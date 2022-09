Zee News Select: मनोरंजन की ये हैं दिनभर की 10 बड़ी खबरें, जिसे जानना है जरूरी | 21 September 2022

1. Raju Srivastava-Kapil sharma: जब राजू ने कपिल शर्मा के लिए कह दी थी चुभने वाली बात, कहा- 'नहीं संभल रही तो...'- Click here to read full story

Raju Srivastava on Kapil Sharma: कॉमेडियन-अभिनेता राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava passes away) ने आज यानी 21 सितंबर को दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें लीं. उनके निधन से राजू का परिवार और फैंस शोक में हैं. वहीं, एक बार राजू ने अपने को-कॉमेडियन कपिल शर्मा पर ऐसा कमेंट कर दिया था कि बवाल ही हो गया था. दरअसल, राजू ने कहा था कि- 'कपिल सक्सेस को संभाल नहीं पा रहे हैं'. 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान राजू ने फ्लाइट में हुई सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की लड़ाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने कपिल और सुनील के बीच सुलाह करवाने की भी कोशिश की थी. इतना ही नहीं राजू ने दोनों की मीटिंग भी फिक्स की.

2. Raju Srivastav के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, भारती और कृष्णा अभिषेक ने तस्वीर शेयर कर लिखी दिल की बात- Click here to read full story

Comedian Raju Srivastava Death: कभी 'गजोधर भईया' बनकर लोगों को हंसाया तो कभी 'जीजा' बनकर गुदगुदाया, राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज से हर बार लोगों को हंसने पर मजबूर किया. हालांकि, वो हंसता हुआ चेहरा अब हम कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है. 10 अगस्त से वो अस्पताल में भर्ती थे जहां उनका लगातार इलाज चल रहा था. 41 दिनों तक राजू अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हरे लेकिन होनी को कौन टाल सकता है. आज हमारे 'गजोधर भईया' इस दुनिया में नहीं रहे. राजू के निधन से उनके परिवार वालों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग और राजनेता भी शोक में हैं.

3. Bhojpuri Song: आम्रपाली मांग रहीं सोने की सिकड़िया, पिया समर ने दिया ऐसा जवाब- Click here to read full story

Amrapali Dubey Song Sone Ka Sikadiya: देशभर में भोजपुरी गाने का जलवा ऐसा कि यह किसी भी अन्य भाषा के गानों से ज्यादा देखा और सुना जाता है. हिंदी के बाद सबसे ज्यादा दर्शकों वाले इस इंडस्ट्री के गाने जब भी रिलीज होते हैं धमाल मचा देते हैं. भोजपुरी के अभिनेता और अभिनेत्रियों की सूची बहुत बड़ी है और इनमें से कईयों को बॉलीवुड के कलाकारों से ज्यादा प्रसिद्धि मिली हुई है. ऐसे में भोजपुरी के दो सुपरस्टार एक साथ आ जाएं तो उनके गाने का धमाल मचाना तो लाजमी है. भोजपुरी की सुपरहॉट और बोल्ड अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार अभिनेता समर सिंह का एक साथ आना दर्शकों के लिए बोनस से कम नहीं है.

4. Bigg Boss: जेल की हवा खा चुके हैं ये बिग बॉस कंटेस्टेंट, नाम जानकर होगी हैरानी- Click here to read full story

Bigg Boss Contestant In Jail: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान जल्द ही अपने धमाकेदार शो 'बिग बॉस 16' के जरिए टीवी पर दस्तक देने वाले हैं. सलमान खान के इस शो के लिए कंटेस्टेंट की तलाश शुरू हो चुकी है और कई सितारों को बतौर कंटेस्टेंट कंफर्म भी किया जा चुका है, जिसमें शिविन नारंग, फैजल शेख और मुनव्वर फारूकी का नाम शामिल है. बता दें कि 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में एक जेल बनाई जाती है, जिसमें घरवालों की सहमति से कंटेस्टेंट को डाला जाता है. लेकिन 'बिग बॉस' के ही कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो असल जिंदगी में भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं.

