पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के बाद जिस नेता का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहता है वो अभिषेक बनर्जी हैं. टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा सांसद और पार्टी के भीतर सबसे प्रभावशाली युवा चेहरे के रूप में उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी अलग पहचान बनाई है.
लेकिन जितनी तेजी से उनका कद बढ़ा है उतनी ही तेजी से उनके इर्द-गिर्द विवाद और असहमति की राजनीति भी विकसित हुई है. पिछले एक महीने में टीएमसी के भीतर जो उथल-पुथल देखने को मिली है, उसने अभिषेक बनर्जी की भूमिका को एक बार फिर बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है.
पार्टी के भीतर विद्रोह, सांसदों और विधायकों का असंतोष और वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी ने ये सवाल खड़ा किया है कि क्या अभिषेक बनर्जी टीएमसी के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत हैं या फिर वही पार्टी के भीतर उभरते तनावों का सबसे बड़ा केंद्र बनते जा रहे हैं.
अभिषेक का सियासी उभार किसी एक घटना का परिणाम नहीं है. उनका सियासी सफर 'युवा' नामक एक संगठन से शुरू हुआ था. साल 2011 में टीएमसी के पश्चिम बंगाल की सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इस संगठन के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था.
तब उनकी उम्र महज 23 साल थी. इसके कुछ साल बाद 'युवा' का विलय 'तृणमूल युवा कांग्रेस' में हो गया था. साल 2014 में महज 26 साल की उम्र में पहली बार डायमंड हार्बर सीट से जीत कर अभिषेक बनर्जी सोलहवीं लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे युवा सांसदों में से एक थे.
2014 के बाद से उनका प्रभाव लगातार बढ़ा लेकिन 2019 के बाद यह प्रक्रिया तेज हुई. राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद उन्होंने संगठन में हस्तक्षेप बढ़ाया. चुनावी रणनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और पार्टी के भीतर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की.
टीएमसी के भीतर एक बड़ा वर्ग मानता है कि ममता बनर्जी जनाधार और जनभावना की राजनीति का चेहरा हैं जबकि अभिषेक संगठन और चुनावी प्रबंधन की राजनीति का चेहरा बन चुके हैं.
दरअसल, बंगाल की राजनीति में पिछले दशक के दौरान चुनावी लड़ाई का स्वरूप बदला है. बूथ प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, सोशल मीडिया और माइक्रो-मैसेजिंग की भूमिका बढ़ी है. अभिषेक को इसी नए राजनीतिक मॉडल का प्रतिनिधि माना जाता है.
यहां बता दें कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले अभिषेक बनर्जी ने 2009 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (IIPM) से ह्यूमन रिसोर्स और मार्केटिंग में बीबीए और एमबीए की डिग्री हासिल की है.
उनके समर्थकों का तर्क है कि अगर टीएमसी को ममता बनर्जी के बाद भी प्रासंगिक बने रहना है तो उसे ऐसे नेतृत्व की जरूरत होगी जो पारंपरिक जनाधार और आधुनिक चुनावी प्रबंधन के बीच संतुलन बना सके.
टीएमसी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान सड़क के संघर्ष और संगठनात्मक मेहनत से बनी. वे उस दौर के नेता हैं जब पार्टी सत्ता में नहीं थी और कांग्रेस तथा लेफ्ट दोनों के खिलाफ लड़ रही थी.
इन नेताओं का एक हिस्सा मानता है कि पार्टी की निर्णय प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक केंद्रीकृत हो गई है. संगठन में कुछ नए चेहरों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है जबकि पुराने नेताओं की भूमिका सीमित हुई है.
यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में जब भी पार्टी के भीतर असंतोष सामने आया उसका केंद्र किसी न किसी रूप में अभिषेक बनर्जी बन गए. यह जरूरी नहीं कि हर शिकायत सीधे उनके खिलाफ रही हो लेकिन अधिकांश राजनीतिक संकेत उसी दिशा में जाते दिखाई दिए.
