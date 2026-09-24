/Explainer: ट्रंप-Xi की मुलाकात में 4T का खेल! Taiwan, Trade, Technology और Tehran पर टिकी दुनिया की नजर

जिनपिंग के नीचे उतरने पर ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया. इस दौरान दोनों के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई. समारोह के दौरान सैन्य बैंड ने धुन बजाई, जबकि स्वागत के साथ औपचारिक तोपों की सलामी भी दी गई. स्वागत के बाद दोनों नेता बाद में अलग-अलग रवाना हुए. आज उन दोनों के बीच औपचारिक वार्ता होगी. जिसमें 4T का खेल देखने को मिल सकता है. 4T यानी ताइवान, ट्रेड, टेक्नॉलॉजी और तेहरान उनकी बातचीत के केंद्र में रह सकते हैं. इन कठिन मुद्दों पर दोनों को क्या मिलेगा, इस पर पूरी दुनिया की उन पर नजर रहेगी.