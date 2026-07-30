Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /पेपर लीक के खिलाफ बिल समेत ये 6 विधेयक भी पास कराना है चुनौती, इनके माध्‍यम से क्‍या बदलेगा?

पेपर लीक के खिलाफ बिल समेत ये 6 विधेयक भी पास कराना है चुनौती, इनके माध्‍यम से क्‍या बदलेगा?

Parliament Monsoon Session Bill News: मौजूदा सत्र में अभी तक कोई बिल दोनों सदनों में पारित नहीं हो सका है. सरकार ने इस सत्र में सात विधेयक पारित करवाने की योजना बनाई है

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:11 PM IST
पेपर लीक के खिलाफ बिल समेत ये 6 विधेयक भी पास कराना है चुनौती, इनके माध्‍यम से क्‍या बदलेगा?

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'ऑरेंज कलर का क्या मतलब?' भारत की जर्सी को लेकर बवाल, हॉकी इंडिया को देनी पड़ी सफाई
Viren Rasquinha26 min ago
2
Sonam Wangchuk26 min ago
3
Punjabi Bagh Police33 min ago
4
-Income tax39 min ago
5
Significance of the Month of Sawan39 min ago