Zee News Select: मनोरंजन की ये हैं दिनभर की 10 बड़ी खबरें, जिसे जानना है जरूरी | 28 September 2022

1. Bhabi Ji Ghar Par Hain शो से आई एक और बुरी खबर! इस एक्टर के जवान बेटे ने तोड़ा दम

Jeetu Gupta Son Death: लोकप्रिय कॉमेडी टीवी शो 'भाभी जी घर पर हैं' (Bhabi Ji Ghar Par Hain) शो में एक अहम किरदार निभाने वाले एक्टर जीतू गुप्ता (Jeetu Gupta) ने अपने 19 साल के बेटे, आयुष को खो दिया है. इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद सोशल मीडिया के जरिए शेयर की है जिसके बाद से उनके बेटे के लिए तमाम लोग श्रद्धांजलि भेज रहे हैं..

2. Sapna Choudhary: स्टेज पर देसी ठुमके लगाते-लगाते सपना चौधरी हुईं Oops Moment का शिकार, बार-बार देखा जा रहा है वीडियो

Sapna Choudhary Dance Video: मशहूर हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं. वो स्टेज पर अपने तूफानी डांस के लिए चर्चा में रहती हैं. अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपना स्टेज पर डांस करते-करते ऊप्स मूमेंट का शिकार हो जाती हैं.

3. Ranbir Kapoor birthday: शादी के बाद पति के पहले जन्मदिन को खास बनाने में लगीं आलिया, कर रहीं स्पेशल प्लानिंग

Alia Planning for Ranbir B-Day: चाहे आपकी उम्र जो भी हो जन्मदिन हमेशा खास होते हैं. ऐसे में आज यानी 28 सितंबर को बॉलीवुड के दिल की धड़कन रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन को और स्पेशल बनाने के लिए उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) एक खास प्लानिंग कर रही हैं. आखिरकार, शादी के बाद ये रणबीर (Ranbir Kapoor) का पहला जन्मदिन है जिसे आलिया यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. इस बात में कोई शक नहीं है कि आलिया और रणबीर बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में से एक हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद है.

4.Katrina-Vicky Wedding: कैटरीना-विक्की की शादी में नहीं मिला करण को न्योता, महीनों बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहा- 'मुझे शर्म...'

Karan Johar on Katrina Kaif wedding: करण जौहर (Karan Johar) का पॉपुलर शो 'कॉफी विद करण सीजन 7' (Koffee with karan 7) अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है. वहीं, इस शो में हर साल बड़े-बड़े खुलासे होते हैं. जैसे ही 7वां सीजन खत्म हो रहा है तो होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने भी अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी. इतना ही नहीं उन्होंने कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी में न्योता नहीं मिलने पर भी बात की. दरअसल, 'कॉफी विद करण 7' (Koffee with karan 7) के आखिरी एपिसोड में दानिश सैत, तन्मय भट्ट, कुशा कपिला और निहारिका एनएम करण से सवाल करते नजर आए.

5. Ranbir Kapoor Film: खुश होंगे रणबीर, थियेटरों में भले ही नहीं गए दर्शक लेकिन ओटीटी पर देख रहे हैं उनकी यह फिल्म

Film On Amazon Prime: रणबीर कपूर सुर्खियों में बने हुए हैं. पहले शमशेरा, फिर आलिया के मां बनने की अनाउंसमेंट और इन दिनों ब्रह्मास्त्र की चर्चा. लेकिन इस बीच ओटीटी से खबर आ रही है, उनकी जो फिल्म लोगों ने थियेटर में नहीं देखी, वह यहां देखी जा रही है. अमेजन प्राइम ने यह खुशखबरी दी है. क्या हैं नंबर्सॽ जानिए.

6. Mouni Roy: जन्मदिन के मौके पर वायरल हो रही हैं मौनी की ऐसी तस्वीरें, बोल्डनेस के मामले में छोड़ दिया सबको पीछे

Mouni Roy Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय (Mouni Roy) आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं. सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें लगातार विश कर रहे हैं. खैर, हम सभी जानते हैं कि मौनी अपनी दिलकश अदाओं से लोगों के होश उड़ाने में माहिर हैं. सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने वाली मौनी रॉय की हॉट तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर एक बार फिर मौनी का हुस्न लोगों की नींदे उड़ा रहा है.

7. Actress Sexual Assualt: भीड़ में एक्ट्रेस को पकड़कर एक शख्स ने कर दी गंदी हरकत, सोशल मीडिया पर जाहिर किया अपना दर्द

Actress Revelation On Social Media: सोशल मीडिया इन दिनों एक ऐसा माध्यम बन गया है, जिसके जरिए आप किसी की जिंदगी में झांक सकते हैं. लोग अपने लाइफ अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर करके चर्चा का विषय बन जाते हैं और कुछ तो ऐसी चीजें भी शेयर कर देते हैं, जिससे लोगों की आखें फटी की फटी रह जाती हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट के माध्यम से चौंकाने वाला खुलासा करते हुए एक मशहूर मलयालम फिल्म अभिनेत्री ने कहा है कि उनकी एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न हुआ. इस खुलासे के बाद अब एक्ट्रेस के फैंस काफी हैरान है.

8. Malaika Arora: कयामत का हुस्न, ऊपर से बोल्ड अदाएं; टाइट कपड़ों में मलाइका का फिगर देख फैंस ने भरी आंहें

Malaika Arora Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) कभी अपनी फिटनेस की वजह से तो कभी बोल्ड तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. ये कहना गलत नहीं है कि मलाइका को सुर्खियों में रहना अच्छी तरह से आता है. 48 साल की उम्र में भी वो अपने सिजलिंग अवतार से हर लड़की को पीछे छोड़ देती हैं.

9. The Kapil Sharma Show: क्या सलमान हैं कपिल शर्मा के शो में ऐश्वर्या के न जाने का कारण, सोशल मीडिया में चर्चा हुई तेज

Salman Khan Aishwarya Rai: लंबी कहानी के बाद सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी-अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बीच-बीच में कुछ बातें ऐसी आती हैं कि लोग दोनों को साथ में याद में याद करने लगते हैं. कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के नए ट्रेलर के बाद भी कुछ ऐसा ही हो रहा है.

10. Guess Who: करिश्मा संग पोज दे रहा ये बच्चा आज खुद बनने जा रहा है पापा! हसीनाओं के दिलों पर करता है राज

Guess The Name: अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स के बचपन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. जिन्हें देखकर फैंस पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये स्टार हैं कौन. एक और बॉलीवुड एक्टर की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है. इस फोटो में करिश्मा कपूर नजर आ रही हैं और उनके साथ स्टाइल से पोज दे रहा है एक बच्चा. जिसकी मासूमियत देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए. लेकिन क्या आप इस बच्चे को पहचान पाए हैं. क्या कोल्डड्रिंक पीता हुआ ये बच्चा कौन है आप बता सकते हैं. वैसे तो इसका जवाब काफी आसान है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि कपूर खानदार का चश्मों चिराग है. जिस पर हर कोई प्यार लुटाता नजर आता है.

