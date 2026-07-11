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पीएम मोदी ने 3 देशों की यात्रा में एक्‍ट ईस्‍ट पॉलिसी को साधा, मंथन से निकलेगा 'अमृत'

जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को आगे बढ़ाया.

Written ByAshwani Kumar Siwach
Published: Jul 11, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:43 PM IST
पीएम मोदी ने 3 देशों की यात्रा में एक्‍ट ईस्‍ट पॉलिसी को साधा, मंथन से निकलेगा 'अमृत'

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