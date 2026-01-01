जापान पीछे छूटा,अब चीन को पछाड़ेगा भारत? ऐसा इंतजाम कि हो जाएगा ड्रैगन का तख्तापटल, इस रिपोर्ट ने जिनपिंग की बढ़ाई बेचैनी

Advertisement
India Growth:   साल 2025 के खत्म होने से पहले भारत ने बड़ी सफलता हासिल कर दी. दुनियाभर के देशों को चौकाते हुए भारत ने जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया. भारत की तेज रफ्तार भागती जीडीपी (GDP) 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 01, 2026, 11:18 AM IST
India Vs China GDP:  साल 2025 के खत्म होने से पहले भारत ने बड़ी सफलता हासिल कर दी. दुनियाभर के देशों को चौकाते हुए भारत ने जापान को पछाड़ते हुए विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया. भारत की तेज रफ्तार भागती जीडीपी (GDP) 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. वहीं उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही एक ऐसे सुपरपावर देश को पीछे छोड़ देगा, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की है. जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहले से मंदी की मार झेल रही है. ऐसे में उसे पीछे छोड़ना भारत के लिए मुश्किल नहीं है. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला जर्मनी मंदी के मुहाने पर खड़ा है, वहीं भारत की रफ्तार के सामने ये बहुत दिन तक अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाएगा. 

चीन को भारत की चुनौती  

आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है. भारत की बढ़ती ताकत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चिंता बढ़ा दी है. दुनियाभर के एक्सपर्ट चीन को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन मान रहे हैं. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जिनपिंग की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है.  ब्लूमबर्ग ने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत को ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया गया. रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक जीडीपी वृद्धि में चीन से भी अधिक योगदान भारत दे रहा है.  अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत चीन को पीछे छोड़ देगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्टों के मुताबिक भले ही जीडीपी के मामले में चीन आगे हो, लेकिन जिस रफ्तार से भारत ग्रोथ बढ़ रहा है, उसकी आय बढ़ रही है, दुनियाभर  की कंपनियां भारत का रूख कर रही है, दुनिया भर के देशों के साथ मुफ्त कारोबार के लिए डील साइन हो रही है, भारत चीन को पीछे छोड़ देगा.  RBI के मास्टरस्ट्रोक से डोनाल्ड ट्रंप भी कंफ्यूज, डॉलर के साथ किया ऐसा खेला कि भर गई भारत की तिजोरी, ₹ को बूस्टर डोज

क्यों हांफ रहा है चीन 

एक तरफ चीन आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है. वहां का रियल एस्टेट सेक्टर क्रैश हो गया है, विदेश नीतियों और सरकारी दखल के चलते विदेशी कंपनियां देश छोड़ रही है तो वहीं भारत की मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे पर जोर और बेजोड़ सप्लाई चेन उसे चीन के रेस में आगे दौड़ने में मदद कर रहे हैं. चीन की स्थिति पर नजर डाले तो जो स्थितियां बन रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि साल 2028 तक वैश्विक विकास में भारत का योगदान चीन से अधिक हो सकता है.  

मुश्किल से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था  

चीन की बढ़ती मंदी उसकी सबसे बड़ी मुश्किल है. बढ़ते कर्ज, कमजोर मांग, बेरोगजारी, रियल एस्टेट की बढ़ती समस्याएं और बैंकिंग सिस्टम पर बढ़ता दवाब उसकी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं. इतना ही नहीं चीन की बूढ़ी हो रही आबादी उसके लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है. विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर निकल रही है. सरकारी दखल के चलते विदेशी कंपनियां अब चीन के बजाए भारत की रूख कर रही हैं. चीन की ओर से सुपरपावर बनने की जिद के चलते उसके संबंध दुनिया के ताकतवर देशों से बिगड़ रहे हैं.  चीन और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है. 

भारत पर भरोसे की क्या है वजह  

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल घरेलू बाजार है. घरेलू खपत मजबूत आंतरिक मांग को गति देती है. वहीं मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कों, रेलवे का विशाल नेटवर्क लॉजिस्टिक खर्चों को कम करता है. वहीं भारत को चीन प्लस वन रणनीति से भी फायदा मिल रहा है. विदेशी कंपनियां भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख ररही है.भारत के कॉर्पोरेट आय अनुमानों को संशोधित किया जा रहा है. वहीं यहां की युवा कामगर आबादी देश की आर्थिक सेहत को बढ़ावा दे रहे हैं. वहीं घरेलू विकास और व्यापारिक लाभों के चलते भारत की कंपनियों की आय चीन की तुलना में बेहतर है. भारत के दुनिया भर के देशों के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं. दुनिया के तमाम देशों के साथ मुफ्त व्यापार हो रहे हैं.ये सारे फैक्टर उसे चीन के मुकाबले अधिक रफ्तार से दौड़ने में मदद कर रही है. अगर ग्लोबल एजेंसियों की रेटिंग देखें तो चीन के बढ़ते कर्ज और धीमी आर्थिक वृद्धि के चलते रेटिंग एजेंसी फिच ने उसकी रेटिंग निगेटिव कर दी है. वहीं भारत के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया है. भारत में ग्रोथ बड़ रही है और महंगाई के आंकड़े फिसल रहे हैं.  

क्या चीन को पछाड़ देगा भारत  

IDBI कैपिटल की रिपोर्ट की माने तो भारत अगले छह वर्षों में हर डेढ़ साल में जीडीपी में 1 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करने को तैयार है. यानी इस तरह से वो साल 2030 तक 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है. वहीं  ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले दो सालों में वो चीन की कुर्सी हासिल कर लेगा.  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दबाने की कोशिश की. भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगातर उसके निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन  न तो भारत का निर्यात प्रभावित हुआ और न ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार. मौजूदा वक्त में भारत का खजाना 686.2 बिलियन डॉलर है और दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही है. 

