Zee News Select: मनोरंजन की ये हैं दिनभर की 10 बड़ी खबरें, जिसे जानना है जरूरी | 8 September 2022

1. Vikram Vedha Trailer: पुलिस का एनकाउंटर या गैंगस्टर का खूनी खेल, क्या है झूठ? पता नहीं लगा पाएंगे आप!

Vikram Vedha Trailer Release: सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की मचअवेटिड मूवी 'विक्रम वेधा' (Vikram Vedha) की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 2 हफ्ते पहले ही फिल्म का टीजर सामने आया था जिसके बाद से फिल्म को लेकर दर्शकों में और बज बना हुआ है. अब फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर भी सामने आ चुका है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और शानदार डायलॉग के साथ-साथ कलाकारों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

2. Brahmastra First Review: 'ब्रह्मास्त्र' का पहला रिव्यू आया सामने, 'आलिया भट्ट की एक्टिंग के आगे फीके पड़े रणबीर कपूर'

Brahmastra First Review Out: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जिस फिल्म का इंतजार लोगों को था, वो बस रिलीज होने से एक दिन दूर है. इस फिल्म से मेकर्स ने बहुत उम्मीदें लग रखी हैं. फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' (Brahmastra) की रिलीज से कुछ दिन पहले ही फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ चुका है. जिसे इंडस्ट्री के ही एक नामी व्यक्ति ने किया है. जिनके मुताबिक फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' दर्शकों की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतरने वाली है. हम बात कर रहे हैं ओवरसीज सेंसर बोर्ड मेंबर उमैर संधू की जिन्होंने इस फिल्म को सेंसर रूम में देखा है.

3. Anjali Arora MMS: Urfi javed ने बताई Anjali के लीक MMS वीडियो की सच्चाई, कहा- 'अपने लिए बनाया और ...'

Urfi Javed Supports Anjali Arora: इंटरनेट स्टार अंजलि अरोड़ा (Anjali Arora) काफी समय से अपने फेक लीक एमएमएस (MMS Video) की वजह से सुर्खियों में हैं. आपको बता दें कि अंजलि एक फेमश सोशल मीडिया स्टार हैं. इसके बाद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के शो 'लॉकअप' (Lock up) से उनकी पॉपुलैरिटीमें और इजाफा हुआ. हालांकि, एक एमएमएस को लेकर पिछले दिनों अंजलि को खूब ट्रोल भी किया गया. अब एमएमएस कंट्रोवर्सी पर उर्फी जावेद (Urfi javed) ने भी अपनी राय दी है और अंजलि को सपोर्ट किया है.

4. Chandan Prabhakar Fees: कपिल शर्मा शो में एक एपिसोड का लाखों में करते थे चार्ज, फिर भी इस एक वजह से शो को कहा अलविदा!

Chandan Prabhakar The Kapil Sharma Show: द कपिल शर्मा शो का नया सीजन काफी चर्चा में आ गया है और इसकी वजह है एक-एक कर तमाम बड़े कॉमेडियन और कलाकारों का शो को छोड़ना. पहले कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) फिर भारती सिंह (Bharti Singh) और अब खबर है कि शो में चंदू चायवाले का किरदार निभाते आ रहे चंदन प्रभाकर (Chandan Prabhakar) ने भी शो को अलविदा कह दिया है.

5. अजय देवगन के अपोजिट दिखी ये एक्ट्रेस बनेगी Katrina Kaif की भाभी, रिश्ते पर लगी मुहर!

Ileana Dcruz Boyfriend: हाल ही में कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) ने अपना बर्थडे मालदीव में सेलिब्रेट किया था. इस दौरान उनके साथ सिर्फ विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ही नहीं थे बल्कि अपने खास दोस्तों के साथ उन्होंने इस खास दिन का जश्म मनाया था. इस दौरान सामने आई तस्वीरों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. इन तस्वीरो में एक खास चेहरा भी शामिल था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. वो चेहरा था इलियाना डिक्रूज (Ileana Druz) का. जैसे ही लोगों ने उन्हें कैटरीना संग इन तस्वीरों में देखा तो खबरे आने लगी थीं कि वो कैटरीना के भाई सेबेस्टियन (Katrina Kaif Brother Sebestian) को डेट कर रही हैं.

