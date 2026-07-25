Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /जो सरकार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के आगे नहीं झुकी थी, वो किसान और स्टूडेंट्स आंदोलन के आगे कैसे हार गई? पीछे क्यों खींच लिए कदम

जो सरकार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के आगे नहीं झुकी थी, वो किसान और स्टूडेंट्स आंदोलन के आगे कैसे हार गई? पीछे क्यों खींच लिए कदम

Jantar Mantar Protest vs Shaheen Bagh Protest: किसान आंदोलन के बाद अब छात्र आंदोलन भी सफल हो गया है. प्रदर्शनकारियों के दबाव में सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया है. लेकिन सवाल है कि जो सरकार शाहीन बाग आंदोलन के आगे नहीं झुकी थी, वह आखिर इन दोनों आंदोलनों के आगे कैसे हार गई .

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 25, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:37 PM IST
जो सरकार शाहीन बाग प्रोटेस्ट के आगे नहीं झुकी थी, वो किसान और स्टूडेंट्स आंदोलन के आगे कैसे हार गई? पीछे क्यों खींच लिए कदम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिता से चार कदम ज्यादा आक्रामक हैं मोजतबा खामेनेई
World News50 min ago
2
Monsoon58 min ago
3
Haryana news1 hr ago
4
udham singh nagar news1 hr ago
5
Ind vs Zim1 hr ago