जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को आगे बढ़ाया. प्रमुख परिणामों में इंडोनेशिया के साथ 14 ऐतिहासिक समझौते शामिल थे, जिनमें ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों की खरीद भी शामिल है. ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडो-पैसिफिक सुरक्षा को आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण और महत्वपूर्ण खनिजों के माध्यम से गहरा किया गया, और न्यूजीलैंड के साथ संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया.
रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा परिणाम
इंडोनेशिया: इस यात्रा ने प्रमुख समुद्री मार्गों के पास एक मजबूत रणनीतिक और सुरक्षा गठबंधन को मजबूत किया. भारत और इंडोनेशिया ने क्षेत्रीय समुद्री खतरों का मुकाबला करने के लिए साबांग बंदरगाह के विकास पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की. आर्थिक रूप से, दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज निष्कर्षण, खाद्य सुरक्षा और दूरसंचार पर केंद्रित 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए.
ऑस्ट्रेलिया: ध्यान "चाइना प्लस वन" आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन और संसाधन सुरक्षा पर था. ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए यूरेनियम और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों तक दीर्घकालिक पहुंच सुनिश्चित करके क्वाड गठबंधन के उद्देश्यों को मजबूत किया.
न्यूजीलैंड: द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया. दोनों देशों ने डिजिटल सहयोग, कृषि प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पर केंद्रित एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का मार्ग प्रशस्त हुआ.
हस्ताक्षरित मुख्य समझौते
- इंडोनेशिया के साथ: 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखलाएं, दवाएं, बाह्य अंतरिक्ष, दूरसंचार और संयुक्त अनुसंधान एवं नवाचार शामिल हैं.
- ऑस्ट्रेलिया के साथ: समझौते व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) के विस्तार, रक्षा विनिर्माण साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर केंद्रित थे.
- न्यूजीलैंड के साथ: द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीतिक रोडमैप अपनाया गया.
बेचे गए हथियार और रक्षा निर्यात
ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें: इंडोनेशिया दौरे की मुख्य विशेषता इंडोनेशियाई सशस्त्र बलों को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए अंतिम रक्षा खरीद समझौता था.
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे के दौरान सार्वजनिक रूप से किसी भारी हथियारों की बिक्री की घोषणा नहीं की गई, लेकिन भारत ने इन देशों के साथ संयुक्त रक्षा विनिर्माण, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और खुफिया-साझाकरण पर चर्चा की ताकि अंतर-संचालन क्षमता बनाई जा सके.
क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव
यह तीन-राष्ट्र यात्रा भारत की 'महासागर' दृष्टि और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती से बढ़ाती है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करके, भारत क्षेत्र में एकल-स्रोत आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी आर्थिक निर्भरता को काफी हद तक कम करता है. इसके अलावा, इंडोनेशिया को रक्षा बिक्री का एकीकरण - साथ ही रणनीतिक समुद्री बंदरगाहों पर संयुक्त बुनियादी ढांचा विकास - एक मजबूत, बहु-राष्ट्रीय समुद्री संरचना बनाता है जिसे एकतरफा क्षेत्रीय विस्तार को रोकने और महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है.