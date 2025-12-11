Opinion: एक 'धुरंधर' ने बॉलीवुड के 'प्रचार तंत्र' की बाजी पलट दी! वाह रे अक्षय खन्ना.. यही है असली लाइमलाइट

धुरंधर फिल्म में हीरो रणवीर सिंह हैं. मगर सोशल मीडिया.. थिएटर.. फिल्म रिव्यूज और सिनेमा के बड़े बड़े अध्येता भी अक्षय खन्ना की चर्चा कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी क्या है कैसे आदित्य धर ने इसे पेश किया..यह सब दूसरी चर्चा है. पहली चर्चा सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना की है.
बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक. फिल्मों और फिल्मी सितारों को लेकर एक अघोषित नियम है... उस फिल्म का प्रचार. फिल्म जितनी बड़ी उतना प्रचार. यही चीज स्टार्स पर भी लागू होता है. जितना बड़ा स्टार आज के दौर में उतना बड़ा प्रचार. फिल्मी दुनिया की मुंबई फिल्मसिटी के स्टूडियोज से लेकर मीडिया की दुनिया वाली नोएडा फिल्मसिटी के स्टूडियोज तक. बड़े-बड़े एक्टर आए दिन अपनी फिल्मों का प्रमोशन करते नजर आते हैं. यह सही भी है. इसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है. सोशल मीडिया प्रचार.. मार्केटिंग कैंपेन.. इंटरव्यूज और तमाम फिल्मी टॉक. सब कुछ आने वाली फिल्म और उसके हीरो के इर्द-गिर्द घूमता है. लेकिन हाल के पांच-छह-सात सालों में अक्षय खन्ना ने इस सिलसिले को पलटकर रख दिया है. मगर ये सब हुआ कैसे है.
ताजा रिलीज धुरंधर फिल्म में हीरो रणवीर सिंह हैं. मगर सोशल मीडिया.. थिएटर.. फिल्म रिव्यूज और सिनेमा के बड़े बड़े अध्येता भी अक्षय खन्ना की चर्चा कर रहे हैं. इस फिल्म की कहानी क्या है कैसे आदित्य धर ने इसे पेश किया.. यह सब दूसरी चर्चा है. पहली चर्चा सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना की है. अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत बनकर आए और पर्दे पर ऐसा जलवा दिखाया कि रणवीर सिंह.. संजय दत्त और अर्जुन रामपाल सरीखे दिग्गजों की चमक फीकी पड़ गई है.
इसमें अक्षय के डांस स्टेप्स-डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रजेंस लोगों को इतने भयानक तरीके से पसंद आए हैं कि उसका एक उदाहरण देखिए. ट्विटर ट्रेंड में अक्षय खन्ना.. फेसबुक पर अक्षय खन्ना.. और इंस्टग्राम की हर दूसरी तीसरी रील में अक्षय खन्ना दिख रहे हैं. खास बात यह है कि इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अक्षय खन्ना मौजूद नहीं हैं. अक्षय क लिए यह सब कुछ बिना किसी प्रचार, बिना किसी प्रमोशन स्ट्रैटजी, बिना सोशल मीडिया और बिना किसी मीडिया हैंडलिंग टीम के हुआ है.
यह बात सही है कि अक्षय खन्ना उन सितारों में से हैं जो लाइमलाइट से दूर रहते हैं. न सोशल मीडिया, न इंटरव्यू, न पार्टियां. अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी भी यही है. शांत, संयमित और ग्लैमर की भीड़ से दूर. लेकिन उनका एक विश्वास हमेशा अडिग रहा कि अगर फिल्म अच्छी होगी और अभिनय सच्चा होगा तो लोग खुद ढूंढकर देखेंगे.
करीब 28 साल पहले हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से अक्षय खन्ना लॉन्च हुए थे. मगर सोलो हीरो के तौर पर कामयाबी ना के बराबर मिली. यही विनोद खन्ना के साथ भी था. मल्टीस्टारर फिल्म. अक्षय का सफर बॉर्डर ताल हमराज हंगामा नकाब जैसी फिल्मों से होता हुआ आया मगर कभी लीड लाइन में नहीं खड़े हो पाए थे. यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि झड़ते बालों ने उन्हें बड़ा झटका दिया. ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में तमाम एक्टर्स ने अपने बालों को बचाए रखने के लिए कई उपाय किए हैं. जिसमें विग..ट्रांसप्लांट जैसी चीजें शामिल हैं. मगर अक्षय ने वो रास्ता भी नहीं चुना.
सालों पहले एक इंटरव्यू में खुद अक्षय खन्ना ने कहा कि झड़ते बालों ने उनका आत्मविश्वास हिला दिया. मगर अपने रोल्स में उन्होंने खुद को वैसा ही पेश करना शुरू किया. दिल चाहता है से लेकर गांधी माय फादर तक अक्षय ने अपनी गंजे होते लुक को ही स्क्रीन पर पेश किया. चुपचाप अपनी अभिनय की छाप वो ऐसे छोड़ते चले गए कि चाहने वाले जुड़ते चले गए. इसी साल छावा फिल्म में औरंगजेब बनकर वे चमके थे. मगर धुरंधर ने तो बाजी ही पलट दी है. ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बन गई.
फिल्मी दुनिया पर कई किताब लिखने वाले और बॉलीवुड कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट यासिर उस्मान अपनी एक रिपोर्ट में अक्षय खन्ना के एक इंटरव्यू का हवाला भी देते हैं. वो कहते हैं कि प्रमोशन जैसी चीजें उनपर फिट नहीं बैठती हैं. एक बार वो इंटरव्यू करने गए तो अक्षय खन्ना उत्साहित नहीं थे. हाल के सालों में भी भी अक्षय खन्ना किसी प्रमोशन प्रोग्राम या अवॉर्ड फंक्शन में नजर नहीं आए. फिल्म समीक्षक भी यही कहते हैं पता नहीं क्यों अक्षय खन्ना को अक्सर अंडररेटेड कहा जाता है. शायद इसका असली कारण उनकी शांत-संयमित और गहरी अभिनय शैली भी है.
फिलहाल धुरंधर और छावा के जरिए अक्षय खन्ना ने यह भी साबित किया कि चाहे कितना भी शोर क्यों न हो.. अभिनेता अपनी गहराई की वजह से भीड़ में अलग दिख रहे हैं. उनका अंडरस्टेटेड प्रेजेंस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है. हाल के दिनों में अक्षय का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या सफलता का मतलब सिर्फ शाहरुख खान बनना है. कम लोगों को मिलता है मौका कि वे फिल्मों में हीरो बनें. मैंने अपनी शर्तों पर काम किया. यही सबसे बड़ी सफलता है.
अब अक्षय खन्ना ने इस बात को अक्षरशः प्रूव भी कर दिया है. कम बोलने वाले, कम दिखने वाले अक्षय खन्ना ने असली लाइमलाइट बटोर ली है. वे अपनी दमदार एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर पहुंच गए हैं. अगर यह कहा जाए कि फिलहाल बॉलीवुड में प्रचार तंत्र की बाजी उन्होंने अपने अभिनय से पलट दी है तो कम से कम किसी फिल्म के लिए लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी. देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय खन्ना का ये रथ कहां तक जाता है.