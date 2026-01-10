Advertisement
trendingNow13069271
Hindi NewsExplainerभारत के लिए कितना खास है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे ट्रंप ने लिया बाहर होने का फैसला; क्या पड़ेगा असर?

भारत के लिए कितना खास है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे ट्रंप ने लिया बाहर होने का फैसला; क्या पड़ेगा असर?

International Solar Alliance: आईएसए भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है. इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी 21 सम्मेलन के दौरान की गई थी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के लिए कितना खास है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे ट्रंप ने लिया बाहर होने का फैसला; क्या पड़ेगा असर?

USA separated from ISA: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक कई चौंकाने वाले फैसले ले रहे हैं. हाल ही में उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए वेनेजुएला पर हमला करके वहां के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी वाइफ को बंधक बना लिया. अब वे कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा. इसके बाद ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है. उन्होंने इसके लिए रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दी है, जो कानून बनने के बाद रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कहता है. भारत के अलावा चीन और ब्राजील वे प्रमुख देश हैं, जो रूस से कच्चे तेल की खरीदारी करते हैं. अब ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला किया है. जी हां, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने का फैसला किया है. इनमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) का भी नाम शामिल है, जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है. आइए जानते हैं कि आखिरकार क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिससे ट्रंप ने अमेरिका को बाहर करने का लिया है निर्णय. इसके साथ ही हम यह भी जानेंगें कि इसका इस गठबंधन और भारत पर क्या असर पड़ने वाला है. 

प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा?
बुधवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए 66 यूएन और गैर-यूएन संगठनों की सदस्यता बनाए रखना, इनमें भागीदारी करना या उन्हें किसी भी प्रकार का समर्थन देना, देश (अमेरिका) के हितों के खिलाफ है. इस बयान से पहले ट्रंप ने अमेरिका के हितों के उल्टा अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों और संधियों से हटने संबंधित ज्ञापन पर साइन किया. वहीं, व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जिन संगठनों से अमेरिका ने बाहर निकलने का फैसला किया है, उनमें 31 संयुक्त राष्ट्र संगठन और 35 गैर- संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं. इन संगठनों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि के उल्टा काम करने का आरोप लगाया गया है. संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वालट्ज ने कहा कि अमेरिका अब उन इंटरनेशनल संगठनों को न तो कोई फंड देगा और न ही उनमें हिस्सा लेगा, जो अमेरिकी हितों की सेवा नहीं करते या उनके खिलाफ काम करते हैं.

यह भी पढ़ें- 5 दिन में 2100 अंक से ज्यादा लुढ़का Sensex, बाजार में मची तबाही! निवेशकों के लाखों करोड़ स्वाहा; एक्सपर्ट ने बताई ये वजह

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस?
इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आईएसए भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को लागू करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को एकजुट करना है. इसकी स्थापना 2015 में पेरिस में आयोजित सीओपी 21 सम्मेलन के दौरान की गई थी. इसका गठन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने मिलकर की थी. 2020 में इसके फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन के बाद, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब इस गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं. वर्तमान में, 100 से अधिक देश इसके हस्ताक्षरकर्ता (signatories) हैं, जिनमें से 90 से अधिक देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए इसकी पुष्टि कर दी है. इसका लक्ष्य टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिंग लागत को कम करते हुए 2030 तक सोलर एनर्जी क्षेत्र में 1 ट्रिलियन डॉलर का निवेश जुटाना है.

ISA का मिशन
ISA अपनी "टुवर्ड्स 1000" (Towards 1000) रणनीति से पर काम कर रहा है. इसका टारगेट या मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है. इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके 1,000 मिलियन लोगों को ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना और 1,000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है. इससे ग्लोबल सोलर सौर उत्सर्जन (global solar emissions)को सालाना 1,000 मिलियन टन CO2 तक कम करने में मदद मिलेगी. इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, ISA एक तय नजरिया अपनाता है.

यह भी पढ़ें- India US Trade Deal: अभी तक क्यों नहीं हो पाई भारत-US ट्रेड डील? अमेरिकी मंत्री के दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

अमेरिका के अलग होने से क्या पड़ेगा प्रभाव?
अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग होने के फैसले पर इस क्षेत्र के जानकार अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ जानकारों का कहना है कि भारत आने वाले भविष्य में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तेल उत्पाद देशों के संगठन 'ओपेक' की तरह स्थापित करना चाहता है. हालांकि, अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से हटने पर इसका प्रभाव संगठन के साथ-साथ भारत पर भी पड़ सकता है. जानकार कहते हैं कि अमेरिका के अलग होने से इस संगठन के सामान्य ऑपरेशन पर कोई खास प्रभाव तो नहीं पड़ेगा लेकिन इसके लिए फंड जुटाने की चुनौती बढ़ जाएगी. जैसा कि हमें पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस साल 2030 तक दुनिया भर में 1.95 लाख मेगावाट क्षमता की सोलर एनर्जी प्लांट लगाने का टारगेट रखा है. इसके अलावा 2030 तक ही इसका टारगेट 1000 अरब डॉलर फंड जुटाने का भी है. अब अमेरिका जैसे बड़े देश के हटने से इनमें चुनौती आ सकती है. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि इससे आईएसए के काम करने के तरीके पर कोई उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

india usaISA

Trending news

दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
DNA
दिल्ली हिंसा को मजहबी रंग दे रहा PAK इस मजहबी प्रोपेगेंडे में कौन कर रहा मदद?
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
Maharashtra Election
'हिजाब पहने महिला बनेगी भारत की PM...,' महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ओवैसी का बयान
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
India US News in Hindi
'मोदी ने कॉल नहीं किया...' US के झूठ पर भारत का पलटवार, बोला - 8 बार कर चुके हैं बात
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
Somnath
सोमनाथ के नवनिर्माण में पोरबंदर से आया था पहला दान, स्वाभिमान पर्व की अनसुनी कहानी
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
Hypersonic Scramjet Engine
जंग हुई तो अब नहीं बचेंगे चीन-PAK के ठिकाने! भारत ने दिखाई अपनी 'हाइपरसोनिक' ताकत
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
west bengal news in hindi
'मेरे पास पेन ड्राइव, सबूत खोल दिए तो...' ED छापे के बाद ममता बनर्जी ने क्या दी धमकी
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
Shaksgam Valley
बाज नहीं आ रहा चीन, इस भारतीय जमीन पर की घुसपैठ; विदेश मंत्रालय ने लताड़ा
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
weather update
उत्तर भारत पर मौसम का कहर! कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर मचाएंगे तबाही, IMD का बड़ा अलर्ट
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर घमासान, उमर अबदुल्ला पर भड़कीं महबूबा मुफ्ती
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद
Jammu Kashmir
जुम्मा का खुतबा ड्रग्स के खिलाफ, जम्मू-कश्मीर प्रशासन को बड़ी कामयाबी की उम्मीद