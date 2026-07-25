/जो सरकार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के आगे नहीं झुकी थी, वो किसान और स्टूडेंट्स आंदोलन के आगे कैसे हार गई? पीछे क्यों खींच लिए कदम

Comparison of Shaheen Bagh Movement with Farmers and Students Movements: कृषि कानूनों की वापसी के ठीक पांच साल बाद, केंद्र सरकार को एक बार फिर ऐसे ही एक उग्र विरोध प्रदर्शनों के आगे झुकना पड़ा है. पेपर लीक से जुड़े विवादों के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के दबाव में मोदी सरकार को आखिरकार अपने पैर पीछे खींचने पड़े. सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक कहा जा रहा है. इसकी वजह ये है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहला मौका है, जब किसी आंदोलन के दबाव या प्रशासनिक विवाद में मोदी सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो. इससे पहले सरकार ने कृषि आंदोलन के दबाव में 2021 में तीन कृषि कानूनों की वापसी की थी लेकिन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था. सवाल ये है कि जो सरकार सीएए के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की ओर से देशभर में किए गए प्रबल विरोध प्रदर्शनों के आगे नहीं झुकी, वह इन दोनों आंदोलनों के आगे घुटने कैसे टेक गई. आखिर कृषि आंदोलन और छात्र आंदोलन की जीत का फार्मूला शाहीन बाग से कितना अलग था?
देश में कृषि आंदोलन और छात्र आंदोलन सफल रहे. दोनों में कई ऐसे समानताएं थीं, जिन्होंने सरकार को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया. आइए हम उन समानताओं को आज आपको बताते हैं.
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में शिक्षित, युवा और उत्तर भारतीय हिंदू वर्ग से जुड़े युवा शामिल थे. यह जनसांख्यिकीय समूह सत्ताधारी दल भाजपा का कोर वोटर बेस माना जाता है. अपने कोर वोट बैंक में पनपे इस असंतोष को सख्ती से कुचलने से बीजेपी को दीर्घ काल में बड़ा नुकसान हो सकता था. यही वजह है कि उसने समझदारी के साथ एक कदम पीछे खींचकर आंदोलन समाप्ति का आधार तैयार कर दिया.
दिल्ली में हुआ कृषि आंदोलन सरकार की शांत नीति की वजह से अपनी मौत मर रहा था. तब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के रोने का वीडियो वायरल हुआ. टिकैत के आंसू असली थे या नकली, यह तो किसी को नहीं पता लेकिन उस घटना ने मृत हो चुके आंदोलन को दोबारा से जीवनदान दे दिया. ऐसा ही मोड़ CJP के आंदोलन में भी आया. जब 18 जुलाई को अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन हटाया और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया. इस घटना के बाद प्रदर्शन मुंबई से लेकर कोलकाता और चंडीगढ़ तक फैल गए.
ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो सरकार नागरिकता संशोधन कानून (CAA) विरोधी शाहीन बाग आंदोलन और अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शनों के आगे नहीं झुकी, वह किसान और छात्र आंदोलन के सामने क्यों नरम पड़ गई? इसके पीछे का फर्क भी आपको जानना चाहिए.
असल में CAA के खिलाफ आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था. शाहीन बाग में शुरू हुए इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और पुरुष शामिल थीं. उनका कहना था कि अगर भारत सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू-सिख, ईसाई और बौद्ध शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान कर सकती है तो यही प्रावधान वहां से आने वाले मुसलमानों के लिए भी लागू किया जाए.
लेकिन सरकार ने इस मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया. सरकार ने कहा कि ये तीनों मुस्लिम बहुल देश हैं और वहां पर मजहब के आधार पर कोई मुसलमान प्रताड़ित नहीं हो सकता. इस आंदोलन के फेवर में अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन किए गए. विदेशी मीडिया में इस आंदोलन के समर्थन में लेख लिखे गए. लेकिन 101 दिनों तक धरना चलके बाद कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से यह आंदोलन अपने आप खत्म हो गया.
अब हम आपको इन तीनों आंदोलनों का अंतर बताते हैं. यह भी स्पष्ट करते हैं कि कृषि आंदोलन और नीट आंदोलन के आगे तो सरकार झुक गई लेकिन उसने सीएए के खिलाफ चले धरने के आगे घुटने नहीं टेके. इसकी वजह ये है कि युवा और किसान बीजेपी का कोर वोटर तबका है. जब इन तबकों में सरकार के किसी कदम के खिलाफ असंतोष की आवाज उठी तो सरकार ने पहले आंदोलनों को अपनी मौत मर जाने का इंतजार किया. लेकिन जब वह इसमें सफल नहीं हो पाई तो प्रदर्शनकारियों के आगे झुकते हुए उनकी मांगे मान ली.
लेकिन सीएए विरोध आंदोलन में सरकार के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी. यह आंदोलन विशुद्ध रूप से मुस्लिम समुदाय ने शुरू किया था, जिसे पारंपरिक रूप से बीजेपी का कट्टर विरोधी तबका माना जाता है. चुनावों में भी मुस्लिम समुदाय बीजेपी उम्मीदवार को हरा पाने की क्षमता वाले कैंडिडेट को वोट देकर अपनी चाहत का खुलकर इजहार करता रहा है. ऐसे में शाहीन बाग आंदोलन के आगे झुकने से सरकार को कोई लाभ नहीं था.
ऐसा करने से न तो उसके वोट बढ़ते और न ही मुस्लिम समुदाय में स्वीकार्यता बढ़ती. इसके उलट उसे देश के करोड़ों हिंदुओं के कोपभाजन का शिकार अवश्य होना पड़ता, जो किसी भी तरह के तुष्टिकरण के सख्त खिलाफ रहे हैं. हिंदू समुदाय के वोटों की बदौलत ही मोदी सरकार पिछले तीन टर्म से देश पर राज कर रही है. ऐसे में बीजेपी के सामने इस समुदाय को नाराज करने का कोई सवाल ही नहीं था. यही वजह है कि वह कड़े विरोध के बावजूद इस आंदोलन के आगे नहीं झुकी और कोरोना काल का पीरियड बीतने के बाद देश में CAA कानून पूरी दृढ़ता से लागू कर दिया गया.