ओवैसी फिर महागठबंधन पर करेंगे चोट? बिहार चुनाव के दूसरे चरण में फोकस 'साथियों' पर है

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है. इसके बाद सबकी नजरें चुनाव नतीजों और उससे पहले ओपिनियन पोल्स पर जम जाएंगी. तेजस्वी यादव के खेमे में दूसरे चरण की चिंता ज्यादा है. उसकी वजह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं. दरअसल, दूसरे चरण में ही सीमांचल की कुल 24 सीटों पर मतदान होंगे जहां पिछली बार ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं. इस बार AIMIM 15 सीटों पर लड़ रही है और यहां की मुस्लिम आबादी को वह अपने साथ करने की पूरी कोशिश कर रही है. चिंता की बात कांग्रेस और आरजेडी के लिए है क्योंकि मुसलमान उन्हें ही वोट देते रहे हैं. हालांकि ओवैसी ने यह भी कहा है कि वह महागठबंधन में शामिल होंगे या नहीं, यह नतीजों के बाद तय करेंगे.

इससे पहले ओवैसी महागठबंधन को टेंशन देने वाला बयान देते रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कटिहार में गठबंधन ने किसको टिकट दिया है- जिसका पिता बीजेपा का एमएलसी, जिसकी मां बीजेपी की मेयर...सीमांचल का इलाका भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है. एक रैली में ओवैसी ने कहा कि RJD के M-Y समीकरण में M सिर्फ उनको वोट देता आया है. अब मुसलमानों का वोट देने का समय खत्म, वोट लेने का समय है.

सीमांचल के नौजवान क़ाबिल हैं, हम कोशिश करेंगे कि ये वैज्ञानिक व इंजीनियर बनकर यहां की समस्या का हल निकालें।

छोटे दलों की भूमिका अहम

यही नहीं, दूसरे चरण में छोटे दलों की भूमिका अहम रहने वाली है. 11 नवंबर को ही वीआईपी की 8 सीटों, सीपीआई-एमएल की 5 सीटों पर, सीपीएम की 4 सीटों पर और सीपीआई की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. उधर, चिराग पासवान की पार्टी जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहां वोटिंग है. मांझी की पार्टी 'हम' की 6 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. साफ है ये छोटे दल जरूर हैं लेकिन अपने-अपने इलाकों में इनका प्रभाव है. ऐसे में यहां के नतीजे उनसे जुड़े गठबंधन की दिशा और दशा तय करेंगे.

ओवैसी इफेक्ट से कांग्रेस-आरजेडी टेंशन में

इसकी वजह यह है कि पूरे चुनाव प्रचार में ओवैसी की पार्टी सवाल उठाती रही है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की तरह देखा है. 18 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? साफ है अगर दूसरे चरण में सीमांचल में ओवैसी का जादू चला तो महागठबंधन के सपने चकनाचूर हो जाएंगे क्योंकि AIMIM के बढ़ने से सीधा नुकसान विपक्षी गठबंधन को ही होगा.

तीन प्रदेश अध्यक्षों की सीट पर वोटिंग

उधर, भाजपा के खेमे में उम्मीद जताई जा रही होगी कि सहयोगियों का प्रदर्शन बेहतर रहे. इस चरण में मतदाता तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों के अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे. दूसरे चरण के मतदान में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों में से लोजपा (रामविलास) के राजू तिवारी गोविंदगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की किस्मत कुटुंबा में दांव पर लगी है.

टेकारी से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार के भाग्य का फैसला मंगलवार को मतदाता करेंगे. इसके अलावा दूसरे चरण में 12 मंत्रियों, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कई पूर्व मंत्रियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होगा.

इस चरण में सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार चैनपुर, सासाराम और गया शहर क्षेत्र में हैं जबकि सबसे कम पांच-पांच उम्मीदवार लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण के चुनाव में 1302 उम्मीदवार हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला तीन करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता करेंगे. इन वोटरों में एक करोड़ 95 लाख 44 हजार 041 पुरुष और एक करोड़ 74 लाख 68 हजार 572 महिला मतदाता शामिल हैं. मतदाताओं के लिए 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 11 सहायक बूथ शामिल हैं.

पहले चरण में 101 सामान्य, 19 अनुसूचित जाति और दो अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट हैं. इस चरण के मतदान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की किस्मत का फैसला सिकंदरा के मतदाता करेंगे, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद कटिहार के मैदान में फंस गए हैं. मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल के चुनावी समर में एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं, जबकि नीतीश मिश्रा झंझारपुर, नीरज सिंह बबलू छातापुर, मंत्री शिला मंडल फुलपरास की जंग जीतने की कोशिश में हैं. बेतिया से रेणु देवी के भाग्य का भी इस चरण में फैसला होना है. इस चरण के मतदान में कई चर्चित चेहरों की भी किस्मत दांव पर लगी है.

