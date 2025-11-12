बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं अब सभी को नतीजों का इंतेजार है. हालांकि मंगलवार को एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं जिनमें NDA को पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही है लेकिन क्या यह आंकड़े सही हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए हैं.
Trending Photos
Bihar Election Exit Polls: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान 24 नवंबर को होगा, हालांकि मंगलवार शाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. लगभग सभी एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन (NDA) को बढ़त दिखाई जा रही है. सभी एजेंसियों के एग्जिट पर नजर डालें तो महागठबंधन को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो 100 सीटों से पहले सिमट जाएगा. हालांकि बड़ा सवाल ये है कि क्या इन आंकड़ों पर आंख बंद कर भरोसा किया जा सकता है? पिछले कुछ सालों के चुनावी रिकॉर्ड पर नजर डालें तो कई बार एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए. पहले आप बिहार के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स पर नजल डालें.
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स में MATRIZE और Chanakya Strategies दोनों ने मुकाबले को कड़ा बताया था. MATRIZE ने भाजपा को 35 से 40 और आप को 32 से 37 सीटें दी थीं, जबकि Chanakya Strategies ने भाजपा को बढ़त देते हुए 39 से 44 सीटों का अनुमान लगाया था. जब नतीजे आए तो काफी हद एग्जिट पोल्स सही साबित हुए. भाजपा ने 48 सीटें जीतीं, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई.
|Source
|BJP
|AAP
|Congress
|MATRIZE
|35 - 40
|32 - 37
|0 - 1
|Chanakya Strategies
|39 - 44
|25 - 28
|2 - 3
|Actual Result
|48
|22
|0
हरियाणा में एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त दी थी. Bhaskar Reporters Poll ने कांग्रेस को 44 से 54 सीटें और भाजपा को 19 से 29 सीटें दी थीं, वहीं CVoter ने कांग्रेस को 50 से 58 सीटों के साथ बड़ी जीत का अनुमान लगाया था लेकिन नतीजे सामने आने पर भाजपा ने उलटफेर कर दिया. असली नतीजों में भाजपा ने 48 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को केवल 37 सीटें मिलीं.
|Source
|Congress
|BJP
|Bhaskar Reporters Poll
|44 - 54
|19 - 29
|CVoter
|50 - 58
|20 - 28
|Actual Result
|37
|48
जम्मू-कश्मीर के एग्जिट पोल्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बढ़त दी गई थी. CVoter ने गठबंधन को 40 से 48 और भाजपा को 27 से 32 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की थी, जबकि Bhaskar Reporters Poll ने गठबंधन को 35 से 40 और भाजपा को 20 से 25 सीटें दी थीं. असली नतीजों में भी एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित हुई. गठबंधन को 48 सीटें मिलीं और भाजपा को 29 सीटें.
|Source
|NC-Congress
|BJP
|CVoter
|40 - 48
|27 - 32
|Bhaskar Reporters Poll
|35 - 40
|20 - 25
|Actual Result
|48
|29
लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल्स में अधिकांश एजेंसियों ने एनडीए को प्रचंड बहुमत का अनुमान दिया था. MATRIZE ने एनडीए को 353 से 368 और INDIA गठबंधन को 118 से 133 सीटें दी थीं, जबकि CVoter ने एनडीए के लिए 353 से 383 और INDIA के लिए 152 से 182 सीटों की भविष्यवाणी की थी. हालांकि नतीजों में एनडीए को अपेक्षा से कम 292 सीटें मिलीं और INDIA गठबंधन ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें हासिल कीं.
|Source
|NDA
|INDIA
|MATRIZE
|353 - 368
|118 - 133
|CVoter
|353 - 383
|152 - 182
|Actual Result
|292
|234
झारखंड में एग्जिट पोल्स ने एनडीए को बढ़त दी थी. MATRIZE ने एनडीए को 42 से 47 और INDIA गठबंधन को 25 से 30 सीटों का अनुमान दिया था, जबकि Chanakya Strategies ने एनडीए को 45 से 50 और INDIA को 35 से 38 सीटें दी थीं लेकिन नतीजे आते ही समीकरण उलट गए. एनडीए को सिर्फ 24 सीटें मिलीं जबकि INDIA गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 56 सीटें अपने नाम कीं.
|Source
|NDA
|INDIA
|MATRIZE
|42 - 47
|25 - 30
|Chanakya Strategies
|45 - 50
|35 - 38
|Actual Result
|24
|56
पिछले कई चुनावों के एग्जिट पोल्स ने जनता की झुकी हुई मानसिकता का अनुमान लगाने में मदद तो की, लेकिन असली नतीजे कई बार अलग रहे. दिल्ली और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में एग्जिट पोल्स ने कुछ हद तक सही ट्रेंड दिखाया, जबकि झारखंड, हरियाणा, और लोकसभा चुनाव में असली नतीजे अनुमान से काफी अलग निकले. यह साफ दिखाता है कि एग्जिट पोल्स सिर्फ एक संकेत होते हैं और असली चुनावी नतीजे जनता के आखिरी फैसले पर निर्भर करते हैं.
यह भी पढ़ें: पी, पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव के बाद अब क्या करेंगे