5. Tejasswi Prakash New House: पहले लग्जरी गाड़ी, अब गोवा में खुद का घर; इतनी सी उम्र में तेजस्वी की कमाई के हो रहे चर्चे- Click here to read full story

Tejasswi Prakash Bought A New House: टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) आए दिन खबरों में बनी रहती हैं. एक्ट्रेस ने जब से बिग बॉस में एंट्री ली है, वो तब से ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं. उनके पास प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है और खूब मेहनत करके वो अपने करियर को और भी ज्यादा बुलंद कर रही हैं. अभी कुछ महीनों पहले तेजस्वी ने लग्जरी कार खरीदी थी और अब एक और खबर सामने आ रही है कि उन्होंने हाल ही में गोवा में अपना घर खरीद लिया है. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके हाथ में घर की चाबी नजर आ रही है.

6. Raju Srivastav Family: कॉमेडी के 'गजोधर भैया' की फैमिली में है कौन-कौन? देखिए पूरे परिवार की PICS- Click here to read full story

Raju Srivastav Death: कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने आज दिल्ली के एम्स में 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को हार्ट अटैक आया था. इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां आज उन्होंने आखिरी सांस ली. उनके निधन के बाद पूरी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके दो बच्चे हैं. राजू श्रीवास्तव के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके परिवार के बारे में कुछ ही लोगों को पता है. आज हम आपको राजू श्रीवास्तव के परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं.

7. Richa Chadha Ali Fazal Wedding: माचीस की डिब्बी के डिजाइन वाले कार्ड में कुछ ऐसे दिख रहे ऋचा-अली, बेहद यूनिक है शादी का कार्ड- Click here to read full story

Richa Chadha Ali Fazal Wedding Updates: कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) और अली फजल (Ali Fazal) अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. शादी की तारीख के बाद इनके वेडिंग वेन्यू से जुड़ी अपडेट सामने आई थी वहीं अब इनकी शादी कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खबर है कि शादी में हर चीज काफी खास और अलग तरह से डिजाइन की जा रही है. लिहाजा इनका वेडिंग कार्ड भी बेहद यूनिक है. माचीस की डिब्बी के डिजाइन वाले इस कार्ड की तस्वीर सामने आते ही छा गई है. इन दोनों की लव स्टोरी की तरह ही इनका वेडिंग कार्ड भी काफी हटके है.

8. Raju Srivastav Performance: राजू की 5 बेस्‍ट परफॉर्मेंस जिन्‍होंने बनाया उनको 'कॉमेडी किंग', कहलाए- 'गजोधर भैया'- Click here to read full story

Raju Srivastav Top Five Performance: राजू श्रीवास्तव ने 58 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. वो लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे और उनका लगातार इलाज चल रहा था. परिवार और दोस्तों की दुआ भी राजू को बचा ना पाई और 21 सितंबर की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली. राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav) अपने क्षेत्र के उस्ताद थे. उनकी कॉमेडी के आगे अच्छे-अच्छे फेल हो जाते थे. सबको हंसाने वाले राजू अंत में सबको रुलाकर चले गए. आज हम आपको राजू श्रीवास्तव की ऐसे परफॉर्मेंस दिखाएंगे, जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में आए थे और लोगों के दिलों में जगह बना गए.

9. Bharti Jafri Death: दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार की बेटी भारती जाफरी का निधन, दामाद कंवलजीत सिंह ने की पुष्टि- Click here to read full story

Ashok Kumar's Daughter Bharti Jaffery Dies: सिनेमा जगत के महान अभिनेता अशोक कुमार (Ashok Kumar) की बेटी अभिनेत्री भारती जाफरी (Bharti Jafri) का निधन हो गया है, उनके दामाद और अभिनेता कंवलजीत सिंह (Kanwaljit Singh) ने इसकी पुष्टि की है. जाफरी की अभिनेता-बेटी अनुराधा पटेल (Anuradha Patel) से विवाहित सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि मंगलवार को उनका निधन हो गया.

10. Phot: निया शर्मा ने कैमरे के सामने दिखाया अपना हॉट कर्वी फिगर, फोटो देखते ही फैंस बोले- 'इनका बस यही...'- Click here to read full story

Nia Sharma: एक्ट्रेस निया (Nia Sharma) इन दिनों डांस रिएलिटी शो 'झलक दिखला जा 10' (Jhalak Dikhla Ja 10) में अपने लटके-झटकों से लोगों को दीवाना बन रही हैं. हाल ही में निया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो अपने हॉट लुक से हर किसी का ध्यान खींच रही हैं. निया की ये फोटोज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. आप भी देखें उनकी बोल्ड फोटोज

