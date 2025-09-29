Advertisement
No ST, No Rest... असम में आदिवासी समुदायों का हल्ला बोल, आंदोलन की कमान संंभाल रहे GEN Z

Assam GEN Z Protest: असम में 6 आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने की मांग को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, इनमें मटक, चाय जनजातियां, ताई अहोम, मोरन, चुटिया और कोच राजबोंगशी शामिल हैं. 

 

Sep 29, 2025
Assam GEN Z Protest: असम इन दिनों अपने फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के कारण दुखी है लेकिन इस बीच असम सरकार एक नई चुनौती का सामना कर रही है. यह चुनौती है यहां की 6 आदिवासी जनजातियों की. जानकारी के अनुसार, बीते 10 दिन से असम का मटक समुदाय सड़कों पर है. दो विशाल रैलियां कर चुका है. हर बार की रैली में 30 हजार लेकर 40 हजार आदिवासी हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं. ये रैलियां प्रदेश के डिब्रूगढ़ से लेकर कई जिलों में हो रही है लेकिन इसकी आवाज गुवाहाटी तक महसूस की जा सकती है. बता दें, मटक समुदाय अपने लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा और पूर्ण स्वायत्तता की मांग रहा है. मटक समुदाय के अलावा पांच अन्य जनजातियां भी हैं जो सड़कों पर उतर चुकी हैं. ये जनजातिया राज्य की कुल आबादी का करीब 12 प्रतिशत हैं.

बता दें, मटक समुदाय की ये मांग काफी पुरानी है और इस बारे में उनके प्रतिनिधियों की सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया. अब असम में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो सीएम हिमंता बिस्वा सरमा तनाव में हैं. वो बार-बार मटक समुदाय को बातचीत के लिए बुला रहे हैं लेकिन समुदाय ने आने से मना कर दिया है. 

ऑल असम मटक स्टूडेंट यूनियन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष संजय हजारिका ने बताया कि हम मूल रूप से जनजाति हैं लेकिन आज तक हमें इसका दर्जा नहीं मिला. मौजूदा सरकार ने हर बार हमसे धोखा किया है इसलिए अब हम आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कोई समाधान नहीं निकलता. उन्होंने कहा कि मटक जनजाति के लोग राज्य के हर जिले में रैली निकालेंगे. नई दिल्ली जाकर भी हम विरोध दर्ज कराएंगे.

सरकार को है इस बात का डर

जानकारी के अनुसार, मटक जनजाति की रैली में असम की 5 अन्य आदिवासी समुदाय चाय जनजाति, ताई अहोम, मोरन, चुटिया और कोच राजबोंगशी भी शामिल हैं. ये वही समुदाय हैं, जिन्हें 2014 का आम चुनाव जीतने के बाद भाजपा सरकार ने एसटी का दर्जा देने का वादा किया था. 2011 की जनगणना के अनुसार, असम की कुल आबादी 3.12 करोड़ में 38 लाख यानी 12.4% आदिवासी हैं. यदि इन 6 जनजातियों को एसटी दर्जा मिल जाता है तो ये कुल आबादी का 40% हो जाएंगे. इसलिए राज्य के गैर आदिवासियों में यह शंका है कि यदि राज्य में एसटी आबादी 50% हुई तो असम भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह एक पूर्ण एसटी प्रदेश बन जाएगा. उसे छठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा. छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद प्रदेश सरकार को हर काम के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी.

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मटक समुदाय सालों से राज्य में खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है. पहली बार इतने बड़े स्तर पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है. बता दें, मटक जनजाति की 19 सितंबर की रैली जो कि तिनसुकिया में निकाली गई थी में लगभग 50 हजार लोग शामिल हुए थे जबकि 26 सितंबर की डिब्रूगढ़ की रैली में 30 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे. बता दें एक दिन पहले ही सीएम सरमा ने तिनसुकिया में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद 25 सितंबर को मटक नेताओं को एक बैठक में शामिल होने के लिए कहा था जिसको मटक समुदाय ने सिरे से खारिज कर दिया था. 

जानकारी के अनुसार, मटक से पहले सीएम सरमा ने पिछले महीने डिब्रूगढ़ में ही मोरान समुदाय को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया था. समुदाय ने अनुसूचित जाति के दर्जे के लिए बड़ा आंदोलन किया था. इसका नारा था - नो एसटी, नो रेस्ट. यूनियन के महासचिव जोयकांता मोरान ने बताया था कि 2014 के बार सरकार के साथ कई बार बैठक की लेकिन कुछ नहीं हुआ. इस बार पूरा समुदाय गुस्से में है. हम हर बात को लिखित में चाहते हैं. इसलिए 25 सितंबर को सीएम से वार्ता हुई उन्होंने 25 नवंबर तक का समय दिया है. अगर डेडलाइन में काम नहीं हुआ तो हम राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Assam GEN Z Protest

;