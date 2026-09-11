49 फीसदी आबादी और 32 फीसदी इलाका... जानिए दुनिया में ब्रिक्स का कितना बड़ा है कद, जिससे सहम रहा 'पश्चिम'

Which is More Powerful BRICS or G-7? जरा सोचिए, अगर दुनिया की लगभग आधी आबादी किसी एक समूह में हो. दुनिया के एक-तिहाई से ज्यादा भूभाग पर उसका फैलाव हो. संसार के बड़े तेल उत्पादक उसके सदस्य हों. उसकी सेनाओं में 70 लाख से ज्यादा जवान हों, तो जाहिर है कि क्या उस शक्तिशाली समूह को कोई चाहकर भी नजरअंदाज कर सकेगा. बिल्कुल नहीं. यहां हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स संगठन की, जिसका दिल्ली में 12-13 सितंबर को शिखर सम्मेलन होने जा रहा है. इस संगठन की शक्ति की वजह से दुनिया की नजर भारत में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन पर टिकी है. दिल्ली में होने वाला यह सम्मेलन सिर्फ एक कूटनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि बदलती वैश्विक शक्ति-संरचना का बड़ा संकेत है.