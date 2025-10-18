Advertisement
पत्नी ऐश्वर्या नहीं! इस एक्ट्रेस से अभिषेक ने किया था पहला प्यार..

Abhishek Bachchan First Love: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बॉलीवुड के पर्फेक्ट कपल्स में से एक हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अभिषेक की पहली प्यार ऐश्वर्या नहीं हैं. इस खबर में हम आपको अभिषेक बच्चन की बचपन वाले प्यार के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:43 AM IST
पत्नी ऐश्वर्या नहीं! इस एक्ट्रेस से अभिषेक ने किया था पहला प्यार..

Abhishek Bachchan First Love: अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की ऐसी जोड़ी है, जो सभी पसंद आती है. दोनों की शादी एक खूबसूरत रिश्ते की मिसाल मानी जाती है. लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अभिषेक का पहला प्यार ऐश्वर्या नहीं हैं, बल्कि उनका पहला प्यार 70 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान थीं. यह बात खुद अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि यह उनका बचपन का प्यार था, जब वो बहुत छोटे थे और फिल्मों की दुनिया की उन्हें ज्यादा समझ नहीं था.

 

अभिषेक ने जीनत से पूछा ये सवाल
इस बारे में बात करते हुए अभिषेक बच्चन ने डायरेक्टर साजिद खान से हुए एक बातचीत में एक दिलचस्प किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि एक बार उनके पिता अमिताभ बच्चन फिल्म 'महान' की शूटिंग के लिए काठमांडू गए थे. उस समय अभिषेक भी उनके साथ थे. इस दौरान एक होटल में वे जीनत अमान से मिले, जहां वे उस फिल्म की को स्टार थीं. ऐसे में जब रात को जीनत अपने कमरे में जा रही थी, तो छोटे अभिषेक ने उनसे मासूमियत से पूछा, "क्या मैं आपके साथ सो सकता हूं?" इसके जवाब में जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, "पहले बड़े हो जाओ."

जीनत ने दिखाई समझदारी
अभिषेक ने बताया कि वो उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए अकेले सोने में डरते थे. लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके सवाल को कैसे लिया जाएगा. हालांकि जीनत ने इस सवाल को अच्छे से लिया और किसी शर्मिंदगी के जवाब दिया. इस किस्से को आज भी अभिषेक याद करते हैं.

 

अभिषेक की प्रोफेशनल लाइफ
आपको बता दें, अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में एक सुलझे हुए एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं. वे हाल ही में 'हाउसफुल 5' में नजर आए थे. अब उनकी अगली फिल्म किंग आने वाली है, जिसमें वे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के साथ दिखेंगे.

