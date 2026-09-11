49 फीसदी आबादी और 32 फीसदी इलाका... जानिए दुनिया में ब्रिक्स का कितना बड़ा है कद, जिससे सहम रहा 'पश्चिम'

Which is More Powerful BRICS or G-7? जरा सोचिए, अगर दुनिया की लगभग आधी आबादी किसी एक समूह में हो. दुनिया के एक-तिहाई से ज्यादा भूभाग पर उसका फैलाव हो. संसार के बड़े तेल उत्पादक उसके सदस्य हों. उसकी सेनाओं में 70 लाख से ज्यादा जवान हों, तो जाहिर है कि क्या उस शक्तिशाली समूह को कोई चाहकर भी नजरअंदाज कर सकेगा. बिल्कुल नहीं. यहां हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स संगठन की, जिसका दिल्ली में 12-13 सितंबर को शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. इस संगठन की शक्ति की वजह से दुनिया की नजर भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन पर टिकी है. दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना का बड़ा संकेत है.
आज BRICS की तुलना सबसे ज्यादा G7 से की जा रही है. एक तरफ G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसे विकसित और बेहद प्रभावशाली देश हैं. वहीं, BRICS में चीन, भारत, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया जैसे मुल्क हैं. दोनों समूहों की प्रकृति एकदम अलग है. G7 जहां पुराने औद्योगिक और वित्तीय शक्ति केंद्रों का समूह है. दूसरी ओर, BRICS का विस्तार एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका तक फैला है. यह संगठन ग्लोबल साउथ की बढ़ती ताकत को दिखा रहा है.
इस सवाल का जवाब जानना है तो हमें BRICS की असली ताकत को समझना होगा. तभी हम जान पाएंगे कि अगर BRICS एक देश होता तो क्या होता?
BRICS में इस वक्त 11 देश सदस्य देश हैं. इन मुल्कों में करीब 4 अरब लोग रहते हैं. यानी दुनिया की लगभग 49 फीसदी आबादी इस समूह में आती है. दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया का लगभग हर दूसरा इंसान किसी BRICS देश में रहता है. इसके मुकाबले G7 के सात देशों की संयुक्त आबादी करीब 80 करोड़ है.
आबादी के मामले में BRICS और G7 की तुलना लगभग दो अलग-अलग दुनिया की तुलना जैसी है. G7 के पास प्रति व्यक्ति अधिक संपत्ति और आय है. जबकि, BRICS के पास दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, विशाल श्रम शक्ति और आने वाले दशकों की बड़ी जनसांख्यिकीय क्षमता है.
अब भूगोल को देखिए. BRICS के 11 देशों का कुल क्षेत्रफल करीब 4.77 करोड़ वर्ग किलोमीटर है. यह दुनिया के कुल क्षेत्रफल का लगभग 32 फीसदी बैठता है. यानी अगर BRICS एक देश होता तो उसके पास पृथ्वी की लगभग एक-तिहाई जमीन होती.
इसके सामने G7 का कुल क्षेत्रफल करीब 2.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर है. जो कि BRICS के मुकाबले महज आधा है. रूस का विशाल भूभाग, चीन और भारत का बड़ा क्षेत्र, ब्राजील की अमेजन पट्टी और अफ्रीकी देशों का भूगोल मिलकर BRICS को असाधारण भौगोलिक विस्तार देते हैं.
आबादी और क्षेत्रफल में BRICS आगे है. हालांकि, अर्थव्यवस्था के आकार की बात आते ही तस्वीर पलट जाती है. IMF के आंकड़ों के मुताबिक, BRICS की संयुक्त GDP करीब 35.18 ट्रिलियन डॉलर बताई गई है, जबकि G7 की GDP करीब 55.32 ट्रिलियन डॉलर है. यानी डॉलर में मापी जाने वाली कुल आर्थिक ताकत के मामले में G7 अभी भी BRICS से करीब 57 फीसदी आगे है.
हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूरी है. GDP को अगर बाजार विनिमय दर में मापा जाए तो G7 की बढ़त साफ दिखाई देती है. जबकि, खरीद क्षमता तुलना यानी PPP पर आंकें तो तस्वीर काफी बदल जाती है. 2026 के IMF अनुमानों पर आधारित विश्लेषणों में BRICS की PPP अर्थव्यवस्था G7 से आगे बताई गई है. इसका मतलब यह है कि परचेजिंग पावर के मामले में BRICS देशों का आर्थिक वजन कहीं ज्यादा है.
