Hindi Newsमनोरंजन

कौन हैं स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल? छोटी सी उम्र में ही हासिल कर ली ये बड़ी उपलब्धि

Who is Palash Muchhal: महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने पलाश मुच्छल के साथ सगाई की और जल्द शादी भी होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता की अचानक तबियत खराब होने के चलते फिलहाल शादी टल गई है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पलाश मुच्छल कौन हैं और क्यों वो इन दिनों चर्चाओं में आ गए हैं?

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 24, 2025, 03:03 PM IST
Palash Muchhal biography: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्ताओं में हैं. वह जल्द ही पलाश मुच्छल के साथ सात फेरे लेने वाली हैं. क्रिकेट और बॉलीवुड का यह कनेक्शन फैंस को हमेशा से लुभाता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पलाश मुच्छल कौन हैं? इस खबर में हम आपको पलाश मुच्छल के करियर, उनके परिवार और उनकी सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्होंने स्मृति का दिल जीता है.

कौन हैं पलाश मुच्छल?
पलाश मुच्छल एक युवा म्यूजिक कंपोजर (संगीतकार) और फिल्म डायरेक्टर हैं. वह इंदौर, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. उनकी एक बड़ी पहचान यह भी है कि वह बॉलीवुड की मशहूर प्लेबैक सिंगर पलक मुच्छल के छोटे भाई हैं. दोनों भाई-बहन अक्सर देश-विदेश में चैरिटी के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट करते हैं और गरीब बच्चों के इलाज में मदद करते हैं.

गिनीज बुक में दर्ज है नाम
पलाश ने बहुत ही छोटी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था. पलाश का नाम 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज है. वह बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के म्यूजिक कंपोजर बने थे. उन्होंने शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'ढिश्कियाऊं' में संगीत दिया था, उस वक्त उनकी उम्र महज 18 साल के आसपास थी. इसके अलावा उन्होंने 'भूतनाथ रिटर्न्स' जैसी फिल्मों में भी म्यूजिक दिया है.

डायरेक्शन में भी आजमाया हाथ
सिर्फ संगीत ही नहीं, पलाश ने फिल्म निर्देशन (Direction) में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है. उन्होंने 'अर्ध' (Ardh) नाम की फिल्म को डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में राजपाल यादव और रुबीना दिलैक जैसे मंझे हुए कलाकारों ने काम किया था. अपनी पहली ही फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया था कि वे एक मल्टी-टैलेंटेड कलाकार हैं.

स्मृति मंधाना से 5 साल पुराना रिश्ता
पलाश और स्मृति मंधाना का रिश्ता आज का नहीं, बल्कि काफी पुराना है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये दोनों पिछले 5 सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों एक-दूसरे को जन्मदिन की बधाई देते और साथ में फोटो शेयर करते नजर आते हैं. पलाश ने स्मृति के लिए एक गाना भी डेडीकेट किया था, जिससे उनके रिश्तों की चर्चा और तेज हो गई थी.

क्रिकेट और बॉलीवुड का अनोखा संगम
अगर यह शादी होती है, तो यह विराट-अनुष्का और केएल राहुल-अथिया शेट्टी की तरह क्रिकेट और ग्लैमर जगत का एक और खूबसूरत मिलन होगा. पलाश म्यूजिक वीडियोज भी बनाते हैं और स्मृति एक स्टार क्रिकेटर हैं. दोनों अपने-अपने क्षेत्र में सफल हैं. दोनों के परिवार इस रिश्ते से खुश हैं और जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