6. Alaya F Video: इस बॉलीवुड एक्ट्रेस पर होती रही घूसों की बौछार, तड़पती रही हसीना! वीडियो हुआ वायरल

Alaya F Hardcore Workout: आजकल एक्ट्रेस अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान देती हैं. खुद को फिट रखने की जुगत में वो जिम में घंटो पसीना बहाती हैं. हाल ही में एक और एक्ट्रेस का वीडियो सामने आया है, जिसमें उनका ट्रेनर एक्ट्रेस के पेट पर घूसा मारता नजर आ रहा है. 'जवानी जानेमन' स्टार अलाया एफ (Alaya F) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सेलेब्स में से एक हैं. आए दिन वो अपनी ग्लैमरस पिक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती देखी जाती हैं.

7. Bigg Bosss को लेकर Rani Chatterjee ने कहा था- 'मैं यहां आकर समय क्यों बर्बाद करूं', क्या इस बार लेने जा रही हैं शो में हिस्सा!

Bigg Boss 16 Contestants List: भोजपुरी सिनेमा की सबसे पॉपुलर और बिजी एक्ट्रेस की बात करें तो रानी चैटर्जी उस लिस्ट में जरूर शुमार होंगी. कई सालों से रानी का जलवा भोजपुरी सिनेमा में बरकरार है और अभी भी वो छाई रहती हैं. जल्द ही उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनकी शूटिंग में फिलहाल रानी बिजी हैं. इसी बीच खबर आई है कि रानी इस बार बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) में हिस्सा लेने जा रही हैं. अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है क्योंकि इस हसीना को कई बार बिग बॉस के लिए अप्रोच किया जा चुका है लेकिन हर बार वो शो में आने से इंकार कर देती हैं.

8. Aashiqui 3 Actress: कार्तिक आर्यन संग 'आशिकी' करने के लिए लगी हसीनाओं की लाइन, लिस्ट में ये नाम शामिल

Kartik Aaryan Actress: 'भुल भुलैया 2' से धमाल मचाने के बाद अब एक्टर कार्तिक आर्यन एक बार फिर लोगों के दिलों में अपना कब्जा जमाने आ रहे है. उन्होंने हाल ही में अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया है और उस फिल्म का नाम है 'आशिकी 3'जिसमें कार्तिक लीड रोल निभाते नजर आएंगे. लेकिन कार्तिक आर्यन के साथ इस फिल्म में कौन-सी एक्ट्रेस नजर आने वाली हैं, यह जानने के लिए फैन्स काफी एक्साइटिड हैं. इस बीच कुछ हसीनाओं के नाम सामने आ रहे है.

9. Tara Sutaria Video: क्या कपूर परिवार के चिराग को धोखा दे रहीं तारा? देर रात अनजान शख्स के साथ आईं नजर

Tara Sutaria With Mystery Man: जब भी बॉलीवुड हसीनाओं को किसी अनजान व्यक्ति के साथ स्पॉट किया जाता है तो खूब चर्चा होती है. लोग ये जानने की जुगत में लग जाते हैं कि आखिर इस हसीना के साथ कौन नजर आ रहा है. ऐसा ही कल देर रात भी हुआ जब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस रात में एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई और ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि तारा सुतारिया (Tara Sutaria) है. लेकिन तारा के साथ जो मिस्ट्री मैन नजर आया उसने अपना चेहरा कैमरे के सामने छिपा लिया. ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, छा गया.

10. Samantha Ruth Prabhu In Bollywood: पुष्पा में ठुमकों से लूटे थे दिल, बॉलीवुड डेब्यू में डराएंगी सामंथा

Samantha Ruth Prabhu Horror Film: पुष्पा में सेक्सी आइटम डांस ऊ अंतवा से युवाओं में क्रेज पैदा करने वाली सामंथा रूथ प्रभु हिंदी फिल्मों में अपनी पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं. जल्द ही वह आयुष्मान खुराना (Ayushman Khurana) के साथ नजर आएंगी. लीड हीरोइन के रूप में यह उनकी पहली हिंदी फिल्म होगी, जिसे स्त्री (Stree) फेम अमर कौशिक निर्देशित करने वाले हैं. इससे पहले वह वेब सीरीज फैमिली मेन (The Family Man) में नजर आई थीं, लेकिन उनके सारे डायलॉग्स तमिल में थे. अमर कौशिक की पिछली फिल्म स्त्री की तरह यह फिल्म भी हॉरर कहानी ही रहेगी. मतलब साफ है कि जो दर्शक उनके ठुमकों और अदाओं पर फिदा थे, वह उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म में उन्हें देख कर डरेंगे.

