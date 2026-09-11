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49 फीसदी आबादी और 32 फीसदी इलाका... जानिए दुनिया में ब्रिक्स का कितना बड़ा है कद, जिससे सहम रहा 'पश्चिम'

Comparison Between BRICS and G-7: 49 फीसदी आबादी और 32 फीसदी इलाका. यह ब्रिक्स देशों की ताकत है. आइए, जानते हैं कि दुनिया में ब्रिक्स का कद कितना बड़ा है, जिससे पश्चिम सहम रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 11, 2026, 04:54 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:54 AM IST
49 फीसदी आबादी और 32 फीसदी इलाका... जानिए दुनिया में ब्रिक्स का कितना बड़ा है कद, जिससे सहम रहा 'पश्चिम'
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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