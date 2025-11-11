बिहार चुनाव: 2020 में चमका था लाल परचम, 2025 में क्या बरकरार रहेगी लेफ्ट पार्टियों की 'लहर'?

Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव के रण में एक बार फिर वाम दल (लेफ्ट पार्टियां) मैदान में हैं और इस बार उनकी सबसे बड़ी चुनौती है 2020 की सफलता को दोहराना. उस चुनाव में दशकों के सूखे के बाद वाम दलों ने न केवल सीटें जीती थीं, बल्कि राज्य की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता फिर से साबित की थी. तब सीताराम येचुरी ने कहा था कि बिहार के नतीजों ने दिखा दिया है कि वामपंथ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मगर अब 2025 का माहौल अलग है. गठबंधन की जटिल राजनीति और घटता जनाधार वाम दलों के सामने बड़ी चुनौतियां लेकर आए हैं.

2020 की वापसी, 2025 की चुनौती

2020 में वाम दलों को कुल 16 सीटें मिलीं थी. CPI(ML) को 12, CPI को 2 और CPI(M) को 2 सीटें. वोट प्रतिशत भी बढ़कर 4.6% पहुंचा था जो 2015 के 3.5% से अधिक था. बता दें कि इन नतीजों की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये नतीजा कोविड-19 संकट के दौर में आया था जब मजदूर वर्ग और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर वाम दलों की पकड़ मजबूत हुई थी. लेकिन इस बार हालात अलग हैं जातीय समीकरण लेफ्ट की राह कठिन बना रहे हैं.

2025 में कितनी सीटों पर दांव?

इस बार भी वाम दल महागठबंधन का हिस्सा हैं. CPI(ML) ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, CPI ने 9 सीटों पर और CPI(M) ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे है. बता दें, महागठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर आपसी संघर्ष देखने को मिल रहा है. बिहारशरीफ, राजापाकड़, करगहर और बछवाड़ा जैसी सीटों पर कांग्रेस और CPI दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं. जिसके कारण ऐसे क्षेत्रों में वोट बंटने से सीधा फायदा एनडीए (NDA) को होगा. 33 सीटों में से अधिकांश ग्रामीण हैं पर दीघा, राजगीर, बिहारशरीफ और फुलवारी जैसी शहरी सीटों पर वाम दलों को कड़ी चुनौती मिलेगी. बता दें, राजगीर और बिहारशरीफ जेडीयू के गढ़ हैं, जबकि दीघा सीट पर तीन बार से भाजपा काबिज है. फुलवारी में CPI(ML) के मौजूदा विधायक को जेडीयू नेता श्याम रजक से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है. मगध और शाहाबाद बेल्ट में भाकपा (माले) का जनाधार अब भी मजबूत है क्योंकि इन इलाकों में सामाजिक असमानता और भूमिपति-मजदूर संघर्ष अब भी मौजूद हैं. हालांकि वे यह भी मानते हैं कि अकेले वाम दलों के लिए सफलता मुश्किल है.

2025 के चुनाव में चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में वामपंथ की वापसी संभव है, लेकिन इसके लिए लगातार जमीनी मेहनत, नेतृत्व की एकता और वैकल्पिक राजनीति का मजबूत खाका जरूरी होगा. जातीय समीकरण और बड़े गठबंधनों में हाशिए पर धकेल दिए जाने की समस्या अभी भी चुनौती है. कांग्रेस के प्रति झुकाव और नए कैडर की कमी वामपंथ के कमजोर होने के मुख्य कारण हैं. बिहार में लालू यादव के भरोसे वामपंथ ने राजनीति की, लेकिन अब चुनावी जमीन हासिल करने के लिए उन्हें पुराने जनाधार को पुनर्जीवित करना होगा. बिहार में वामपंथी दलों का इतिहास गौरवशाली रहा है, लेकिन 2025 के चुनाव में उनका प्रदर्शन यह तय करेगा कि वे फिर से जनता के बीच अपनी खोई जमीन हासिल कर पाएंगे या इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएंगे.

वामपंथ का इतिहास

बिहार में वामपंथी राजनीति का आरंभ 1939 में मुंगेर में CPI की स्थापना से हुआ था. स्वतंत्रता के बाद 1956 में बरौनी उपचुनाव में CPI के चंद्रशेखर सिंह की जीत ने राज्य में वामपंथ की ताकत को उजागर किया. 1960-70 के दशक में सीपीआई ने विधानसभा में मजबूत उपस्थिति दर्ज की, 1972 के चुनाव में 35 सीटों पर जीत हासिल की और सुनील मुखर्जी विपक्षी दल के नेता बने. वामपंथी दलों ने किसान और मजदूर आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और मिथिलांचल, शाहाबाद, मगध, पूर्णिया व पटना जैसे क्षेत्रों में गहरा जनाधार बनाया. 1977 से 1995 तक का दौर इनके लिए मजबूत रहा, जिसमें CPI और CPI(ML) ने अलग-अलग मार्ग अपनाकर जनसंपर्क मजबूत किया.

जनाधार में गिरावट

90 के दशक में सामाजिक न्याय और जातीय राजनीति के उभार ने वामपंथ को कमजोर किया. CPI-ML का प्रभाव बढ़ा, जबकि पारंपरिक वामदल अपने जनसमर्थन में कमी का सामना करने लगे. छात्र संगठन और मजदूर यूनियनों में उनका वर्चस्व धीरे-धीरे घट गया. इमरजेंसी के बाद जेपी आंदोलन में वामपंथी दलों की कांग्रेस के प्रति सहानुभूति और नए कैडर का जुड़ाव न होना उनके जनाधार को कमजोर करने वाले मुख्य कारण बने. जनशक्ति जैसे अखबारों के बंद होने ने भी वामपंथ की आवाज को कम कर दिया था.