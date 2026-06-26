वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें कुछ ऐसे गिरीं, जैसे उनसे कोई मिसाइल आकर टकराई हो. राजधानी काराकस से 30 किलोमीटर दूर माइकेटिया एयरपोर्ट पर भी भूकंप आते ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया. सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लाइट कट गई और मलबा गिरने लगा. ऐसे में लोगों के सामने दो चुनौतियां थीं. भूकंप के झटकों के दौरान खुद को गिरने से बचाना और ऊपर से गिर रहे मलबे से खुद को सुरक्षित रखना. लोग जिस तरफ जा रहे थे . उधर ही मलबा गिर रहा था. पूरे एयरपोर्ट में चीख पुकार मच गई. कुछ लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए. यहां भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें. भूकंप के बाद वेनेजुएला के व्यस्त एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है.