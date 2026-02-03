Advertisement
trendingNow13097055
Hindi NewsExplainerअमेरिका या रूस, दुनिया में भारत का किसके साथ सबसे अधिक ट्रेड? आंकड़े आपको चौंका देंगे

अमेरिका या रूस, दुनिया में भारत का किसके साथ सबसे अधिक ट्रेड? आंकड़े आपको चौंका देंगे

India US Trade: भारत और अमेरिका के बीच अब ट्रेड सुधरते हुए नजर आ रहे हैं. पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच हुई बातचीत ने टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी तक करने का ऐलान किया है. इस बीच इन दोनों देशों के कुल ट्रेड की भी चर्चा हो रही है. 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका या रूस, दुनिया में भारत का किसके साथ सबसे अधिक ट्रेड? आंकड़े आपको चौंका देंगे

India Top Trade Partners: सोमवार की देर शाम भारत के लिए खुशखबरी ले आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत ने दुनिया को यह बता दिया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी मजबूत है. जी हां, इस बातचीत के बाद पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने और फिर पीएम मोदी ने यह जानकारी दी कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुल 50 फीसदी के टैरिफ को घटाकर अब 18 फीसदी करने का ऐलान किया है. 

इस 50 फीसदी के टैरिफ में रूस से तेल की खरीदारी को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ पर शुरू में कई लोगों में कंफ्यूजन था कि यह हटाया जाएगा या नहीं, तो इस कंफ्यूजन को बाद में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दूर कर दी. उन्होंने बताया कि रूस से तेल की खरीद को बंद करने की भारत की सहमति को देखते हुए यूएस इस टैरिफ को भी हटा रहा है. बहरहाल, हम यहां यह बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका या रूस? दुनिया में किसके साथ भारत का सबसे अधिक ट्रेड यानी कि व्यापार होता है. आइए इसको वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से समझते हैं. ये आंकड़े आपको चौंका भी सकते हैं. 

अमेरिका के साथ भारत का सबसे अधिक ट्रेड 
दुनिया में भारत का सबसे अधिक ट्रेड की बात करें तो यह अमेरिका के साथ ही है. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड अभी काफी चर्चा में भी हैं. ट्रंप के द्वारा टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच यह ट्रेड और भी तेजी के साथ बढ़ने वाली है. खैर, अब आंकड़ों की बात करते हैं. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 132,139.48 मिलियन डॉलर का रहा है. रुपयों में इसकी बात करें तो यह करीब 11 लाख 18 हजार 612 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत के द्वारा अमेरिका को 7 लाख 32 हजार 956 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया गया है वहीं, अमेरिका से 3 लाख 85 हजार 655 करोड़ रुपये का इंपोर्ट हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरे पर चीन तो तीसरे पर है यूएई
अमेरिका के बाद भारत का सबसे अधिक व्यापार चीन के साथ होता है, जो दूसरे स्थान पर है. वहीं, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड अरब अमीरात(UAE) है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का कुल ट्रेड करीब 10 लाख 80 हजार 282 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 1 लाख 20 हजार 616 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 9 लाख 59 हजार 665 करोड़ रुपये का रहा है. 

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का यूएई के साथ कुल व्यापार करीब 8 लाख 46 हजार 888 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 3 लाख 10 हजार 50 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि यूएई से भारत का इम्पोर्ट 5 लाख 36 हजार 838 करोड़ रुपये का रहा है.

यह भी पढ़ें- पहले खिसियाकर ठोके डबल टैरिफ, फिर ठंडे पड़े तेवर...कैसे हुई भारत-US की ट्रेड डील? जानें सारे सवालों के जवाब

 

भारत के साथ व्यापार में चौथे स्थान पर रूस
अब बात भारत और रूस के व्यापार की करते हैं. जी हां, भारत के साथ ट्रेड में सबसे ऊपर अमेरिका है तो वहीं चौथे स्थान पर रूस है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और रूस के बीच कुल ट्रेड 5 लाख 80 हजार 163 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 41 हजार 243 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि रूस से भारत में इम्पोर्ट 5 लाख 38 हजार 919 करोड़ रुपये का रहा है. 

वहीं, पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच कुल 3 लाख 54 हजार 278 करोड़ रुपये का ट्रेड रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 99 हजार 504 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 2 लाख 54 हजार 774 करोड़ रुपये का रहा है.   

India Top 5 Trade Partners

 

  fallback

भारत-अमेरिका ट्रेड 500 अरब डॉलर करने का टारगेट
यहां बता दें कि भारत और अमेरिका ने शुरू में 2025 के अंत तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में नए घटनाक्रम, जिनमें टैरिफ भी शामिल रहा, ने उन योजनाओं को प्रभावित किया और लेट कर दिया. दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है. BTA की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन (अमेरिका) यात्रा के दौरान की गई थी. अब चूंकि टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया गया है, तो इस बीच इस ट्रेड डील को जल्द ही पूरी होने की भी संभावना जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें- भारत-USA ट्रेड डील से शेयर बाजार की होगी चांदी? 1 लाख करोड़ की बिकवाली के बाद अब जमकर आएगा FII का पैसा

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. अमेरिका और भारत के बीच कितने का ट्रेड है?
अमेरिका और भारत के बीच 132.2 बिलियन डॉलर (करीब 11 लाख 18 हजार करोड़) का ट्रेड है. 

2. अमेरिका ने भारत पर कब 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था?
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था.

3. भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा कब हुई थी?
भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा फरवरी 2025 में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान हुई थी.

4. BTA का टारगेट क्या है?
BTA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है. 

5. अब भारत पर अमेरिका कितना फीसदी टैरिफ लगाएगा?
अब भारत पर अमेरिका 18 फीसदी का टैरिफ लगाएगा.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

india us tradeIndia Top Trade Partners

Trending news

'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
Supreme Court
'निजता से खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे...,' SC की व्हाट्सएप्प और मेटा को फटकार
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
Maharashtra Congress
चंद्रपुर कांग्रेस में पड़ी फूट, दिल्ली पहुंचा ग्रुप रजिस्ट्रेशन विवाद, चुनाव पर संकट
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
mumbai airport
मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों की टक्कर; दोनों में सवार थे यात्री
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
earthquake
म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप, कोलकाता और ढाका तक महसूस हुए झटके, लोगों में दहशत
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
Budget Session
स्पीकर को किसने कह दिया 'यार'? आग बबूला हो उठे उप सभापति, राहुल के बयान पर भी हंगामा
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?