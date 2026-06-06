/तमिलनाडु में नई सियासी सुनामी बने अन्नामलाई? 10 घंटे में जुड़े 10 लाख लोग; एंट्री से क्यों घबराहट में है पुरानी द्रविड़ राजनीति?

Annamalai Political Organization: के. अन्नामलाई के बीजेपी से इस्तीफा देकर अपना पीपुल मूवमेंट ‘इधु नम्म इयक्कम’ शुरू करने की घोषणा के बाद तमिलनाडु में राजनीति तेजी से करवट बदलती नजर आ रही है. चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात जब अन्नामलाई हवाई जहाज से उतरे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों समर्थक वहां पहुंचे हुए थे. उन्होंने अन्नामलाई के फेवर में जोरदार नारेबाजी कर पूरा हवाई अड्डा गुंजा दिया. इसके बाद जब अन्नामलाई घर पहुंचे तो वहां पर भी भारी संख्या में समर्थक उमड़े हुए थे.