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Explainer: ट्रंप-Xi की मुलाकात में 4T का खेल! Taiwan, Trade, Technology और Tehran पर टिकी दुनिया की नजर

Xi Jinping's US Visit: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी राजकीय यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं. उनकी आज राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें 4T का खेल देखने को मिल सकता है!

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 24, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:24 AM IST
Explainer: ट्रंप-Xi की मुलाकात में 4T का खेल! Taiwan, Trade, Technology और Tehran पर टिकी दुनिया की नजर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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