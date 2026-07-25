/जो सरकार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के आगे नहीं झुकी थी, वो किसान और स्टूडेंट्स आंदोलन के आगे कैसे हार गई? पीछे क्यों खींच लिए कदम

Comparison of Shaheen Bagh Movement with Farmers and Students Movements: कृषि कानूनों की वापसी के ठीक पांच साल बाद, केंद्र सरकार को एक बार फिर ऐसे ही एक उग्र विरोध प्रदर्शनों के आगे झुकना पड़ा है. पेपर लीक से जुड़े विवादों के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया. 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के दबाव में मोदी सरकार को आखिरकार अपने पैर पीछे खींचने पड़े. सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक कहा जा रहा है. इसकी वजह ये है कि पिछले 12 वर्षों में यह पहला मौका है, जब किसी आंदोलन के दबाव या प्रशासनिक विवाद में मोदी सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो. इससे पहले सरकार ने कृषि आंदोलन के दबाव में 2021 में तीन कृषि कानूनों की वापसी की थी लेकिन मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था. सवाल ये है कि जो सरकार सीएए के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की ओर से देशभर में किए गए प्रबल विरोध प्रदर्शनों के आगे नहीं झुकी, वह इन दोनों आंदोलनों के आगे घुटने कैसे टेक गई. आखिर कृषि आंदोलन और छात्र आंदोलन की जीत का फार्मूला शाहीन बाग से कितना अलग था?