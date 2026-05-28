अलविदा बशीर बद्र साहब, जब इंदिरा गांधी ने जुल्फिकार अली भुट्टो को सुनाया उनका शेर

बशीर बद्र ने करीब पांच-छह दशकों तक उर्दू मंचों पर अपनी शेरो-शायरी का ऐसा झंडा बुलंद किया कि आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके शेर पढ़ते नजर आए. सिर्फ 1971 में इंदिरा गांधी ने ही नहीं बल्कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बशीर बद्र की शायरी गुनगुना चुके हैं.
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साल 1971 में पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक थी. 1972 में शिमला समझौते की मेज पर जुल्फिकार बैठे थे. मानों शतरंज की चालों की बिसात बिछाने की कोशिश में थे. इधर इंदिरा ने समझौते के दौरान ही एक शेर पढ़ दिया. दुश्मनी जमके करो लेकिन ये गुंजाइश रहे.. कि जब कभी दोस्त बन जाएं तो शर्मिन्दा न हों. इंदिरा ने तो इस शेर के जरिए शिमला के सुहावने मौसम में भी जुल्फिकार के चेहरे पर पसीना ला दिया. ये शेर किसी और का नहीं हिंदुस्तानी शेरो-शायरी के अजीम फनकार बशीर बद्र का है. 91 साल के बशीर बद्र का आज 28 मई 2026 को भोपाल में निधन हो गया. पिछले कई सालों से बशीर बद्र की तबीयत नासाज रही. वो अपने घर में परिवार के साथ ही रहे. मगर यदा कदा उनकी खबरें जरूर आती रहीं.
साल 2018 में वो तमाम न्यूज चैनलों पर अचानक वायरल हुए. भोपाल में एक निजी टीवी चैनल ने उनके घर पर उनका इंटरव्यू किया तो साफ झलक रहा था कि कई दशकों तक आम आदमी के दिलों पर अपनी शायरी के जरिए राज करने वाला ये शायर शायद जीवन के आखिरी दिनों में बिसरा दिया गया है. उस इंटरव्यू के दौरान बशीर साहब को कुछ याद नहीं आ रहा था. मगर जैसे ही कैमरे पर उनका एक शेर पढ़ा गया कि कई साल से खबर ही नहीं... इतना सुनते ही बशीर बद्र के मुंह से निकला कहां दिन गुजारा, कहां रात की. वीडियो जमकर वायरल हो गया और इसके बाद तो फिर बशीर बद्र के घर पर तमाम चैनलों के लाइन लग गई. लोग तब समझ पाए कि वो डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे हैं.
भले ही नई पीढ़ी के लिए बशीर बद्र का वायरल होना अचरज भरा रहा. मगर उन्होंने करीब पांच छह दशकों तक उर्दू मंचों पर अपनी शेरो शायरी का ऐसा झंडा बुलंद किया कि आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके शेर पढ़ते नजर आए. सिर्फ 1971 में इंदिरा गांधी ने ही नहीं बल्कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बशीर बद्र की शायरी गुनगुना चुके हैं. साल 2018 में लोकसभा में अपने भाषण में विपक्ष को टारगेट करते हुए बशीर बद्र का शेर पढ़ा जी चाहता है सच बोलें, क्या करें, हौसला नहीं होता.
बशीर बद्र का जन्म 15 फरवरी 1936 को फैजाबाद में हुआ था जो अब अयोध्या जिले के नाम से जाना जाता है. वो महज सात साल की उम्र से ही शेरो शायरी करने लगे थे. उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की. बीए, एमए और फिर फिर उर्दू साहित्य में पीएचडी कर डाली. मेरठ कॉलेज के उर्दू विभाग में 12 अगस्त 1974 को बतौर लेक्चरर उन्होंने ज्वाइन लिया था. 1990 तक वहां रहे. साल 1970 से 1990 के दौर में उर्दू के मंच बशीर बद्र के बिना सूने लगते थे. उनके शेर आम आदमी से लेकर हर कोई गुनगुनाता हुआ दिख रहा था.
फिर उनके जीवन में एक और मोड़ आ गया. जब वो लेक्चरर थे तब वो मेरठ के एक बेहद खूबसूरत बंगले में रहते थे. वहां उन्होंने उसे ऐसा सजाया हुआ था कि देखने वाले और उनसे मिलने वालों की लाइनें लगी रहती थीं. उनकी पसंदीदा किताबें और गजलें, डायरियां सब करीने से उन्होंने सजाकर रखी थी. बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्देशक विशाल भारद्वाज उस दौर में अपने कॉलेज में थे और बशीर साहब के घर जाया करते थे. कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बताई है. फिर 1987 में मेरठ में दंगा शुरू हुआ और उसकी आग बशीर साहब के घर तक भी पहुंच गई. दंगाइयों ने उनके घर को लूटा और आग के हवाले कर दिया. बशीर बद्र का आशियाना, उनकी डिग्रियां, उनकी शायरी के सब खाक हो गए.
