थी, शादी के बाद साल 1999 में दोनों अलग हो गए और आखिरकार साल 2008 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद पवन ने दूसरी शादी एक्ट्रेस रेणु देसाई से साल 2009 में की. हालांकि साल 2012 में इन दोनों का तलाक हो गया. दो शादियों के टूटने के बाद पवन कल्याण ने रशियन एक्ट्रेस अन्ना लेजनेवा से शादी से साल 2013 में शादी की. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को 2 साल तक डेट किया था.

जानकारी के मुताबिक साल 2011 में 'तीन मार' की शूटिंग के दौरान पवन कल्याण और अन्ना लेजनेवा की मुलाकात हुई थी. इस मुलाकात के बाद दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर दोनों ने शादी कर ली. 

राजनीति में रखा कदम
फिल्मी दुनिया में महारथ हासिल करने के बाद पवन कल्याण ने राजनीति में कदम रखा. 2014 में जनसेना पार्टी बनाई, हालांकि 10 साल इस पार्टी को विफलताओं का सामना करना पड़ा लेकिन पवन कल्याण लगातार लगे रहे और साल 2024 में उन्होंने आंध्र प्रदेश नें भूचाल ला दिया और विधानसभा चुनाव में बुलंदी का झंडा गाड़ दिया. जिसके बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया गया.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pawan Kalyan

