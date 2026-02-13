Advertisement
Explainer: दो बार से ज्यादा PM बनने पर रोक, बनेगी राज्यसभा, नियुक्तियों पर अंकुश; क्या जुलाई चार्टर सच में तानाशाही पर लगा पाएगा ब्रेक?

Explainer: दो बार से ज्यादा PM बनने पर रोक, बनेगी 'राज्यसभा', नियुक्तियों पर अंकुश; क्या 'जुलाई चार्टर' सच में तानाशाही पर लगा पाएगा ब्रेक?

What is Bangladesh July Charter: बांग्लादेश की जनता ने जनमत संग्रह में जुलाई चार्टर को अपनी मंजूरी दे दी है. इस चार्टर दो बार से ज्यादा PM बनने पर रोक और नई 'राज्यसभा' बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही अहम नियुक्तियों का अधिकार भी पीएम से छीन लिया गया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:32 PM IST
Explainer: दो बार से ज्यादा PM बनने पर रोक, बनेगी 'राज्यसभा', नियुक्तियों पर अंकुश; क्या 'जुलाई चार्टर' सच में तानाशाही पर लगा पाएगा ब्रेक?

What are the provisions in Bangladesh July Charter: शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के डेढ़ साल बाद संपन्न हुए बांग्लादेश के 13वें आम चुनाव इस बार खास रहे. जुलाई 2024 में हुए खूनी आंदोलन के बाद हुए इस चुनाव में लोगों ने दो बार वोट डाले. एक वोट पीएम चुनने के लिए था तो दूसरा वोट जुलाई चार्टर को हरी झंडी देने के लिए था. इस चार्टर को 65 फीसदी मतदाताओं ने अपनी मंजूरी दी है. यानी कि बांग्लादेश में अब बड़े पैमाने पर राजनीतिक सुधारों का रास्ता खुल गया है. ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि यह जुलाई चार्टर क्या है और इससे बांग्लादेश में अब क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. 

संवैधानिक सुधार परिषद के रूप में काम करेगी संसद

असल में जुलाई चार्टर के जरिए देश के राजनीतिक सिस्टम में आमूल-चूल बदलाव लाने की योजना है. आम चुनाव में खड़ी सभी पार्टियों ने छोटी-मोटी असहमतियों के बावजूद इस चार्टर को अपना समर्थन दिया है. इस चार्टर के लागू होने के बाद नई संसद एक संवैधानिक सुधार परिषद के रूप में काम करेगी और उसे 6 महीने के अंदर सारे बदलाव लागू करने होंगे. इन बदलावों के लागू होने से सत्ता पक्ष की मनमानी पर रोक लगेगी और विपक्ष को ज्यादा अधिकार हासिल होंगे. 

जुलाई चार्टर क्या है?

अब समझ लेते हैं कि यह जुलाई चार्टर आखिर है क्या, जिसकी इतनी चर्चा हो रही है. असल में इसका पूरा नाम 'जुलाई नेशनल चार्टर (कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट) इंप्लीमेंटेशन ऑर्डर, 2025' है. यह 28 पेज का एक राजनीतिक समझौता है. जिस पर 25 पार्टियों और मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने दस्तखत किए हैं. इसका मकसद देश में ऐसा राजनीतिक सिस्टम लागू करना है, जहां पर कोई तानाशाही न आ सके. 

2 बार से ज्यादा पीएम बनने पर लगेगी रोक

नए बदलाव लागू होने के बाद संसद एक सदन से दो सदन वाली हो जाएगी. मौजूदा जतिया संसद लोअर हाउस कहलाएगी. जबकि 100 सदस्यों वाला राज्यसभा की तरह का सीनेट नेगा. संसद में महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी. वहां पर डिप्टी स्पीकर का पद हमेशा के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा. 

जुलाई चार्टर प्लान में पीएम की ताकत को भी कंट्रोल किया गया है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में अधिकतम दो बार यानी 10 साल तक के लिए पीएम बन सकेगा. साथ ही वह पीएम और अपनी पार्टी का प्रमुख एक साथ नहीं रह सकेगा. अगर देश के सामने कभी इमरजेंसी लगाने की नौबत आती है तो यह फैसला वह कभी भी अकेले नहीं ले सकेगा. इसके लिए उसे कैबिनेट और विपक्ष के नेता की लिखित मंजूरी लेना जरूरी होगा. 

'बंगाली' नहीं, अब 'बांग्लादेशी' कहलाएंगे नागरिक

जुलाई चार्टर में पीएम से जज चुनने का अधिकार भी छीना गया है. इसके लिए इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनेगा. जिसकी सिफारिश पर ही अदालतों में जज नियुक्त किए जा सकेंगे. राष्ट्रपतियों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे पीड़ित परिवार की सहमति के बिना किसी अपराधी को माफ नहीं कर सकेंगे.
  
नए प्रावधानों में तय किया गया है कि नागरिकों की राष्ट्रीय पहचान अब बंगाली से हटकर बांग्लादेशी हो जाएगी. जिससे गैर-बंगाली आदिवासी भी उसमें शामिल हो जाएं. बंग्ला पहले की तरह देश की आधिकारिक भाषा रहेगी लेकिन स्थानीय मातृभाषाओं को भी ऑफिशियल मान्यता मिलेगी. 

'फोर्स' नहीं बल्कि 'सर्विस' हो जाएगी पुलिस

पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए प्रावधान किया गया है कि अब उसे फोर्स नहीं बल्कि सर्विस कहकर पुकारा जाएगा. साथ ही उसकी ट्रेनिंग में भी आमूल-चूल बदलाव लाया जाएगा. भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी-करप्शन कमीशन बनाया जाएगा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह स्वतंत्र ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया जाएगा. इस चार्टर में जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों-नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देने का भी प्रावधान किया गया है. 

चूंकि इस चार्टर पर चुनाव में भाग लेने वाली सभी पार्टियों ने हस्ताक्षर किए थे. इसलिए वे इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं. इस चार्टर को लागू होने के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा मतदाताओं की मंजूरी जरूरी थी. लेकिन उसे 65 फीसदी वोटर्स ने मंजूर किया है. यानी कि अब उसके लागू होने का रास्ता एकदम साफ है. देखना होगा कि ये बदलाव बांग्लादेश में कितना परिवर्तन ला पाते हैं. क्या इससे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की दशा में भी कोई सुधार आएगा या वे पहले की तरह कट्टरपंथियों की हिंसा का शिकार होते रहेंगे. 

