बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं... जानिए जवाब

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 14 नवंबर को होने वाला है लेकिन उससे पहले आए एग्जिल पोल्स ने सभी की नींद उड़ा दी और कुछ सवाल जहन में आने लगे हैं. चलिए इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 12, 2025, 09:19 AM IST
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं... जानिए जवाब

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं. इन सभी एग्जिट पोल्स में एक बार फिर NDA की सरकार बहुमत के आंकड़ों को पार करती दिखाई दे रही है. अब जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. क्या नीतीश फिर लौटेंगे? क्या महागठबंधन को बढ़त मिलेगी? क्या युवा और महिलाएं इस बार खेल बदल देंगे? हम ऐसे ही 10 सवालों के जवाब इस खबर में देने जा रहे हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि किस एग्जिट पोल एजेंसी ने किसको कितनी सीटें दी हैं.

क्या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे?
जवाब: ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुसार NDA को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है. अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो नीतीश कुमार के दोबारा सत्ता में आने की संभावना बनी हुई है, लेकिन सीटों के घटने से उनकी स्थिति कमजोर रह सकती है और हो सकता है कि भाजपा राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाए.

क्या बीजेपी ने JDU से आगे निकल जाएगी?
जवाब: ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भाजपा को JDU से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं. अगर ऐसा होता है तो NDA के अंदर सत्ता संतुलन बदल सकता है और नीतीश की भूमिका सीमित हो सकती है.

क्या महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है?
जवाब: ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े देखे के बाद यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है. एक-दो एजेंसियों को छोड़ दिया जाए तो सभी ने महागठबंधन के 100 सीटों से पहले-पहले तक सिमटने का अुमान लगाया है. 

क्या लालू यादव की पार्टी RJD ने पिछली बार से बेहतर करेगी?
जवाब: हां, लगभग सभी सर्वे बताते हैं कि RJD को पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोट शेयर मिला है, खासकर युवाओं और ग्रामीण वोटर्स में. तेजस्वी यादव का 'नौकरी और महंगाई' वाला एजेंडा असर दिखा रहा है.

क्या महिला वोटर्स ने इस बार निभाएंगी निर्णायक किरदार?
जवाब: महिला वोटर्स की हिस्सेदारी इस बार रिकॉर्ड स्तर पर रही है. पिछले चुनावों की तरह वे फिर से NDA के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के 'महिला सशक्तिकरण' और 'पकवान-गैस योजना' के अलावा चुनाव से चंद दिन पहले ही 'जीविका दीदी' योजना के तहत महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए जाने के बाद महिलाएं निर्णायक साबित हो सतकी हैं.

क्या मुस्लिम और यादव वोट बैंक ने फिर एकजुट होकर वोट किया?
जवाब: ज्यादातर सर्वे यही दिखा रहे हैं कि M-Y (मुस्लिम-यादव) समीकरण इस बार काफी हद तक एकजुट रहा है, जिससे RJD को मजबूत आधार मिला है, खासकर सीमांचल और मगध के इलाकों में.

क्या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनाव में असर डाल पाएगी?
यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि एग्जिट पोल्स में जनसुराज को बड़ा वोट शेयर मिलता नहीं दिखाया है लेकिन कई सीटों पर 2–3 हजार वोट लेकर उनकी पार्टी पारंपरिक समीकरण बिगाड़ सकती है. 

प्रशांत किशोर ने NDA या फिर महागठबंधन में से किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाया?
ज्यादातर विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज का असर महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक पर ज्यादा पड़ा है, खासकर उन इलाकों में जहां RJD मजबूत थी और PK का 'परिवर्तन' एजेंडा युवाओं को आकर्षित कर रहा था.

क्या छोटी पार्टियां (AIMIM, BSP, JAP) नतीजों पर असर डालेंगी?
सीमांचल में AIMIM और कुछ दलित इलाकों में BSP का असर दिख सकता है. ऐसे में वो सीधे बहुमत को प्रभावित न सही, लेकिन नतीजों में मार्जिन घटा सकते हैं.

क्या नतीजे एग्जिट पोल्स से अलग हो सकते हैं?
जवाब: बिल्कुल संभव है. बिहार जैसे राज्य में जातीय समीकरण और लोकल फैक्टर आखिरी नतीजों में बड़ा फर्क डालते हैं. पिछली बार भी कई एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे. इसलिए आखिरी फैसला शुक्रवार यानी 14 नवंबर को वोटों की गिनती वाले दिन ही आएगा. 

क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स?

BIHAR POLL OF POLLS

Total Seats: 243   |   Majority: 122

Pollster NDA MGB JSP Others
Pmarq 142 - 162 80 - 98 1 - 4 0 - 3
Matrize 147 - 167 70 - 90 0 - 2 2 - 8
People’s Pulse 133 - 159 75 - 101 0 - 5 2 - 8
People's Insight 133 - 148 87 - 102 0 - 2 3 - 6
JVC 135 - 150 88 - 103 0 - 1 3 - 6
Chanakya Strategies 130 - 138 100 - 108 0 - 0 3 - 5
DV Research 137 - 152 83 - 98 2 - 4 1 - 8
TIF Research 145 - 163 76 - 95 0 - 0 3 - 6
Dainik Bhaskar 145 - 160 73 - 91 0 - 3 5 - 7