मेरठ दंगों से बशीर बद्र का मन खिन्न हो गया और उन्होंने मेरठ छोड़ने का मन बना लिया. विशाल भारद्वाज ने बशीर बद्र की जली हुईं गजलों को फिर से लिखने में उनकी काफी मदद की. मेरठ दंगे के बाद बशीर बद्र ने कुछ समय बरेली में बिताया और फिर भोपाल चले गए. भोपाल उनको इतना पसंद आया कि वहीं रह गए. मेरठ दंगों का जख्म उनमें इतना गहरा था कि उन्होंने एक शेर उन्होंने लिखा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में.. तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में.
भोपाल में ही बशीर बद्र की मुलाकात उनकी शरीक ए हयात डॉक्टर राहत से हुई. उन्होंने निकाह किया. कहा जाता है कि उनकी पत्नी राहत ने ही बशीर बद्र को दंगों के सदमे से बाहर निकाला और उनकी जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटी. बशीर साहब ने एक बार कहा था कि खुदा ने मुझे गजलों का शहर तोहफे में दिया है मैं इस सल्तनत को मोहब्बत के नाम करता हूं. भोपाल में उन्होंने अपना नया घर बनाया और फिर शेरो शायरी और गजलों की दुनिया में लौटे.
उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पसंद थे. साल 2003 में तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने बकायदा अटल बिहारी वाजपेयी के लिए लखनऊ में चुनाव प्रचार भी किया. बशीर साहब को 1999 में पद्म श्री से नवाजा गया. उसी साल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला. काव्य संग्रह 'आस' मशहूर हुआ. इकाई, आहट, आमद और कल्लियते बशीर बद्र जैसी कई किताबें उनकी खूब पढ़ी गईं.
इतना ही नहीं बशीर बद्र ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर भी खूब शायरियां लिखी थीं. और आजादी के ही दौर में लिखी थीं. शिमला समझौते के समय इंदिरा ने जब उनकी शायरी कोप पढ़ा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता ने बशीर बद्र को पढ़ना शुरू किया.
बशीर बद्र साहब ने 60 साल तक लगातार मुशायरे में जाते रहे. जिस तरह वो दिन में आराम करते थे और देर रात तक मुशायरों में जाते थे. बाद के दिनों में बशीर बद्र अपने शेर मंचों पर भूलने लगे थे. उन्हें डिमेंशिया की बीमारी हो गई थी. इसमें लोगों की याददाश्त कम हो जाती है. उन्होंने मुशायरों में जाना कम कर दिया मगर बड़े और मशहूर कवि मंचों पर उनके शेर पढ़ते नजर आते रहे हैं. भोपाल में उनके घर पर उनके चाहने वालों की भीड़ लगी रहती थी और ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग दूर से आते थे. एक बार भोपाल के मशहूर शायर मंजर भोपाली से किसी को बात को लेकर उनकी ठन गई थी. एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए थे.
याददाश्त कम होने से पहले उन्होंने घर पर ही रहकर काफी गजलें और शेर लिखे. वो अखबारों और मैग्जीन्स में भी छपते रहे. आखिरी किताब ‘मैं बशीर हूं’ वाणी प्रकाशन से छपी थी. बीच में वो कुछ साल पहले फिर चर्चा में आए थे जब पीएचडी की डिग्री उन्हें पीएचडी करने के लगभग 46 साल बाद दी गई थी. बशीर बद्र ने 1973 में पीएचडी कर ली थी मगर व्यस्तता की वजह से वो उसे कभी ले ही नहीं पाए. पीएचडी की डिग्री उनकी पत्नी के प्रयासों से एएमयू ने जनवरी 2021 में डाक से भेजी थी.
बशीर बद्र की खासियत भी यही रही कि उन्होंने उर्दू गजल को पारंपरिक और भारी भरकम लफ्जों से बाहर निकालकर उर्दू मंचों की बाजी पलट दी. वो जब शेर पढ़ते थे तालियों की गड़गड़ाहट को शांत कराया जाता था ताकि बशीर साहब अगला कलमा पढ़ सकें. उन्होंने उर्दू शायरी में फारसी और अरबी की बजाय सरल हिंदी और उर्दू भाषा का इस्तेमाल किया. शायद यही कारण था कि वो लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो जाते थे. बशीर बद्र के निधन पर जावेद अख्तर ने बड़ा ही खूब ट्वीट किया है कि आज हमारी जबान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई है. बशीर बद्र एक बेहद सुरीले शायर हमेशा के लिए हमारी महफिल से रुखसत हो गए हैं. वो और उनकी शायरी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे.
बशीर बद्र के कई मशहूर शेर ऐसे हैं जो हमेशा आम आदमी की जुबान पर बने रहेंगे
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