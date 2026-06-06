/तमिलनाडु में नई सियासी सुनामी बने अन्नामलाई? 10 घंटे में जुड़े 10 लाख लोग; एंट्री से क्यों घबराहट में है पुरानी द्रविड़ राजनीति?

Annamalai Political Organization: के. अन्नामलाई के बीजेपी से इस्तीफा देकर अपना पीपुल मूवमेंट ‘इधु नम्म इयक्कम’ शुरू करने की घोषणा के बाद तमिलनाडु में राजनीति तेजी से करवट बदलती नजर आ रही है. चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात जब अन्नामलाई हवाई जहाज से उतरे तो उनके स्वागत के लिए सैकड़ों समर्थक वहां पहुंचे हुए थे. उन्होंने अन्नामलाई के फेवर में जोरदार नारेबाजी कर पूरा हवाई अड्डा गुंजा दिया. इसके बाद जब अन्नामलाई घर पहुंचे तो वहां पर भी भारी संख्या में समर्थक उमड़े हुए थे.
भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मान मंदिर में के. अन्नामलाई के ‘इधु नम्म इयक्कम’ आंदोलन की सफलता और मजबूती के लिए प्रार्थना की और विशेष अनुष्ठान किए. इस दौरान रात होने के बावजूद सैकड़ों लोग अन्ना की सफलता के प्रार्थना करने के लिए मंदिर में पहुंचे थे. पुजारी ने विधिवत तरीके से पूजा करने के साथ ही लोगों को प्रसाद भी वितरित किया.
अन्नामलाई के फेवर में किस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग उनसे जुड़ चुके हैं. उनके नए राजनीतिक आंदोलन ‘इधु नम्म इयक्कम’ (यह हमारा आंदोलन) शुरू करने के एलान के महज 10 घंटे के अंदर 10 लाख से अधिक लोग उससे जुड़ने के लिए रजिस्टर हो चुके हैं. यह आंकड़ा आज और तेजी से बढ़ने वाला है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करके अन्नामलाई ने कहा, 'हमारे राजनीतिक आंदोलन ने एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है. मात्र 10 घंटे में 10 लाख से अधिक स्वयंसेवक रजिस्टर हो गए हैं. यह अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हमारे साझा विजन और सामूहिक मिशन में बढ़ते विश्वास का शक्तिशाली प्रतिबिंब है. मैं हर उस व्यक्ति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिसने इस आंदोलन पर भरोसा जताया है.'
उन्होंने कहा, “मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय-समय पर मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों और चिंताओं पर अटूट समर्थन दिया. वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अपनी बातचीत के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तमिलनाडु के बारे में हमारे विचार एक-दूसरे से मेल नहीं खाते.”
यह घटनाक्रम अन्नामलाई के नई दिल्ली दौरे के तीन दिन बाद सामने आया है, जहां उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, पार्टी के महासचिव बी.एल. संतोष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. अपने इस्तीफा पत्र में अन्नामलाई ने वर्षों तक भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस्तीफे का कारण बताते हुए कहा कि तमिलनाडु को लेकर उनके और पार्टी के विचार अलग-अलग हैं.
राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह घटना अचानक नहीं हुआ है. तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भाजपा की भारी हार के बाद अन्नामलाई द्वारा नई राजनीतिक पार्टी शुरू करने की अटकलें तेज हो गई थीं. तब एआईएडीएमके गठबंधन में 27 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा को महज 3 प्रतिशत वोट शेयर ही मिला था. इसके बाद से माना जा रहा था कि अन्नामलाई भविष्य के लिए अलग राह चुन सकते हैं.
तमिलनाडु की राजनीति को नजदीक से जानने वालों के मुताबिक, राज्य की राजनीति शुरू से व्यक्ति केंद्रित रही है. राज्य के लोग करिश्माई नेतृत्व को पसंद कर उसे सत्ता तक पहुंचाते रहे हैं. के. कामराज, एम.जी. रामचंद्रन, जयललिता और करुणानिधि इसी तरह के उदाहरण रहे हैं. इसी अघोषित परंपरा पर चलते हुए राज्य के लोगों ने इस साल एक्टर जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके को पहली ही बार में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया.
ऐसे में अन्नामलाई का अपना खुद का संगठन बनाकर बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है. चूंकि राज्य में करीब 90 फीसदी हिंदू आबादी है, जो अर्से से खुद को द्रविड़ विचारधारा के नीचे दबी हुई महसूस करती रही है. ऐसे में उसे अन्नामलाई के रूप में मसीहा नजर आ रहा है, जो उनकी मान्यताओं और परंपराओं को फिर से स्थापित कर सके. यही वजह है कि लोग लाखों की संख्या में धड़ाधड़ उनसे जुड़ रहे हैं.
माना जा रहा है कि जल्द ही अन्नामलाई राज्य में पदयात्राओं का एलान कर सकते हैं. इसके साथ ही वे अपने आंदोलन को संस्थागत रूप देते हुए पार्टी बना सकते हैं. जितनी तेजी के साथ उनका उभार हो रहा है, उसे द्रविड़ विचारधारा के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है. अगर अन्ना के प्रति जनता का जुड़ाव ऐसे ही जारी रहा है तो 2031 में होने वाले असेंबली चुनाव में वे विजय पताका फहराकर सीएम बन सकते हैं.
(ANI)