यही BRICS की असली कहानी है. आज भले ही वित्तीय ताकत में G7 मजबूत हो, लेकिन जिस तरह तरह से ब्रिक्स की पावर बढ़ रही है. उससे भविष्य में ग्रुप-7 की चुनौती बड़ी होती जा रही है.
अब सैन्य शक्ति के मामले में भी दोनों की तुलना कर लेते हैं. अगर BRICS को एक देश मान लिया जाए तो उसकी सैन्य ताकत जबरदस्त होगी. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक BRICS के 11 देशों की सक्रिय सैन्य संख्या 70.61 लाख से ज्यादा है. इसके मुकाबले G7 देशों के पास करीब 24 लाख सक्रिय सैनिक हैं. यानी संख्या के लिहाज से BRICS की सैन्य ताकत G7 की करीब तीन गुना बैठती है.
लेकिन सिर्फ सैनिकों की संख्या से सैन्य शक्ति तय नहीं होती. हथियारों की तकनीक, एयर पावर, नौसैनिक क्षमता, सैटेलाइट सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, खुफिया नेटवर्क और रक्षा बजट भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं.
यहीं G7 की ताकत सामने आती है. BRICS के पास भले ही सैनिक ज्यादा हैं, लेकिन सैन्य विमान के मामले में दोनों समूह लगभग बराबरी पर हैं. हालांकि, अमेरिका की वैश्विक सैन्य पहुंच और उसके सहयोगी देशों का नेटवर्क G7 को थोड़ा आगे खड़ा कर देता है.
अगर परमाणु शक्ति की बात करें तो BRICS के तीन सदस्य देश रूस, चीन और भारत परमाणु हथियार रखते हैं. इन तीन देशों के पास मिलाकर करीब 6,230 परमाणु हथियार हैं. वहीं, G7 में भी तीन सदस्य देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी परमाणु शक्ति हैं. उनके पास करीब 5,637 हथियार हैं. यानी परमाणु बमों के मामले में ब्रिक्स देश आगे हैं.
BRICS की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक उसकी ऊर्जा क्षमता है. दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में सऊदी अरब, रूस, ईरान, UAE और ब्राजील जैसे देश BRICS के सदस्य हैं. दुनिया के तेल उत्पादन में BRICS के छह सदस्य देशों की हिस्सेदारी करीब 38.6 फीसदी है. इसका महत्व केवल पेट्रोल-डीजल तक सीमित नहीं है.
BRICS में दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादक और दुनिया के बड़े ऊर्जा उपभोक्ता दोनों मौजूद हों, तो इस समूह का महत्व और बढ़ जाता है. रूस, सऊदी अरब, UAE और ईरान जैसे उत्पादक देश हैं. वहीं चीन और भारत जैसे बड़े देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता मुल्क हैं. ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा के मामले में यह समूह बेहद खास हो जाता है.
आज की दुनिया सिर्फ तेल से नहीं चलती. इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल, मिसाइल, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई भी रणनीतिक ताकत बन चुकी है. इस मामले में ब्रिक्स आगे नजर आता है. ब्रिक्स में शामिल चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर प्रभुत्व है. अगर चीन इस सप्लाई को बंद कर दे तो दुनिया में इलेक्टॉनिक चीजें बननी बंद हो जाए. ऐसे खनिजों की सप्लाई पर चीन की पकड़ पश्चिमी देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है.
पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए BRICS देश आपसी व्यापार को तेजी से बढ़ा रहे हैं. वर्ष 2003 में BRICS देशों का आपसी कारोबार करीब 84 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर 1.17 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया. उनका यह बढ़ता कारोबार दुनिया में G7 की ताकत को कम करता जा रहा है. जिससे उनका दबदबा भी तेजी से घट रहा है.
BRICS के पास आबादी, जमीन, सैनिक और ऊर्जा संसाधन ज्यादा हैं. इसके बावजूद, G7 अभी भी वैश्विक व्यवस्था पर उससे ज्यादा ताकतवर बना हुआ है. इसकी वजह ये है कि उसके पास ज्यादा पैसा है. वैश्विक आर्थिक संस्थाओं और वित्तीय व्यवस्था पर उसका कब्जा है.
दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की हिस्सेदारी अभी भी करीब 56 फीसदी है. जबकि यूरो की हिस्सेदारी करीब 20 फीसदी है. यानी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में पश्चिमी मुद्राओं की पकड़ बेहद मजबूत है.
इसके बाद आता है वैश्विक बैंकिंग सिस्टम यानी SWIFT. यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय कारोबार की रीढ़ है. इसका ऑफिस बेल्जियम में है. वह G7 का हिस्सा तो नहीं है लेकिन यूरोप में होने के वजह से उसे भी जी-7 का ही हिस्सा माना जाता है. अगर SWIFT से किसी देश को बाहर कर दिया जाए तो उसके लिए वैश्विक व्यापार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है. रूस को 2022 में SWIFT से बाहर किए जाने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वैश्विक वित्तीय नेटवर्क किस तरह भू-राजनीतिक हथियार में बदल सकता है.
BRICS ने इसकी काट के लिए स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने, सीमा पार भुगतान प्रणाली मजबूत करने और डिजिटल करेंसी/भुगतान नेटवर्क को जोड़ने जैसे कदम उठाने शुरू किए हैं. इस साल होने जा रही ब्रिक्स समिट में भारत इंटरऑपरेबिलिटी यानी स्थानीय मुद्राओं में लेन-देन पर भी जोर दे रहा है. यह एक धीमी प्रक्रिया है, जिसमें कई साल लग जाएंगे.लेकिन इससे डॉलर का वर्चस्व हिलना शुरू हो चुका है. जिसे अमेरिका और यूरोपीय देश भी महसूस कर रहे हैं.
वर्चस्व की इस जंग में भारत की स्थिति अनोखी है. वह BRICS का अहम हिस्सा है. इसके साथ ही वह G20 में भी अहम भूमिका निभाता है. इसके साथ ही पश्चिमी देशों के साथ भी उसके गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं. पिछले कई वर्षों से वह जी-7 बैठकों में भी हिस्सा लेता आ रहा है. यही वजह है कि भारत BRICS को पश्चिम-विरोधी सैन्य गठबंधन बनाने के बजाय एक ऐसे मंच के रूप में बनाना चाहता है, जहां ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत हो और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग आगे बढ़े.
अपनी अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु, सप्लाई चेन और वैश्विक संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दे रहा है. यही भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत भी है. वह BRICS और पश्चिम के बीच दीवार खड़ी करने के बजाय दोनों के साथ अपने हितों के हिसाब से रिश्ते चला सकता है.
BRICS अभी G7 की तरह एकीकृत आर्थिक-सामरिक गठबंधन नहीं है. उसके सदस्य देशों के बीच चीन-भारत संबंधों से लेकर ईरान-UAE जैसे मुद्दों तक कई मतभेद हैं. BRICS के सभी देश हर मुद्दे पर एक जैसी लाइन नहीं लेते. शायद BRICS की असली ताकत यही है कि उसे एकजुट होकर G7 जैसा बनने की जरूरत भी नहीं है.
हालांकि, अगर 49 फीसदी आबादी, 32 फीसदी दुनिया का भूभाग, करीब 40 फीसदी वैश्विक GDP, दुनिया के बड़े ऊर्जा उत्पादक, विशाल सैन्य शक्ति और बढ़ते आपसी व्यापार को एक मंच पर प्रभावी तरीके से जुड़ने में कामयाब रहे तो BRICS आने वाले वर्षों में वैश्विक फैसलों को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी ताकतों में शामिल रहेगा.
इसलिए सवाल अब यह नहीं है कि BRICS ने G7 को हरा दिया या नहीं. असली सवाल यह है कि जिस दुनिया में कल तक नियम मुख्य रूप से पश्चिम तय करता था, क्या आने वाले कल में उन नियमों को तय करने की मेज पर BRICS भी बराबर की कुर्सी हासिल कर पाएगा? दिल्ली का BRICS शिखर सम्मेलन इसी बदलती दुनिया की अगली तस्वीर सामने ला सकता है.