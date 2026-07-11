यह तीन-राष्ट्र यात्रा भारत की 'महासागर' दृष्टि और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूती से बढ़ाती है. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करके, भारत क्षेत्र में एकल-स्रोत आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी आर्थिक निर्भरता को काफी हद तक कम करता है. इसके अलावा, इंडोनेशिया को रक्षा बिक्री का एकीकरण - साथ ही रणनीतिक समुद्री बंदरगाहों पर संयुक्त बुनियादी ढांचा विकास - एक मजबूत, बहु-राष्ट्रीय समुद्री संरचना बनाता है जिसे एकतरफा क्षेत्रीय विस्तार को रोकने और महत्वपूर्ण वैश्विक शिपिंग मार्गों को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है.