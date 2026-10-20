/यश चोपड़ा: बड़े पर्दे पर बदली रोमांस और लव की परिभाषा, स्क्रीन पर शाहरुख खान को बनाया जुनूनी आशिक

यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है. उनका पूरा नाम यश राज चोपड़ा था. उन्हें बचपन से ही फिल्मों में दिलचस्पी थी और इसी लगाव ने उन्हें फिल्ममेकिंग की दुनिया में पहुंचाया. उन्होंने अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के साथ काम करके फिल्म बनाने की बारीकियां सीखीं. शुरुआत में वह असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे. इस दौरान उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर समझा कि कहानी को पर्दे पर किस तरह पेश किया जाता है और कलाकारों से बेहतर काम कैसे लिया जाता है.

यश चोपड़ा ने 1959 में फिल्म 'धूल का फूल' से निर्देशन की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की. इसके बाद 'धर्मपुत्र' और 'वक्त' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक गंभीर निर्देशक के रूप में पहचान दिलाई. 1965 में आई 'वक्त' खास तौर पर चर्चा में रही. इसमें कई बड़े कलाकार एक साथ नजर आए. इसके बाद 'इत्तेफाक' और 'आदमी और इंसान' जैसी फिल्मों से भी उन्हें दर्शकों की तारीफ मिली.