यहां बता दें कि कई क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह सीधे शीर्ष नेता के खिलाफ खड़ा होता है लेकिन टीएमसी में लंबे समय तक ऐसा नहीं हुआ. यहां असंतोष का बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी को छोड़कर अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर केंद्रित रहा.
मई 2026 के विधानसभा चुनावी झटके के बाद टीएमसी के भीतर जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसने पार्टी को अभूतपूर्व संकट में ला खड़ा किया.
कई विधायकों ने नेतृत्व पर सवाल उठाए. बाद में पार्टी के भीतर असंतोष का दायरा बढ़ता गया. हालात यहां तक पहुंचे कि संगठन को अपने सभी प्रमुख संगठनात्मक ढांचे और प्रकोष्ठों को भंग करके पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी.
राजनीतिक तौर पर यह एक असाधारण कदम था. इसका सीधा संदेश था कि नेतृत्व मान रहा है कि संगठन में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं और उन्हें नए सिरे से ठीक करने की आवश्यकता है.
लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती तब सामने आई जब पार्टी के भीतर विद्रोह विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच गया. इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बार-बार सामने आई कि असंतुष्ट नेताओं का मुख्य निशाना ममता बनर्जी नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी थे.
कई नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्टी में आलोचना की गुंजाइश कम होती गई है. कुछ नेताओं ने इसे केंद्रीकरण का परिणाम बताया तो कुछ ने नेतृत्व शैली पर सवाल उठाए. यहीं से यह बहस तेज हुई कि क्या टीएमसी के भीतर वास्तविक संघर्ष विचारधारा का है या नेतृत्व के उत्तराधिकार का.
टीएमसी के भीतर असंतोष की सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी के रूप में सामने आई. कल्याण बनर्जी कोई बागी नेता नहीं हैं. वे वर्षों से ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते रहे हैं. इसलिए उनकी नाराजगी को सामान्य असंतोष की तरह नहीं देखा गया.
उन्होंने सार्वजनिक रूप से अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली पर सवाल उठाए और यहां तक कहा कि पार्टी नेतृत्व को उनके और अभिषेक के बीच चुनाव करना होगा. अभिषेक ने इस पर प्रतिक्रिया देने में ज्यादा समय भी नहीं लिया. अभिषेक ने कहा कि कल्याण बनर्जी मेरे सीनियर हैं. उन्होंने मुझे बचपन से देखा है. उन्हें बोलने का हक है.
हालांकि बाद में पार्टी के कई नेताओं ने भी यह संकेत दिया कि मतभेदों को सुलझाने की कोशिश जारी है और ममता बनर्जी स्वयं संगठनात्मक एकता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.
आलोचनाओं के बीच यह भूलना भी गलत होगा कि अभिषेक बनर्जी की अपनी राजनीतिक उपलब्धियां हैं. वे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. युवा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी स्वीकार्यता है. राष्ट्रीय राजनीति में भी वे टीएमसी के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल हैं.
संसद से लेकर मीडिया विमर्श तक उनकी उपस्थिति लगातार बढ़ी है. हाल के महीनों में अभिषेक बनर्जी को कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों की कार्रवाई और पूछताछ ने उन्हें लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है.
लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनकी सबसे बड़ी चुनौती जांच एजेंसियां नहीं हैं. वास्तविक चुनौती पार्टी के भीतर विश्वास कायम रखना है.
वैसे अभिषेक बनर्जी को केवल ममता बनर्जी के भतीजे के रूप में देखना अब राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है. वे आज टीएमसी की सत्ता-संरचना और भविष्य की राजनीति के केंद्रीय पात्र हैं.
फिलहाल बंगाल की राजनीति में एक बात निर्विवाद है कि ममता बनर्जी के बाद सबसे ज्यादा निगाहें जिस नेता पर टिकी हैं वो अभिषेक बनर्जी हैं. और शायद यही कारण है कि टीएमसी की हर बहस, हर संकट और हर संभावित समाधान का केंद्र भी आज वही बन गए हैं.