/Explainer: ट्रंप-Xi की मुलाकात में 4T का खेल! Taiwan, Trade, Technology और Tehran पर टिकी दुनिया की नजर

Xi Jinping US Visit Agenda: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11 साल बाद तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच गए हैं. वाशिंगटन एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. जब उनका प्लेन ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा तो प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ स्वागत के लिए मौजूद थे. उन्होंने शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियूआन का अमेरिका आने पर वेलकम किया.
अमेरिका में इस तरह का प्रोटोकॉल 11 साल बाद तोड़ा गया है. तब वर्ष 2015 में पोप फ्रांसिस अमेरिकी यात्रा पर पहुंचे थे. मैरीलैंड के सैन्य अड्डे पर पोप फ्रांसिस का प्लेन उतरने पर उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा मौजूद थे. अब उसी तरह का सम्मान चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को दिया गया है.
जिनपिंग के नीचे उतरने पर ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया. इस दौरान दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई. समारोह के दौरान सैन्य बैंड ने धुन बजाई, जबकि स्वागत के साथ औपचारिक तोपों की सलामी भी दी गई. स्वागत के बाद दोनों नेता बाद में अलग-अलग रवाना हुए. आज उन दोनों के बीच औपचारिक वार्ता होगी. जिसमें 4T का खेल देखने को मिल सकता है. 4T यानी ताइवान, ट्रेड, टेक्नॉलॉजी और तेहरान उनकी बातचीत के केंद्र में रह सकते हैं. इन कठिन मुद्दों पर दोनों को क्या मिलेगा, इस पर पूरी दुनिया की उन पर नजर रहेगी.
इसी बीच वार्ता का सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट ने फॉक्स न्यूज को बताया कि 10 नवंबर को खत्म होने वाले अमेरिकी-चीन व्यापार समझौते को दो महीने बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया गया है. इस बारे में उन्होंने और चीनी उप प्रधानमंत्री ही लिफेंग ने ट्रम्प-शी शिखर सम्मेलन से पहले अपनी बातचीत के दौरान इस विस्तार पर सहमति जताई थी. उनकी इस घोषणा पर चीनी पक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं की है.
ट्रंप के साथ वार्ता में ताइवान का मुद्दा जोरदार तरीके से उठने की संभावना है. शी जिनपिंग जहां इस स्वशासित द्वीप पर बीजिंग के दावे को दोहराएंगे और उसे 11 अरब डॉलर के हथियार पैकेज को रोके जाने की मांग करेंगे. वहीं, ट्रंप इसे अपने देश की स्वायत्त नीति कहकर बचाव करेंगे.
#WATCH | Chinese President Xi Jinping and First lady Peng Liyuan arrive in the United States; US President Donald Trump and First Lady Melania Trump receive them at Joint Base Andrews pic.twitter.com/ttOtyjlEnX
— ANI (@ANI) September 23, 2026
दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच टेक्नॉलॉजी भी बातचीत का अहम केंद्र रहेगी. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों मुल्क एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हैं. ऐसे में यह दौड़ कहीं दुनिया के लिए विनाशकारी न बन जाए, इस मुद्दे पर भी दोनों नेताओं में चर्चा हो सकती है.
जिनपिंग और ट्रंप के बीच बातचीत में ईरान भी बड़ा मुद्दा रहेगा. अमेरिका का आरोप रहा है कि चीन, गोपनीय तरीके से ईरान को हथियार और टेक्नॉलॉजी दे रहा है. जिससे उसका शासन लगातार बना हुआ है. जबकि चीन इन आरोपों से इनकार करता रहा है. इस बैठक में भी ट्रंप ईरान को समर्थन रोकने के लिए जिनपिंग पर दबाव बना सकते हैं.
दोनों नेताओं की बातचीत में ट्रेड और टैरिफ भी अहम मुद्दा रहने वाला है. अमेरिकी संसद ने हाल में एक कानून पास किया है, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर राष्ट्रपति ट्रंप 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगा सकते हैं. चीन ने इस कानून का इस्तेमाल करने की सूरत में अमेरिका को जवाब देने की चेतावनी दी है. ऐसे में दोनों नेता इस मसले का हल कैसे निकालते हैं. यह देखने लायक बात होगी.
चीनी राष्ट्रपति की 11 साल बाद हो रही अमेरिका यात्रा शानो-शौकत से भरपूर होने वाली है. इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप उनके सम्मान में आज व्हाइट हाउस में औपचारिक राजकीय भोज देंगे. इस भोज में एप्पल के सीईओ टिम कुक, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन ह्वांग और ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत बड़े कारोबारी और तकनीकी अधिकारी शामिल हो सकते हैं.
यूएस-चीन का यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब ट्रंप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं. वे नवंबर के कांग्रेस चुनावों से पहले बढ़ती ऊर्जा कीमतों और ईरान के साथ युद्ध को लेकर जनता के असंतोष का सामना कर रहे हैं. वहीं जिनपिंग भी चीनी अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को थामने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में उन्हें भी यूएस से दोस्ती बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है.