Total Damage from Venezuela Earthquake: गुरुवार तड़के जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब वेनेजुएला में 40 सेकेंड के अंदर 7 से ज्यादा तीव्रता के दो भूकंप आए और पूरे देश को तबाह कर दिया. जिस वक्त भूकंप आया, सड़क पर खड़े रहने के लिए इन लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया. ठीक इसी वक्त इनके सामने पूरी इमारत ही भरभराकर गिर गई. इसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई. लोग इमारतों से दूर सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बचने की कोशिश करने लगे. इमारतों से दूर भागने लगे . माता-पिता अपने बच्चों को बचाने लगे. भूकंप के दौरान वेनेजुएला की राजधानी काराकस की सड़कों पर अफरातफरी मच गई.
वेनेजुएला में भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें कुछ ऐसे गिरीं, जैसे उनसे कोई मिसाइल आकर टकराई हो. राजधानी काराकस से 30 किलोमीटर दूर माइकेटिया एयरपोर्ट पर भी भूकंप आते ही लोगों ने भागना शुरू कर दिया. सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लाइट कट गई और मलबा गिरने लगा. ऐसे में लोगों के सामने दो चुनौतियां थीं. भूकंप के झटकों के दौरान खुद को गिरने से बचाना और ऊपर से गिर रहे मलबे से खुद को सुरक्षित रखना. लोग जिस तरफ जा रहे थे . उधर ही मलबा गिर रहा था. पूरे एयरपोर्ट में चीख पुकार मच गई. कुछ लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए. यहां भी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें. भूकंप के बाद वेनेजुएला के व्यस्त एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है.
ऐसी ही विनाशकारी तस्वीरें वेनेजुएला के कई शहरों से आईं. इस भूकंप से राजधानी काराकस में बड़ी संख्या में इमारतें गिरने की खबर है. जो तस्वीरें दिखाई दे रही थीं, वो किसी भीषण युद्ध के भयावह मंजर जैसी लग रही हैं. अब आप समझ गए होंगे कि ये तबाही कितनी बड़ी है. जापान में भी वेनेजुएला जैसा ही भूकंप आया. लेकिन वहां ऐसी तबाही नहीं मची. आज आपको जानना चाहिए, 7 की तीव्रता वाले भूकंप में आखिर वेनेजुएला क्यों बिखर गया और जापान कैसे डटा रहा? आज आपको समझना चाहिए, अगर वेनेजुएला और जापान की रफ्तार से भारत की धरती हिली तो क्या होगा? और हम वेनेजुएला जैसे भूकंप से निपटने के लिए कितने तैयार हैं.
वेनेजुएला धरती के उस हिस्से में मौजूद है जहां पर भूकंप आते रहते हैं. लेकिन इस बार जैसी तबाही हुई..वैसी पिछले 100 वर्षों में नहीं हुई थी. इसलिए हम इसे 100 साल का सबसे विनाशकारी भूकंप कह रहे हैं. वेनेजुएला में इस बार भूकंप से इतनी बड़ी तबाही की सबसे बड़ी वजह है डबल सिस्मिक इवेंट.
वेनेजुएला में शाम 6 बजकर चार मिनट (स्थानीय समय)पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया. इसके ठीक एक मिनट बाद यानी 6 बजकर पांच मिनट पर 7.5 तीव्रता का एक और भूकंप आया. भूकंप वैज्ञानिक इस तरह की घटना को डबल अर्थक्वेक या डबल सिस्मिक इवेंट कहते हैं. आमतौर पर किसी बड़े भूकंप के बाद छोटे-छोटे आफ्टरशॉक आते हैं. लेकिन डबल अर्थक्वेक में लगभग बराबर ताकत वाले दो बड़े भूकंप बेहद कम समय के अंतराल में एक ही इलाके में आते हैं. ऐसी स्थिति में तबाही सबसे ज्यादा होती है.
वेनेजुएला में यह पिछले 126 साल का सबसे बड़ा भूकंप है. इससे पहले वर्ष 1900 में 7.7 का तीव्रता का भूकंप आया था. ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था. 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे. इसी वजह से वेनेजुएला में ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे . यही वजह है मरने वालों की संख्या भी ज्यादा हो सकती है .
