भोजशाला से संभल तक... वो 6 बड़े धार्मिक स्थल, जिनकी अदालती लड़ाई ने बढ़ाया देश का सियासी पारा

मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अहम टिप्पणी की है. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि भोजशाला परिसर का स्वरूप मंदिर जैसा दिखाई देता है. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मस्जिद पक्ष चाहे, तो वह सरकार से दूसरी जगह जमीन देने की मांग कर सकता है और उस पर नियमों के तहत विचार किया जा सकता है. हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद भोजशाला का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. आइए आपको बताते हैं देश के उन 6 बड़े धार्मिक स्थलों के विवाद के बारे में जिनकों लेकर अदालती लड़ाई जारी है और इनकी चर्चा होते ही देश का सियासी पारा चढ़ने लगता है.

मध्य प्रदेश का भोजशाला विवाद

भोजशाला मंदिर के विवाद में आज मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने राज्य सरकार ने हिन्दू पक्ष में फैसला सुनाया. आइए आपको बताते हैं क्या था भोजशाला विवाद? धार की भोजशाला लंबे समय से धार्मिक और ऐतिहासिक विवाद का केंद्र रही है. हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है. इसी दावे को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन था. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने इसे बड़ी जीत बताया. उनका कहना है कि भोजशाला को सदियों से मां वाग्देवी और मां सरस्वती के मंदिर के रूप में पूजा जाता रहा है. दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष ने कहा है कि वह अदालत के पूरे आदेश का अध्ययन करेगा और उसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला लिया जाएगा.

वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद

वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद पिछले कुछ वर्षों में देश के सबसे चर्चित धार्मिक और कानूनी मामलों में शामिल हो चुका है. यह मामला काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहा है. इस मामले में ASI की रिपोर्ट ने बहस को और तेज कर दिया. सर्वेक्षण में दावा किया गया कि मस्जिद परिसर के नीचे कलश, स्वस्तिक और देवनागरी लिपि में लिखे कुछ शिलालेख शामिल बताए गए हैं. हिंदू पक्ष का कहना है कि यह स्थान प्राचीन शिव मंदिर का हिस्सा था, जिसे बाद में बदल दिया गया. वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों से सहमत नहीं है और ज्ञानवापी को ऐतिहासिक मस्जिद मानता है. फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है और दोनों पक्ष अपने-अपने दावों के समर्थन में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. देशभर की नजरें इस विवाद से जुड़े हर नए घटनाक्रम पर बनी हुई हैं.

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद

मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा विवाद एक बार फिर अदालत में चर्चा का केंद्र बनने जा रहा है. कटरा केशव देव स्थित करीब 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दशकों से कानूनी लड़ाई चल रही है. हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस स्थान पर आज शाही ईदगाह मौजूद है, वहां पहले भगवान श्रीकृष्ण का प्राचीन मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई. इसी आधार पर हिंदू संगठन मस्जिद हटाने और पूरे परिसर को श्रीकृष्ण जन्मभूमि का हिस्सा घोषित करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी सीमाएं तय कर ली थीं. मुस्लिम पक्ष अदालत में इसी समझौते को कानूनी आधार बता रहा है और कह रहा है कि अब पुराने विवाद को दोबारा उठाना उचित नहीं है.

संभल शाही मस्जिद का विवाद

उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद, जिसे अब जुमा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक इमारत मानी जाती है. इसका निर्माण मुगल शासक बाबर के शासनकाल में वर्ष 1526 में कराया गया था और यह देश के संरक्षित स्मारकों में शामिल है. हाल के समय में यह मस्जिद एक बड़े कानूनी और धार्मिक विवाद का केंद्र बन गई है. हिंदू पक्ष का दावा है कि यह स्थान पहले हरिहर मंदिर था. इसी दावे को लेकर अदालत में मामला चल रहा है और दोनों पक्षों के बीच बहस जारी है. विवाद बढ़ने के बाद संभल इलाके में तनावपूर्ण माहौल देखा गया है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

दिल्ली का कुतुबमीनार विवाद

दिल्ली की पहचान मानी जाने वाली कुतुबमीनार कुछ समय पहले फिर सुर्खियों में आ गई, जब इसे लेकर धार्मिक दावे और कानूनी बहस तेज हो गई. कुछ हिंदू संगठनों की ओर से डाली गई याचिका में कहा गया कि परिसर में मौजूद कई खंभों और पत्थरों पर देवी-देवताओं और जैन प्रतीकों जैसी आकृतियां नजर आती हैं. इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने पूजा-अर्चना का अधिकार मांगा. दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष और ASI ने इन मांगों का विरोध किया. ASI ने अदालत में कहा कि कुतुबमीनार देश का संरक्षित स्मारक है और यहां किसी भी धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सदियों पुराने इतिहास को आज के कानूनी विवादों का आधार नहीं बनाया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी.

आगरा का ताजमहल विवाद

ताजमहल को लेकर हिन्दू-मुस्लिम विवाद पिछले कुछ वर्षों में कई बार चर्चा का विषय बना है. यह मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है, जहां अलग-अलग याचिकाओं के जरिए ताजमहल के इतिहास और उसकी वास्तविक पहचान को लेकर सवाल उठाए गए. हालांकि अब तक अदालतों ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया है. कुछ याचिकाकर्ताओं और संगठनों का दावा है कि ताजमहल मूल रूप से एक प्राचीन हिंदू मंदिर था, जिसे 'तेजो महालय' कहा जाता था. साल 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई एक याचिका ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की मांग उठी. याचिकाकर्ता का कहना था कि इन कमरों की जांच से इमारत के असली इतिहास का पता चल सकता है. लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इतिहास तथ्यों और शोध से तय होता है, याचिकाओं से नहीं.

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