अमेरिका या रूस, दुनिया में भारत का किसके साथ सबसे अधिक ट्रेड? आंकड़े आपको चौंका देंगे

India Top Trade Partners: सोमवार की देर शाम भारत के लिए खुशखबरी ले आई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस बातचीत ने दुनिया को यह बता दिया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती कितनी मजबूत है. जी हां, इस बातचीत के बाद पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने और फिर पीएम मोदी ने यह जानकारी दी कि अमेरिका ने भारत पर लगाए गए कुल 50 फीसदी के टैरिफ को घटाकर अब 18 फीसदी करने का ऐलान किया है.

इस 50 फीसदी के टैरिफ में रूस से तेल की खरीदारी को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ पर शुरू में कई लोगों में कंफ्यूजन था कि यह हटाया जाएगा या नहीं, तो इस कंफ्यूजन को बाद में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दूर कर दी. उन्होंने बताया कि रूस से तेल की खरीद को बंद करने की भारत की सहमति को देखते हुए यूएस इस टैरिफ को भी हटा रहा है. बहरहाल, हम यहां यह बात करने जा रहे हैं कि अमेरिका या रूस? दुनिया में किसके साथ भारत का सबसे अधिक ट्रेड यानी कि व्यापार होता है. आइए इसको वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से समझते हैं. ये आंकड़े आपको चौंका भी सकते हैं.

अमेरिका के साथ भारत का सबसे अधिक ट्रेड

दुनिया में भारत का सबसे अधिक ट्रेड की बात करें तो यह अमेरिका के साथ ही है. अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड अभी काफी चर्चा में भी हैं. ट्रंप के द्वारा टैरिफ को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका के बीच यह ट्रेड और भी तेजी के साथ बढ़ने वाली है. खैर, अब आंकड़ों की बात करते हैं. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और अमेरिका के बीच कुल ट्रेड 132,139.48 मिलियन डॉलर का रहा है. रुपयों में इसकी बात करें तो यह करीब 11 लाख 18 हजार 612 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत के द्वारा अमेरिका को 7 लाख 32 हजार 956 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया गया है वहीं, अमेरिका से 3 लाख 85 हजार 655 करोड़ रुपये का इंपोर्ट हुआ है.

दूसरे पर चीन तो तीसरे पर है यूएई

अमेरिका के बाद भारत का सबसे अधिक व्यापार चीन के साथ होता है, जो दूसरे स्थान पर है. वहीं, तीसरे स्थान पर यूनाइटेड अरब अमीरात(UAE) है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का कुल ट्रेड करीब 10 लाख 80 हजार 282 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 1 लाख 20 हजार 616 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 9 लाख 59 हजार 665 करोड़ रुपये का रहा है.

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का यूएई के साथ कुल व्यापार करीब 8 लाख 46 हजार 888 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 3 लाख 10 हजार 50 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि यूएई से भारत का इम्पोर्ट 5 लाख 36 हजार 838 करोड़ रुपये का रहा है.

भारत के साथ व्यापार में चौथे स्थान पर रूस

अब बात भारत और रूस के व्यापार की करते हैं. जी हां, भारत के साथ ट्रेड में सबसे ऊपर अमेरिका है तो वहीं चौथे स्थान पर रूस है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और रूस के बीच कुल ट्रेड 5 लाख 80 हजार 163 करोड़ रुपये का रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 41 हजार 243 करोड़ रुपये का रहा है, जबकि रूस से भारत में इम्पोर्ट 5 लाख 38 हजार 919 करोड़ रुपये का रहा है.

वहीं, पांचवें स्थान पर सऊदी अरब है. वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच कुल 3 लाख 54 हजार 278 करोड़ रुपये का ट्रेड रहा है. इसमें भारत का एक्सपोर्ट 99 हजार 504 करोड़ रुपये का और इम्पोर्ट 2 लाख 54 हजार 774 करोड़ रुपये का रहा है.

भारत-अमेरिका ट्रेड 500 अरब डॉलर करने का टारगेट

यहां बता दें कि भारत और अमेरिका ने शुरू में 2025 के अंत तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में नए घटनाक्रम, जिनमें टैरिफ भी शामिल रहा, ने उन योजनाओं को प्रभावित किया और लेट कर दिया. दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है. BTA की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन (अमेरिका) यात्रा के दौरान की गई थी. अब चूंकि टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया गया है, तो इस बीच इस ट्रेड डील को जल्द ही पूरी होने की भी संभावना जताई जा रही है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अमेरिका और भारत के बीच कितने का ट्रेड है?

अमेरिका और भारत के बीच 132.2 बिलियन डॉलर (करीब 11 लाख 18 हजार करोड़) का ट्रेड है.

2. अमेरिका ने भारत पर कब 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था?

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था.

3. भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा कब हुई थी?

भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा फरवरी 2025 में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान हुई थी.

4. BTA का टारगेट क्या है?

BTA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है.

5. अब भारत पर अमेरिका कितना फीसदी टैरिफ लगाएगा?

अब भारत पर अमेरिका 18 फीसदी का टैरिफ लगाएगा.