रात को अकेले सोने से डरने लगे थे लोग! 1973 की इस हॉरर फिल्म से दुनिया भर में मच गया था बवाल? सिर्फ 25 थिएटर्स में हुई थी रिलीज

World most horror movie: हॉरर फिल्मों के शौकीनों को एक ऐसी फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसने लोगों में खौफ भर दिया था. यह बात किसी हालिया हॉरर फिल्म की नहीं, बल्कि हॉलीवुड के एक क्लासिक कल्ट हॉरर फिल्म 'द एक्सॉर्सिस्ट' (The Exorcist) की है. यह फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज भी इसे दुनिया की सबसे डरावनी और 'शापित' फिल्मों में गिना जाता है. आप यह जानकर हैरान होंगे कि डर के मारे ही इस फिल्म को शुरुआत में केवल 25 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. लेकिन इसका डर ऐसा फैला कि इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और इतिहास रच दिया.

क्या था इस फिल्म में?

'द एक्सॉर्सिस्ट' की कहानी एक 12 साल की मासूम बच्ची रीगन मैकनील के बारे में है, जिसके अंदर कथित तौर पर एक शैतानी आत्मा (Demon) प्रवेश कर जाती है. यह शैतान बच्ची के शरीर पर कब्जा करके उससे अजीबोगरीब और भयानक हरकतें करवाता है. उसकी आवाज बदल जाती है, वह हवा में तैरने लगती है और ऐसी-ऐसी बातें बोलती है, जिन्हें सुनकर अच्छे-अच्छों की रूह कांप जाए.

बच्ची की मां, जो एक अभिनेत्री होती है, अपनी बेटी को बचाने के लिए हार मानकर दो कैथोलिक पादरियों (Priests) की मदद लेती हैं. फिर शुरू होता है शैतान को भगाने का खौफनाक और जबरदस्त संघर्ष, जिसे 'एक्सॉर्सिज्म' कहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों मचा था इतना बवाल?

फिल्म की रिलीज पर 4 मुख्य कारणों से बड़ा बवाल मचा था:

दर्शक हुए थे ट्रॉमा का शिकार

जिस समय यह फिल्म रिलीज हुई, लोगों ने सिनेमाघरों में इसे देखने के बाद अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई दर्शक डर के मारे बेहोश हो गए, कुछ ने उल्टी कर दी और बहुत से लोग फिल्म खत्म होने से पहले ही थियेटर से भाग गए थे. कहते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग महीनों तक रात में अकेले सोने से डरते थे.

केवल 25 थिएटर

फिल्म बनाने वालों को पता था कि इसमें बहुत ही डरावने और परेशान करने वाले सीन हैं. इसलिए इसे शुरू में सीमित तौर पर केवल 25 चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. लेकिन लोगों में इसे देखने का इतना क्रेज था कि ठंड में भी लंबी-लंबी लाइनें लगी रहती थीं.

शूटिंग के दौरान अजीब घटनाएं

कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई अजीब और डरावनी घटनाएं हुईं. यहां तक कि फिल्म के सेट पर आग लग गई थी, और इसमें काम करने वाले 9 से ज्यादा लोग किसी न किसी वजह से मारे गए थे. इसलिए कुछ लोग आज भी इस फिल्म को 'शापित' (Cursed) मानते हैं.

कई देशों में बैन

अपने अत्यधिक डरावने कंटेंट और विवादित धार्मिक दृश्यों के कारण कई देशों में इसे बैन कर दिया गया था या सेंसर बोर्ड ने इसमें बड़े बदलाव किए थे.

'द एक्सॉर्सिस्ट' हॉरर जॉनर की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे ऑस्कर अवॉर्ड्स में 'बेस्ट पिक्चर' समेत कई कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था. इस फिल्म ने साबित कर दिया कि डर और सस्पेंस अगर अच्छा हो तो वह किसी भी एक्शन फिल्म से ज्यादा पैसा कमा सकता है.