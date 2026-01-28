Advertisement
trendingNow13089748
Hindi NewsExplainerAmazon Layoffs: कौन हैं Beth Galetti, जिन्होंने एक झटके में कर दिया 16 हजार कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान

Amazon Layoffs: कौन हैं Beth Galetti, जिन्होंने एक झटके में कर दिया 16 हजार कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान

Beth Galetti: अमेरिकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Amazon ने बड़ी मात्रा में कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है. Beth Galetti ने कहा है कि आज हम जो छंटनी कर रहे हैं, उससे अमेजन में लगभग 16,000 पदों पर असर पड़ेगा.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon Layoffs: कौन हैं Beth Galetti, जिन्होंने एक झटके में कर दिया 16 हजार कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान

Who is Beth Galetti: अमेरिकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Amazon ने बड़ी मात्रा में कंपनी से कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा कर दुनिया में सुर्खियों में है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीने में Amazon में यह दूसरी बार छंटनी हो रही है. इस बीच Beth Galetti चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जी हां, Beth Galetti ने ही 28 जनवरी को जानकारी देते हुए कहा है, "मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि हम अमेजन में कुछ और संगठनात्मक बदलाव कर रहे हैं, जिनका असर हमारे कुछ टीम सदस्यों पर पड़ेगा. मुझे पता है कि यह खबर आपके लिए कठिन है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में और इसके कारणों के बारे में बता रही हूं."

उन्होंने आगे लिखा है, "आज हम जो छंटनी कर रहे हैं, उससे अमेजन में लगभग 16,000 पदों पर असर पड़ेगा." अब आइए जानते हैं कि कौन हैं Beth Galetti, जिन्होंने अमेजन से 16 हजार कर्मचारियों की छंटनी की कर दी घोषणा.

कौन हैं Beth Galetti?
Amazon ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि कंपनी में 16000 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान Beth Galetti ने ही की है. Beth Galetti की बात करें तो यह Amazon में People eXperience and Technology की Senior Vice President हैं. इनकी linkedin प्रोफाइल के अनुसार, बेथ गैलेटी अमेजन में पीपल एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं. उनके पास चार महाद्वीपों में विभिन्न वरिष्ठ नेतृत्व पदों का अनुभव है. इसमें इंजीनियरिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन (human resources) जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वे ग्लोबल सहयोग को बढ़ावा देने, प्रतिभाओं को विकसित करने और समाधान तैयार करने के लिए समर्पित हैं. बेथ गैलेटी की एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने Lehigh University से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की हुई हैं. वहीं, बेथ ने Colorado Technical University से एमबीए की डिग्री हासिल की हैं. 

यह भी पढ़ें- Mainboard IPO 2026: भारत-ईयू एफटीए के बाद स्टॉक मार्केट में उछाल, नए साल में अब तक लिस्ट हुई कंपनियों के शेयरों के क्या हैं हाल

 

छंटनी और कंपनी में बदलाव पर बेथ का पूरा मैसेज
बेथ ने कंपनी में बदलाव और कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है. 28 जनवरी को उनके द्वारा लिखे गए मैसेज में कहा गया है- मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि हम अमेजन में कुछ और संगठनात्मक बदलाव कर रहे हैं, जिनका असर हमारे कुछ टीम सदस्यों पर पड़ेगा. मुझे पता है कि यह खबर आपके लिए कठिन है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में और इसके कारणों के बारे में बता रही हूं. जैसा कि मैंने अक्टूबर में बताया था, हम अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए स्तरों को कम करने, स्वामित्व बढ़ाने और नौकरशाही को खत्म करने पर काम कर रहे हैं. हालांकि, कई टीमों ने अक्टूबर में अपने संगठनात्मक बदलावों को अंतिम रूप दे दिया था, लेकिन अन्य टीमों ने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है.

उन्होंने आगे लिखा- आज हम जो छंटनी कर रहे हैं, उससे अमेजन में लगभग 16,000 पदों पर असर पड़ेगा और हम एक बार फिर प्रभावित होने वाले सभी लोगों की सहायता के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसकी शुरुआत अमेरिका में स्थित अधिकांश कर्मचारियों को कंपनी के भीतर ही नई नौकरी खोजने के लिए 90 दिनों का समय देने से होती है (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय सीमा स्थानीय और देश के नियमों के आधार पर अलग-अलग होगी). इसके बाद, जो कर्मचारी अमेजन में नई नौकरी नहीं खोज पाते हैं या नौकरी नहीं खोजना चाहते हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन सहायता प्रदान करेंगे, जिसमें सेवरेंस पे, आउटप्लेसमेंट सेवाएं, स्वास्थ्य बीमा लाभ (यदि लागू हो), और अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

इन बदलावों के साथ-साथ, हम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्रों और कार्यों में भर्ती और निवेश करना जारी रखेंगे. हम अभी भी अपने सभी व्यवसायों के निर्माण के शुरुआती चरण में हैं और आगे अपार संभावनाएं हैं. आपमें से कुछ लोग शायद पूछेंगे कि क्या यह एक नई प्रक्रिया की शुरुआत है – जिसमें हम हर कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर कटौती की घोषणा करेंगे. ऐसा हमारा इरादा नहीं है. लेकिन हमेशा की तरह, हर टीम ग्राहकों के लिए इनोवेशन करने की क्षमता, गति और स्वामित्व का मूल्यांकन करती रहेगी और आवश्यकतानुसार समायोजन करेगी. आज की दुनिया में, जो पहले से कहीं अधिक तेजी से बदल रही है, यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.
मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि हमारी टीमें ग्राहकों के लिए, एक-दूसरे के लिए और उन अद्भुत चीजों के लिए लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं जिन्हें हम मिलकर बना रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Economic Survey 2026: क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे, जो बजट से तीन दिन पहले होगा पेश; जानें आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की मुख्य बातें

 

Amazon के बारे में
Amazon अमेरिकी दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी है. यह अमेरिका के अलावा कई देशों फैली हुई है. मतलब कि इस कंपनी के कई देशों में कर्मचारी और ऑफिस हैं. Amazon ई-कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्ट्रीमिंग (Amazon Price Video etc) के अलावा अन्य क्षेत्रों में काम करती है. कंपनी की स्थापना जेफ बेजोस ने की थी.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

amazon layoffsWho is Beth Galetti

Trending news

पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
ajit pawar death
कौन थी पिंकी माली, जिनकी बारामती विमान हादसे में गई जान? पिता से क्या हुई आखिरी बात
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
ajit pawar death
निधन के बाद क्यों वायरल हो रहा अजित पवार का महिला पायलट पर किया गया पोस्ट?
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
Ajit Pawar
'यह केवल एक हादसा है, कोई राजनीति नहीं...,' अजित पवार की मौत पर क्या बोले शरद पवार?
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
ajit pawar death
अजित पवार के निधन के बाद उत्तराधिकारी कौन? शरद पवार को वापस मिलेगी NCP या...
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
Pilot Shambhavi Pathak
कौन थी अजित पवार का जहाज उड़ाने वाली पायलट, तगड़े अनुभव के बाद भी नहीं बच पाई जान
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
ajit pawar death
'गांवों के विकास के लिए हमेशा काम किया', अजित पवार के निधन पर पीएम ने जताया दुख
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज
ajit pawar death
अजित पवार विमान हादसे की AAIB ने शुरू की जांच; कई अहम फाइलें सील; अब खुलेंगे राज