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है. वहीं, 30% आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे, अमेरिका की सरकारी वैज्ञानिक संस्था है. इसका काम भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, जैसी आपदाओं से जुड़ी निगरानी और शोध करना है. दुनिया में कहीं भी बड़ा भूकंप आने पर इसके आंकड़ों को सबसे विश्वसनीय माना जाता है.
वेनेजुएला में बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी इमारतों के मलबे में दबे हैं. इसीलिए मरने वालों की असली संख्या सामने आने में हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं . अभी अनुमान के आधार पर मरने वालों की संख्या बताई जा रही है. जो कम या ज्यादा हो सकती है. भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही वेनेजुएला के ला गुआइरा प्रांत में हुई है.
अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस भूकंप से 100 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है. जो वेनेजुएला की GDP के लगभग 7% के बराबर है. कुछ संस्थाओं ने इसे वेनेजुएला की जीडीपी का 20 प्रतिशत तक माना है. ये अनुमान किस आधार पर लगाया गया. इसे समझने के लिए आपको वेनेजुएला के भूकंप पर आधारित हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए.
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— Zee News (@ZeeNews) June 25, 2026
वेनेजुएला में दो शक्तिशाली भूकंप आए और उसके बाद 30 से ज्यादा आफ्टर शॉक आए. इसके चलते धरती हिली और वेनेजुएला में इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं. राजधानी काराकस में हर व्यक्ति भागकर अपनी जान बचा रहा था. भूकंप के झटकों के बाद जिन होटलों की छत पर स्वीमिंग पूल बना था, वहां से पानी ऐसे गिरने लगा. जैसे कोई बड़ा झरना हो.
जो लोग छुट्टी के दिन मॉल में खरीदारी करने गए थे. वो भी भूकंप के बाद मॉल से भागते नजर आए. मछुआरे भूकंप के दौरान समंदर में मछली पकड़ने गए थे और समंदर के अंदर से अपने शहरों में हो रही तबाही को देख रहे थे. भूकंप के दो बड़े झटकों के बाद काराकस और वेनेजुएला के दूसरे बड़े शहरों की स्थिति ऐसी हो गई थी. जैसे यहां पर मिसाइलों और बमों से हमले किए गए हों. गिरी और टेढ़ी हुई इमारतों की वजह से शहर किसी वीराने जैसा लग रहा है.
सबसे मुश्किल स्थिति यह है कि वेनेजुएला की सरकार के पास इतने संसाधन भी नहीं कि वो राहत और बचाव कार्य को तेजी से चला पाए. देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा, मैं देशवासियों को संबोधित करते हुए निजी क्षेत्र से सहयोग की अपील करना चाहती हूं, ताकि हम राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भारी मशीनें किराये पर ले सकें. जिससे दिन की रोशनी का पूरा उपयोग करते हुए हम मलबे में दबे और फंसे लोगों को जल्द से जल्द निकाल सकें.
वेनेजुएला में लोगों की मदद के लिए 20 मिलियन डॉलर का आपातकालीन कोष बनाया गया है, जिससे बेघर हुए लोगों की मदद की जा सके. सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इतनी बड़ा आपदा से अकेले निपटना वेनेजुएला के लिए बेहद मुश्किल है क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी है. इसीलिए दुनिया भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है. भारत ने भी वेनेजुएला को मदद की पेशकश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए इस विनाशकारी भूकंप पर दुख जताया है.
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वेनेजुएला मेंविनाशकारी भूकंप से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है. भारत के लोगों की तरफ से मैं वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के प्रति, और खासकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है.
आपको ये भी समझना चाहिए. वेनेजुएला बार-बार भूकंप का केंद्र क्यों बनता है और वेनेजुएला में इस बार आए विनाशकारी भूकंप की वजह क्या है? वेनेजुएला धरती के उस हिस्से पर बसा है, जहां दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट-आपस में मिलती हैं.
