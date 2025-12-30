Advertisement
Hindi NewsExplainer2 बेगमों की जंग ने कैसे बदल दी बांग्‍लादेश की सियासत, चौथाई सदी तक मुल्‍क पर किया राज

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा ज़िया का 80 साल की उम्र में निधन. लंबी बीमारी के बाद 30 दिसंबर 2025 सुबह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली. शेख हसीना से दशकों की दुश्मनी ने देश की राजनीति को बदल दिया. अब बीएनपी में नेतृत्व संकट है, हसीना निर्वासन में जीवन गुजार रही है. लेकिन इसी बीच एक युग का अंत हो गया है. जानें इस बेगमों की जंग की कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 30, 2025, 08:09 AM IST
बांग्लादेश की राजनीति में एक युग का अंत हो गया. पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं. 30 दिसंबर 2025 को सुबह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में उनका निधन हो गया.वे लीवर की बीमारी, शुगर, दिल की दिक्कत और कई अन्य परेशानियों से जूझ रही थीं. नवंबर से अस्पताल में थीं और वेंटिलेटर पर चल रही थीं. उनकी पार्टी बीएनपी ने इसकी पुष्टि की है. जिसके बाद देशभर में शोक की लहर है, और लोग उन्हें अपने-अपने तरीकों से याद कर रहा है. किसी के लिए वह 'लौह महिला' थीं', किसी के लिए वो 'बेगम'. तो आइए इस मौके पर जानते हैं कि कैसे 2 बेगमों की जंग ने बदल दी बांग्‍लादेश की सियासत.

'बेगमों की लड़ाई' कैसे बनी बांग्लादेश की पहचान?
ये दुश्मनी कोई आम नहीं थी.खालिदा ज़िया और शेख हसीना दोनों 'बेगम' कहलाती थीं और दोनों ने देश की सत्ता पर राज किया है. खालिदा अपने पति पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की 1981 में हत्या के बाद राजनीति में आईं थीं. तो हसीना अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की 1975 की हत्या के बाद अवामी लीग की बागडोर संभाली थीं. 1990 में दोनों ने मिलकर तानाशाह इरशाद को गिराया, लेकिन उसके बाद शुरू हुई जंग ने देश को बांट दिया. सड़कों पर हड़तालें, हिंसा, आरोप-प्रत्यारोप से शुरू हुई दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे पर परिवार की हत्याओं का इल्जाम लगाती रहीं.

सत्ता की ये जंग ने देश को क्या दिया?
1991 से दोनों बेगमों के बीच ये जंग चलती रही. खालिदा‌ जिया बांग्लादेश की तीन बार पीएम बनीं (1991-96, 1996 और 2001-06). जबकि हसीना चार बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं. लेकिन इन दोनों की दुश्मनी ने बांग्लादेश के लोकतंत्र को कमजोर कर दिया. चुनावों में गड़बड़ी के आरोप, जेल, नजरबंदी, सब आम हो गया. हसीना के 2009-2024 के लंबे शासन में खालिदा को भ्रष्टाचार के झूठे केस में जेल भेजा गया. 2024 में हसीना सत्ता से बाहर हुईं, खालिदा रिहा हुईं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थीं. लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था.

अब बांग्लादेश की राजनीति में क्या होगा?
खालिदा की मौत से बीएनपी को बड़ा झटका लगा है. उनके बेटे तारिक रहमान लंदन से लौट चुके हैं और पार्टी संभाल रहे हैं. आगामी चुनावों में वे बड़ी भूमिका निभाएंगे. शेख हसीना भारत में निर्वासन में हैं. 'बेगमों की जंग' खत्म हो गई, लेकिन इसका असर सालों तक रहेगा. देश में राजनीतिक हिंसा बढ़ी, विकास पीछे रह गया. अब सवाल है क्या नई पीढ़ी स्थिर सरकार दे पाएगी?  पूरी दुनिया की नजरें बांग्लादेश पर हैं.

खालिदा ज़िया की विरासत
वे बांग्लादेश की पहली महिला पीएम थीं. महिलाओं के लिए प्रेरणा बनीं. विपदा में भी पार्टी को खड़ा रखा. लेकिन दुश्मनी ने देश को महंगा पड़ गया. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

Begum Khaleda Zia

