130वां संविधान संशोधन विधेयक: विपक्ष नहीं भेज रहा नाम, सरकार खुद बनाएगी संसद की संयुक्त कमेटी? नियम ऐसा PM-CM, मंत्री सबकी चली जाएगी कुर्सी

Joint Committee of Parliament without Opposition? संसद में 20 अगस्त 2025 को भारी हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन अहम विधेयक पेश किए थे. जिनमें संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025. इन बिलों का मकसद है कि अगर कोई मंत्री चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय या राज्य मंत्री कम से कम पांच साल की सजा वाले अपराध में 30 दिन तक लगातार जेल में रहे, तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी. विपक्ष ने इन बिलों को असंवैधानिक बताकर विरोध जताया था. खूब हंगामा किया था.

संयुक्त समिति पर विपक्ष का रुख

जिसके बाद इन बिलों पर विचार के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संयुक्त संसदीय समिति (JPC) बनाने का ऐलान किया था. लेकिन विपक्षी दल अभी तक अपने सदस्यों के नाम नहीं भेज रहे. सरकार ने कई बार रिमाइंडर भेजे, मगर जवाब नहीं मिला है. इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, एक सरकारी सूत्र ने को बताया कि विपक्षी दलों को बार-बार याद दिलाया गया. उन्होंने स्पीकर को नहीं बताया कि वे नाम भेज रहे हैं या बहिष्कार करेंगे. विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में भी एकराय नहीं है. कांग्रेस और वामपंथी दल समिति में शामिल होने के पक्ष में हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) और समाजवादी पार्टी (SP) ने साफ मना कर दिया. TMC ने इसे "नौटंकी" करार देते हुए कोई सदस्य न भेजने की बात कही.

बिना विपक्ष के कमेटी, क्या होगी साख?

पूर्व लोकसभा महासचिव पी डी टी आचार्य ने चेतावनी दी कि विपक्ष के बिना संयुक्त समिति बनाना अभूतपूर्व होगा और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे. उन्होंने कहा, "संसदीय समिति में सभी दलों के नामित सदस्य होने चाहिए. अगर सिर्फ NDA के सांसद, छोटे दल या निर्दलीय हों, तो ये संसदीय समिति नहीं, NDA पैनल कहलाएगा. बिना प्रमुख विपक्षी दलों के इसकी साख नहीं रहेगी."

आचार्य ने सुझाव दिया कि स्पीकर बिरला सभी दलों की बैठक बुलाकर सहमति बनाएं. अगर विपक्ष नहीं माना, तो सरकार NDA, छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों के साथ समिति बना सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांग्रेस का जवाब: फैसला बाकी

लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने कहा, "हमने अभी फैसला नहीं लिया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से बात करेंगे. हम चाहते हैं कि ये गठबंधन का सामूहिक फैसला हो."

पहले भी बनीं ऐसी समितियां

इससे पहले दिसंबर 2024 में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए संयुक्त समिति बनी थी. अगस्त 2024 में वक्फ (संशोधन) विधेयक पर भी JPC गठित हुई. ये बिल जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास हैं, लेकिन विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ मानता है.

क्या है संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025?

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 भारत के संविधान में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को संसद में पेश किया था. इनका मकसद है नेताओं की जवाबदेही बढ़ाना.

इस कानून में क्या है?

इस विधेयक के मुताबिक, अगर कोई बड़ा नेता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन तक लगातार जेल में रहता है, तो उसकी कुर्सी छिन जाएगी. गंभीर अपराध यानी ऐसा जुर्म, जिसमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती हो. इसका मतलब है कि अगर कोई मंत्री जेल गया, तो उसे स्वतः बर्खास्त कर दिया जाएगा.

क्यों लाया गया ये बिल?

सरकार का कहना है कि ये कदम नेताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है. इसका मकसद है कि गंभीर अपराधों में लिप्त लोग सत्ता में न रहें. लेकिन विपक्ष ने इसे "असंवैधानिक" करार दिया और लोकतंत्र पर हमला बताया.