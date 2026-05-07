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Hindi NewsExplainerगजब भयो रामा जुलम भयो रे.. बंगाल में मुर्शिद से मोदी, मदीना से कृष्णा, रिजल्ट आते ही पलट गई धुन

गजब भयो रामा जुलम भयो रे.. बंगाल में 'मुर्शिद से मोदी', 'मदीना से कृष्णा', रिजल्ट आते ही पलट गई धुन

Bengal Result: चुनावी भाषणों, रैलियों, नारों और फिर रिजल्ट के बाद अब म्यूजिकल टेस्ट भी बदला नजर आ रहा है. गंगा जमुना फिल्म की जिस धुन की बात हो रही है उसमें विरह, पीड़ा और बिछड़ने की वेदना है. मगर बंगाल चुनाव ने उसे अलग टेस्ट दे दिया.

Written By  Gaurav Prabhat Pandey|Last Updated: May 07, 2026, 02:39 PM IST
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गजब भयो रामा जुलम भयो रे.. बंगाल में 'मुर्शिद से मोदी', 'मदीना से कृष्णा', रिजल्ट आते ही पलट गई धुन

अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी 1961 में. गंगा-जमुना. हिट थी. म्यूजिकल हिट भी. फिल्म का एक गीत सुपरहिट हुआ था. दशक बॉर्डर धर्म जात पात सब पार कर गया वो गीत. वैजयंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था. शकील बदायुनी ने लिखा था. नौशाद ने धुन बनाई थी. लता मंगेशकर ने गाया था. गाने के बोल थे दो हंसों का जोड़ा.. बिछड़ गयो रे.. गजब भयो रामा, जुलम भयो रे. जिस धुन पर ये गाना फिल्माया गया वो धुन बाद के दिनों में खूब यूज हुई. इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी. मगर इसमें ट्विस्ट है. रिजल्ट से पहले जिस दिन में मुर्शिद काबा और मदीने का जिक्र था. रिजल्ट के बाद उसी धुन में मोदी कृष्णा और अयोध्या है.

यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव ने इस बार वहां की राजनीतिक बाजी पलट दी है. चुनावी भाषणों, रैलियों और नारों के बाद अब म्यूजिकल टेस्ट भी बदला नजर आ रहा है. गंगा जमुना फिल्म की जिस धुन की बात हो रही है उसका गीत विरह, पीड़ा और बिछड़ने की वेदना का चित्र खींच रहा है. मगर उस धुन का प्रभाव चुनाव में दो तरह का दिखा. चुनाव प्रचार के दौरान इस धुन को सूफियाना अंदाज में गाया गया. मगर उस धुन ने राजनीतिक रंग ले लिया और वोटों के ध्रुवीकरण का आरोप लगा. 

सिंगर और एक्ट्रेस से नेता बनीं सयोनी घोष ने उसी पुरानी धुन पर चुनावी मंच से कुछ यूं गुनगुनाया...
'मुर्शिद जार सखा, तार किसेर भावना,
आमार हृदोय माझे काबा, नयोने मदीना'

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अब इसका मतलब भी जान लीजिए. मतलब है कि जिसका गुरु (मुर्शिद) उसका साथी है, उसे फिर किसी बात की चिंता क्यों हो. मेरे हृदय में काबा बसा है और मेरी आंखों में मदीना है. सयोनी घोष ने इसे मंच से गाकर तालियां तो बटोर लीं. सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल भी हो गया. मगर बंगाल का हिंदू वोटबैंक जो पहले से ही तैयार बैठा था उसने इसे मुस्लिम तुष्टिकरण से जोड़ लिया. मामला उलटा पड़ गया.

चुनावी नतीजे आए. बाजी पलट गई. तृणमूल चूक गई. मुस्लिम वोट तो मिल गए लेकिन इस बार मानों हिंदू वोटर्स ठानकर बैठे थे किए बाजी पलटकर ही दिखानी है. सयोनी घोष का वो चुनावी जिंगल वायरल हुआ लेकिन नतीजे आने के बाद उसके बोल बदल गए. बंगाल की सड़कों पर अब एक नई धुन वायरल हो रही है. बंगाल की महिला बीजेपी समर्थक हाथ में माइक लेकर कुछ यूं गाती हुई दिख रही हैं. 

'मोदी जार नेता, तार किसेर भावना,
आमार हृदोय माझे राधा, नोयने कृष्णा…'

अब इसका भी मतलब समझ लीजिए. फिर दोनों के वायरल वीडियो नीचे देखिए. मतलब है- जिसके नेता मोदी हैं, उसे किसी बात की चिंता नहीं, मेरे दिल में राधा बसती हैं और मेरी आंखों में कृष्ण हैं. बंगाल के इस चुनाव पर नजर रखने वाले एक एक्सपर्ट ने कहा कि ये धुन इस बार चुनावी जिंगल से कहीं ज्यादा रही. सयोनी घोष वाले गीत को सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. एक वर्ग ने इसे बंगाल की गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक बताया मगर दूसरे पक्ष ने इसे चुनावी रणनीति के तहत खास समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा. 

दोनों वीडियो देखिए - 

अब जब नतीजे आए तो असली मोड़ तब आया. वही धुन, वही लय मगर शब्द पूरी तरह बदल गए. मुर्शिद से मोदी', 'मदीना से कृष्णा' हो गया. क्लासिक फिल्म गंगा जमुना के उस गीत में प्रेम और बिछड़ने की पीड़ा को दर्शाया गया है. मगर बंगाल की राजनीति ने उसी धुन को अपने संदेश के मुताबिक ढाल लिया. रिजल्ट के पहले भी और रिजल्ट के बाद भी. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की धरती बंगाल के संगीत की शायद सबसे बड़ी ताकत यही है. वह समय, संदर्भ और जरूरत के हिसाब से अपना अर्थ बदल लेती है.

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