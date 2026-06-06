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तमिलनाडु में नई सियासी सुनामी बने अन्नामलाई? 10 घंटे में जुड़े 10 लाख लोग; एंट्री से क्यों घबराहट में है पुरानी द्रविड़ राजनीति?

Annamalai Latest News: तमिलनाडु की राजनीति अन्नामलाई नई सियासी सुनामी बनकर उभरते दिख रहे हैं. बीजेपी से इस्तीफा देकर नया आंदोलन शुरू करने के एलान के 10 घंटे के अंदर ही उनसे 10 लाख लोग जुड़ गए. उनकी इस जबरदस्त एंट्री से पुरानी द्रविड़ राजनीति हिल गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:31 AM IST
तमिलनाडु में नई सियासी सुनामी बने अन्नामलाई? 10 घंटे में जुड़े 10 लाख लोग; एंट्री से क्यों घबराहट में है पुरानी द्रविड़ राजनीति?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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