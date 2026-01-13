Advertisement
ईरान से व्यापार करने पर देना होगा 25% टैरिफ, ट्रंप के इस 'फरमान' से भारत-UAE-चीन किसको सबसे अधिक नुकसान?

Trump on Iran: प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था,  “तत्काल प्रभाव से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा. यह आदेश फाइनल और निर्णायक है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

 

Jan 13, 2026, 09:15 PM IST
India Iran Trade, Iran Trade Tariff News: ईरान में बढ़ती महंगाई ने जहां देश में आम जनता को सड़कों पर लाकर प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया है. वहीं, अमेरिका की ओर से इसे झटका पर झटका ही दिया जा रहा है. जानकारों का मानना है कि ईरान की आर्थिक स्थिति इसलिए गड़बड़ाई हुई है क्योंकि अमेरिका ने उसपर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करने को लेकर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. आने वाले समय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के साथ अमेरिका और क्या कुछ कर सकता है. बहरहाल, फिलहाल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वालों को भी झटका दिया है. जी हां, ट्रंप ने ईरान से ट्रेड करने वाले देशों को 25 फीसदी का टैरिफ देने का एक नया 'फरमान' जारी किया है. आइए जानते हैं कि इससे भारत के अलावा यूएई, चीन, तुर्की पर क्या असर होगा और किसको सबसे अधिक नुकसान की आशंका है.

'भारत पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं'
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के व्यापारिक साझेदारों पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ भारत के व्यापारिक और आर्थिक संबंध सीमित हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा घोषित हालिया टैरिफ उपायों से इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत के लिए, ईरान शीर्ष 50 ग्लोबल व्यापारिक साझेदारों में भी शामिल नहीं है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले वर्ष ईरान के साथ भारत का व्यापार 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 0.15 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि बाहरी आर्थिक कारणों को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में ईरान के साथ भारत के व्यापार मूल्य में और गिरावट आने की संभावना है. 

यूएई, चीन और तुर्की पर सबसे अधिक प्रभाव
विश्व बैंक के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, ईरान से तब सबसे अधिक व्यापार चीन, यूएई, तुर्की और भारत करते थे. 2022 में ईरान का कुल ट्रेड करीब 140 अरब डॉलर का था, इसमें ईरान का निर्यात करीब 80.9 अरब डॉलर और आयात 58.7 अरब डॉलर था. 2022 के इन आंकड़ों के अनुसार, चीन, ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है. साल 2022 में चीन के साथ ईरान का ट्रेड 22.4 अरब डॉलर का रहा था, लेकिन इसमें अब बदलाव दिखे हैं. 

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में, ईरान का कुल आयात लगभग 68 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसमें से उसके प्रमुख आयात साझेदार यूएई का 30 फीसदी हिस्सा रहा है. यह यूएई के साथ करीब 21 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है. 26 फीसदी के साथ चीन दूसरे स्थान पर है. इसके साथ यह 17 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा है.तीसरे स्थान पर तुर्की रहा है. इसके साथ 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 16% का रहा है. वहीं, यूरोपीय संघ  के साथ 6 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 9% का कुल आयात रहा थे. इनमें भारत का हिस्सा केवल 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि केवल 2.3% है. एक्सपर्ट बताते हैं कि भारतीय निर्यात समुदाय सतर्क होने के साथ-साथ संयमित भी है. इन आंकड़ों को देखते हुए लग रहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वालों पर 25 फीसदी का टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को तो बस थोड़ा ही प्रभावित किया है लेकिन इससे सबसे अधिक झटका यूएई, चीन और यूरोपियन यूनियन को माना जा रहा है. 

'बयान से अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं'
इससे पहले न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईईओ) के सीईओ और डीजी अजई सहाय ने कहा कि वह इस बयान से अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं हैं, क्योंकि भारतीय उद्योग और बैंक ईरान के साथ केवल उन वस्तुओं का लेन-देन करते हैं जो अमेरिकी ओएफएसी प्रतिबंधों (OFAC Sanctions)के दायरे से बाहर हैं.

क्या हैं OFAC Sanctions?
OFAC Sanctions यानी (Office of Foreign Assets Control) प्रतिबंध की बात करें तो यह अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी और विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं. यह उन लोगों, देशों या संस्थाओं पर लगाए जाते हैं, जो आतंकवादियों, नशीली दवाओं की तस्करी, अवैध हथियारों समेत अन्य हानिकारक कामों में शामिल होते हैं. इसके तहत संपत्ति को ब्लॉक करना, लेनदेन पर रोक समेत अन्य कार्रवाई की जाती है. 

ट्रंप ने ईरान टैरिफ पर क्या कहा था?
अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को टारगेट करते हुए एक घोषणा की थी जो "ईरान के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं", जिसके तहत अमेरिका के साथ उनके सभी व्यापारिक सौदों पर 25 प्रतिशत का शुल्क लगाया जाएगा. द्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था,  “तत्काल प्रभाव से, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा. यह आदेश अंतिम और निर्णायक है. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं।

Trump on IranIran Trade

