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यश चोपड़ा: बड़े पर्दे पर बदली रोमांस और लव की परिभाषा, स्क्रीन पर शाहरुख खान को बनाया जुनूनी आशिक

यश चोपड़ा हिंदी सिनेमा के जाने माने फिल्ममेकर्स थे. उन्होंने पर्दे पर प्यार और रोमांस को बहुत ही अलग अंदाज में दिखाया है. यश चोपड़ा को हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है.

Written ByIANS
Published: Oct 20, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 07:53 PM IST
यश चोपड़ा: बड़े पर्दे पर बदली रोमांस और लव की परिभाषा, स्क्रीन पर शाहरुख खान को बनाया जुनूनी आशिक

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