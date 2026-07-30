Bills to be Introduced in Parliament Monsoon Session 2026: संसद में चल रहे मानसून सत्र में पक्ष-विपक्ष दोनों का मिजाज गरम बना हुआ है. सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमले कर रहा है तो सत्तारूढ़ दल के सांसद उनके राज में हुए कारनामों की याद दिला रहे हैं. हालात ये है कि मौजूदा सत्र में अभी तक कोई बिल दोनों सदनों में पारित नहीं हो सका है. सरकार ने इस सत्र में सात विधेयक पारित करवाने की योजना बनाई है, लेकिन मौजूदा गतिरोध को देखते हुए ऐसा होना मुश्किल लग रहा है.
आइए जानते हैं कि वे 7 प्रमुख विधायक कौन-से हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में पास करवाने के लिए लेकर आई है. उन विधेयकों के पीछे सरकार की क्या मंशा है. इन विधेयकों के पास होने से देश और आम जनता को क्या लाभ होगा. मौजूदा सत्र में इन बिलों और संसद में इनकी वर्तमान स्थिति क्या है:
सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सम्मान का अपमान (संशोधन) विधेयक 2026 की. इस बिल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के अपमान को कानूनी रूप से दंडनीय अपराध बनाना है. अब तक राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के अपमान पर सख्त नियम थे, लेकिन इस संशोधन के जरिए राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' को भी इस लिस्ट में शामिल करना है. इसमें राष्ट्रगीत का अनादर करने पर 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान और नागरिक अनुशासन को बल मिलेगा. यह बिल बुधवार को राज्यसभा में पारित हो गया. लोकसभा में अभी यह बिल पास नहीं हो सका है.
देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली को रोकने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आई है. इसमें गड़बड़ी करने वाले गिरोहों, संगठित अपराध और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भारी जुर्माने और जेल की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. मौजूदा तनाव को देखते हुए यह बिल सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल है. यह विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है और अब राज्यसभा से पारित होने की प्रक्रिया में है.
यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए लाया गया है. मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में लाखों मामले लंबित पड़े हैं. इनके जल्द निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) को छोड़कर जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है. जजों की संख्या बढ़ने से शीर्ष अदालत में मुकदमों की सुनवाई तेजी से होगी, जिससे आम जनता को जल्द न्याय मिलने का सपना पूरा हो सकेगा. अभी इस विधेयक पर दोनों सदनों में चर्चा होनी है.
संसद में इस विधेयक को लाने का मकसद विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत देना और देश के संप्रभु ऋण बाजार (Sovereign Debt Market) को मजबूती प्रदान करना है. यह विधेयक इस मुद्दे पर पहले से जारी अध्यादेश का स्थान लेगा. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक के पारित होने से भारत में विदेशी निवेश (FDI) का दायरा बढ़ेगा. जिससे देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा. यह विधेयक भी सदन में अभी चर्चा के लिए आना है.
देश में छोटे और मंझोले कारोबारियों के लिए व्यापार नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है. इसका मकसद बकाया भुगतान की प्रणाली को डिजिटल और सख्त रूप देना भी है. ऐसा करने से MSME क्षेत्र में नकदी का प्रवाह सुधरेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. फिलहाल इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा होनी है.
जन्म और मृत्यु के देर से होने वाले पंजीकरण के नियमों को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है. इसमें अधिनियम के कई प्रावधानों को ज्यादा सख्त बनाया गया है. इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचेगा. साथ ही जन्म-मृत्यु डेटा का दुरुपयोग रुकेगा और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के धंधे पर भी लगाम लगेगी. संसद में इस बिल पर अभी विचार और वोटिंग होनी है.
यह वो विधेयक है, जिस पर देश से लेकर विदेशों तक बवाल मचा हुआ है. जिहादी और मिशनरी संगठनों को धर्मांतरण के लिए बाहर से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आ रही है. इसका मकसद गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग का ब्योरा पारदर्शी करना और उसके दुरुपयोग पर जवाबदेही तय करना है. मिशनरी संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. वे यूएस और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव डालने का अनुरोध कर चुके हैं. ऐसे में देखना होगा कि विधेयक पारित होने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है. इस विधेयक पर भी अभी संसद में चर्चा और वोटिंग होनी है.
अब मानसून सत्र का समय जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इन विधेयकों को पास करवाने के लिए सरकार पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है. एक तरफ जहां सरकार राष्ट्रहित, अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े इन विधेयकों को हर हाल में पास करवाना चाहती है. वहीं,विपक्ष के जोरदार हंगामे की वजह से उसकी इस कोशिश में रुकावट आ रही है. अब देखना होगा कि इन महत्वाकांक्षी विधेयकों को पास करवाने के लिए सरकार कौन-सा रास्ता निकालती है. क्या वह विपक्ष को मनाकर आपसी सहमति से ये बिल पास करवा पाती है या फिर हंगामे के बीच ही उन्हें पारित करवा दिया जाएगा.