अदब का एक दौर हुआ खामोश, हिंदुस्तानी तहजीब की आवाज थे बशीर बद्र

Bashir Badr: जब भाषा लगातार हिंसक होती जा रही है, जब सार्वजनिक जीवन से करुणा गायब होती जा रही है, तब बशीर बद्र की शायरी और अधिक महत्वपूर्ण हो उठती है. बशीर ने हमें सिखाया कि भाषा का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी विनम्रता में है.
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आधुनिक उर्दू गजल के बेताज बादशाह डॉ. बशीर बद्र ने जब 91 वर्ष की उम्र में भोपाल में अपनी अंतिम सांस ली तो साहित्य की दुनिया में गहरा सन्नाटा पसर गया. उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मशहूर शायर और गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा, 'बशीर बद्र के जाने से हमारी उर्दू जुबान थोड़ी और गरीब हो गई है.' मगर सच तो ये है कि सिर्फ उर्दू ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान थोड़ा और गरीब हो गया है. क्योंकि बशीर बद्र जैसे लोग सिर्फ शेर नहीं कहते, वे समाज को इंसानियत से भी भर देते हैं. जब ऐसे लोग चले जाते हैं तो दुनिया खाली सूनी नहीं होती, बल्कि उसमें मोहब्बत, तकल्लुफ और मानवीयता थोड़ी सी घट जाती है. बता दें कि बशीर बद्र की खासियत यह है कि उन्होंने एक पूरे दौर को तमीज, तहजीब और इंसानियत सिखाई है.
उनकी शायरी की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह बड़ी बात को बहुत मामूली शब्दों में कह देते थे. उनकी गजलों में किसी तरह का कोई भाषाई आतंक नहीं था. वे दिल की बात इस तरह कहते थे कि सुनने वाला अचानक चुप हो जाता था. जैसे किसी ने उसकी अपनी तन्हाई का नाम ले लिया हो. या फिर उसके अपने दुखों को शब्द दे दिया हो.
उनका एक शेर ‘कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से’ सिर्फ एक शेर नहीं था, बल्कि बदलते हुए हिंदुस्तानी समाज का बयान था. उस समाज का, जहां आदमी आदमी से डरने लगा था. जहां रिश्तों की जगह शक ने ले ली थी, जहां मुस्कुराहट भी अब हिसाब लगाकर दी जाती है. कॉरपोरेट की दुनिया में काम करने वाले लोगों की ये पसंदीदा लाइन होती है.
बशीर बद्र की शायरी को समझना दरअसल उस हिंदुस्तान को समझना है, जो अब धीरे-धीरे हमारी स्मृतियों में बदलता जा रहा है. वे उन शायरों में नहीं थे जो महज इश्क की नुमाइश करते हैं. उनके यहां प्रेम एक नैतिक अनुभव है. उनकी शायरी में प्रेम और उदासी साथ-साथ चलते हैं. लेकिन बशीर बद्र दुख के ही शायर नहीं थे. वे उम्मीद के भी शायर थे. यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता उर्दू के पाठकों तक सीमित नहीं रही. हिंदी भाषी समाज ने उन्हें उसी आत्मीयता से अपनाया, जैसे दुष्यंत कुमार को अपनाया था.
उनके शेरों की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि वे किताबों से ज्यादा लोगों की जबान पर जिंदा रहे. हिंदुस्तान में बहुत कम शायर ऐसे हुए हैं जिनके अशआर आम बातचीत का हिस्सा बन गए. बशीर बद्र उन विरले लोगों में थे. यही कारण है कि आम अवाम से लेकर नीति-नियंताओं ने उनके शेरों का जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया है. अगर हम सिर्फ राजनेताओं की चर्चा करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बशीर बद्र का वही मशहूर शेर पढ़ा था, ' जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें हौसला नहीं होता'. दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लोकसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए बशीर बद्र का सहारा लिया था. उन्होंने शेर पढ़ा था, ' दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों.' मोदी ने खड़गे का जवाब बद्र का ही शेर कहके दिया था.
इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक रैली में बीजेपी पर हमला बशीर बद्र के शेर से बोला था. उन्होंने मशहूर शेर, 'लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में' का जिक्र किया था. इसके अलावा 2013 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने यह शेर पढ़ा था कि, 'कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता.’ ये भी बशीर बद्र का ही शेर था. देश के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बशीर बद्र को पसंद करने वाले राजनेताओं की ये लिस्ट लंबी है.
फिलहाल आज के समय में जब भाषा लगातार हिंसक होती जा रही है, जब सार्वजनिक जीवन से करुणा गायब होती जा रही है, तब बशीर बद्र की शायरी और अधिक महत्वपूर्ण हो उठती है. बशीर ने हमें सिखाया कि भाषा का सबसे बड़ा सौंदर्य उसकी विनम्रता में है. साथ ही यह भी कि शेर सिर्फ चमत्कार पैदा करने के लिए नहीं होते, वे आदमी को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए भी होते हैं.
उनके जाने के बाद यह सवाल और तीखा होकर सामने आता है कि क्या आज का समाज बशीर बद्र जैसे शायर पैदा कर सकता है?
क्या इतनी बेचैनी, इतनी संवेदना और इतनी सादगी अब भी संभव है? शायद नहीं. क्योंकि बशीर बद्र सिर्फ़ साहित्यिक प्रतिभा का परिणाम नहीं थे, वे एक खास सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण की उपज थे. उस वातावरण की, जहां भाषा में तहजीब थी और असहमति में भी सम्मान बचा रहता था. जिसे हिन्दुस्तान की साझी संस्कृति यानी गंगा-जमुनी तहजीब माना जाता है.
फिलहाल कवि और शायर कभी मरते नहीं हैं, वे अपनी रचनाओं के जरिए आने वाली सदियों तक जीवित रहते हैं. बशीर साहब ने स्वयं ही लिखा था कि वक्त के इस महासंग्राम में भले ही कोई जुदा हो जाए, लेकिन यादों के दिए हमेशा जलते रहते हैं. अलविदा बशीर बद्र साहब! आपकी यादों के उजाले हमेशा अदब की दुनिया को रोशन करते रहेंगे. अंत में उनका एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है..
मुसाफिर हैं हम भी मुसाफ़िर हो तुम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाक़ात होगी…
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