टेक्टोनिक प्लेट को आप धरती के नीचे मौजूद बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा कह सकते हैं. कैरिबियन प्लेट का आकार लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर यानी लगभग भारत के आकार जितना है. ये टेक्टोनिक प्लेंटें बहुत धीरे धीरे खिसकती हैं, लेकिन कई बार ये प्लेटें आपस में फंस जाती हैं और उनमें दबाव बढ़ता रहता है.
जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो प्लेटें अचानक झटके से खिसक जाती हैं. इसी समय बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और भूकंप आ जाता है. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, वेनेजुएला में आए दोनों भूकंप भी इन्हीं दो प्लेटों के अचानक खिसकने की वजह से आए.
इन टेक्टोनिक प्लेटों का आकार बहुत बड़ा होता है . इसलिए भूकंप भी एक बिंदु पर नहीं आता . जमीन के नीचे कई किलोमीटर लंबे हिस्से में प्लेटें खिसकती हैं, इसलिए झटके दूर-दूर तक महसूस होते हैं. वैज्ञानिकों के मुताबिक जमीन के नीचे अभी भी हलचल जारी है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक आफ्टरशॉक महसूस किए जाएंगे. इनमें से कुछ झटके काफी तेज भी हो सकते हैं. यानी वेनेजुएला के लिए खतरा अभी टला नहीं है.
वेनेजुएला के साथ साथ जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. दोनों देशों में लगभग एक जैसी तीव्रता का भूकंप आया. जापान में भी भूकंप की तीव्रता 7.2 थी. भूकंप के झटकों के बाद जापान में भी सब कुछ हिलता हुआ दिखा. जापान के समुद्र से लेकर इमारतों और घरों में भी भूकंप का असर दिखा. लेकिन ना तो कोई इमारत गिरी और ना ही बड़ी तबाही हुई.
वहीं वेनेजुएला मे 7.2 तीव्रता के भूकंप के बाद शहर के शहर तबाह हो गए. हजारों मौत के दावे किये जा रहे हैं. लेकिन जापान में एक भी मौत नहीं हुई. जापान तबाही से बचा रहा. आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए. पहली वजह है वेनेजुएला में भूकंप जमीन के नीचे सिर्फ 10 से 22 किलोमीटर की गहराई पर आया और आबादी के बेहद करीब था. इसलिए झटके बहुत तेज महसूस हुए.
जापान में भूकंप करीब 50 किलोमीटर गहराई पर और समुद्र में आया. गहराई ज्यादा होने से सतह पर झटकों की ताकत कुछ कम हो गई. लेकिन अगर जापान के भूकंप की गहराई कम भी होती. तो भी जापान इसका सामना करने के लिए दुनिया के किसी भी दूसरे देश से ज्यादा तैयार रहता है. वेनेजुएला में कई इमारतें पुरानी और कमजोर हैं, इसलिए तेज झटकों में वे ढह गईं.
जापान में लगभग हर नई इमारत भूकंप झेलने के हिसाब से बनाई जाती है. वहां इमारतें टूटने के बजाय झूलती हैं, जिससे लोगों को बाहर निकलने का समय मिल जाता है.
पूरे जापान में 4,000 से ज्यादा सेंसर जमीन की हलचल पर नजर रखते हैं. जैसे ही भूकंप शुरू होता है, कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में पता लगा लेते हैं कि बड़ा झटका आने वाला है. इसके बाद मोबाइल, टीवी, रेडियो और सायरन पर तुरंत अलर्ट चला जाता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर वेनेजुएला में जापान जैसी मजबूत इमारतें और चेतावनी व्यवस्था होती, तो जनहानि काफी कम हो सकती थी.
यानी भले ही भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मजबूत इमारतें, कुछ सेकंड पहले मिलने वाली चेतावनी और नियमित अभ्यास हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं. यही वजह है कि समान तीव्रता का भूकंप जापान में मामूली नुकसान करता है, जबकि कमजोर तैयारी वाले देशों में बड़ी तबाही ला सकता है.