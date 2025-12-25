Advertisement
कानपुर का टेंपो वाला, केरल का ट्रैवल एजेंट और हैदरबाद का कुरियर वाला अब उड़ाएंगे हवाई जहाज ! क्या तोड़ पाएंगे इंडिगो का तिलिस्म ?

IndiGo Crisis:  भारत के एविएशन सेक्टर के 64 फीसदी हिस्से पर इंडिगो ( IndiGo) का कब्जा है, बाकी बचे हिस्से में एयर इंडिया ( Air India), आकासा (Aakasa), स्पाइसजेट, विस्तारा जैसी एयरलाइंस है. ऐसे में जिन तीन एयरलाइंस को एनओसी मिली है, क्या वो इंडिगो को टक्कर दे पाएंगी  ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 25, 2025, 09:06 PM IST
Indian Aviation Sector: भारत का एविएशन सेक्टर विशाल है. हवाई सफर करने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. साल 2014 में हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 11 करोड़ थी, जो साल 2025 में बढ़कर करीब 25 करोड़ तक पहुँच चुकी है.  इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के डेटा के मुताबिक भारत की एविएशन इंडस्ट्री बढ़कर पैसेंजर ट्रैफिक में दुनिया के शीर्ष तीन बाजारों में शामिल हो गई है. भारत की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 1.5 फीसदी की है. ये तो हो गई इस सेक्टर की बात , अब जानिए कि इस विशाल बाजार पर किसका कब्जा है.

कितना बड़ा है भारत का एविएशन सेक्टर

भारत के एविएशन सेक्टर के 64 फीसदी हिस्से पर इंडिगो ( IndiGo) का कब्जा है, बाकी बचे हिस्से में एयर इंडिया ( Air India), आकासा (Aakasa), स्पाइसजेट, विस्तारा जैसी एयरलाइंस है. दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में DCGA की ओर से जैसे ही फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम को अनिवार्य किया गया, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस क्रैश हो गई. इंडिगो की फ्लाइटें कैंसिल होते ही देशभर में हंगामा मच गया. सड़क से लेकर संसद तक सरकार और DCGA पर सवाल उठने लगे. आरोप लगा कि भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपॉली या इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपॉली चल रही है. सरकार ने इसी एकाधिकार को खत्म करने के लिए ताबड़तोड़ तीन नई एयरलाइंस कंपनियों को NOC जारी कर दी.  

भारत के आसमान में 3 नए विमान

भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री ने शंख एयर (Shankh Air), अलहिंद एयर (Al Hind Air) और फ्लाईएक्सप्रेस (FlyExpress) जैसी तीन नई एयरलाइंस को मैदान में उतरने का फैसला किया. तीनों एयरलाइंस को एनओजी दे दी गई. जिन तीनों को सरकार की ओर से एनओसी मिला है, उनके बारे में समझना भी जरूरी है. तीनों लो प्रोफाइल कंपनियां है, जो अपने-अपने स्पेस में खाली जगह भरने आई हैं. जिसने बनाया,उसी से बगावत कर रहा बांग्लादेश,भारत अगर चाहे तो बिना हथियार के ही खत्म कर सकता है खेल,बस एक बटन दबाने की जरूरत

 

तीन नई एयरलाइंस की एंट्री , कौन-कौन हैं मालिक 
भारत के एविएशन सेक्टर में तीन नए एयरलाइंस की एंट्री होने जा रही है. इंडिगो के दबदबे को कम करने की कोशिश हो रही है. एक एयरलाइंस पर भारत के एविएशन सेक्टर की निर्भरता को कम करने की कोशिशें की जा रही है. जिन एयरलाइंस को हरी झंडी दी गई है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं. जिन तीन एयरलाइंस को सरकार की ओर से एनओसी मिली है, उसमें से एक शंख एयर एक नई घरेलू पैसेंजर एयरलाइन है. उत्तर प्रदेश के कानपुर शंख एअर की नींव रखी गई.  ईंट, सीमेंट और सेरामिक्स के कारोबार से शुरुआत करने वाली ये कंपनी सिर्फ 11 महीने पुरानी है. कानपुर के श्रवण विश्वकर्मा ने  साल 2022 में शंख एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की.  

टैंपो चलाने वाला अब उड़ाएगा विमान  

श्रवण ने सरिया के साथ कारोबार की शुरुआत की, फिर सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया. आगे  ट्रकों और टैंपों क बड़ा बेड़ा खड़ा किया.उन्होंने कई बार खुद टेंपो चलाकर सामान की लोडिंग-अनलोडिंग की. सालभर पहले उन्होंने एविएशन सेक्टर में कदम रखा. मिडिल क्लास के लिए सस्ती हवाई यात्रा की शुरुआत करने के लिए उन्होंने शंख एयरलाइंस की नींव रखी. सिर्फ 11 महीने पुरानी कंपनी का शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपये का है.  

कुरियर कंपनी चलाने वाला अब उड़ाएगा विमान  

हैदराबाद की कंपनी फ्लाईएक्सप्रेस  की शुरुआत कुरियर और कार्गो कंपनी के तौर पर हुई. पहले से ही इसके प्रमोटर्स लॉजिस्टिक्स, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुरियर सर्विस में सालों से काम कर रहे हैं. कंपनी के मालिक के. सुरेश (K. Suresh) ई कॉमर्स और इंटरनेशनल कार्गो में काफी मजबूत है.  अंतरराष्ट्रीय कूरियर के क्षेत्र में फ्लाईएक्सप्रेस को 15 साल से अधिक का अनुभव है. कंपनी अमेरिका, कनाडा और फ्रांस समेत भारत के अंदर कूरियर सेवाएं प्रदान करती है.    

 

अल हिंद एयर के मालिक कौन ? 

केरल स्थित अल-हिंद ग्रुप ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का बड़ा नाम है. इसका टर्नओवर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का है. इसका मालिकाना हक अल हिन्द ग्रुप है. 1990 में बनी यह कंपनी ने छोटी ट्रैवल एजेंसी के तौर पर शुरुआत की थी. ट्रैक्सन की रिपोर्ट के मुताबिक अल हिन्द टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक  टी मोहम्मद हारिस और पीवी वल्सराज है. अल हिंद एयर के प्रमोटर्स, ट्रैवल इंडस्ट्री का लंबा अनुभव है.   

क्या इंडिगो के सामने टिक पाएंगे ये एयरलाइंस  

400 विमान और 84000 करोड़ का रेवेन्यू वाले इंडिगो की एविएशन के बाजार में 65 फीसदी की हिस्सेदारी है. DGCA के डेटा के मुताबिक, अक्टूबर में इंडिगो का मार्केट शेयर 65.6% रहा है. इस साल अक्टूबर तक लगभग 13.74 करोड़ यात्रियों ने हवाई सफर किया है, जिसमें से 8.86 करोड़ यात्रियों ने इंडिगो से सफर किया है. हर तीन में 2 लोगों ने इंडिगो से सफर किया. वहीं टाटा की एयर इंडिया का मार्केट शेयर 25.7% का है. यानी इंडिगो और एयर इंडिया के विशाल साम्राज्य को टक्कर दे पाना इन छोटी एयरलाइंस के लिए आसान नहीं है.  इन एयरलाइंस के पास विमानों का विशाल बेड़ा है. उसके सामने इन नई और कम मार्केटकैप वाले एयरलाइंस का टिक पाना आसान नहीं है. 

