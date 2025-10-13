इनसाइड स्टोरी: सीट शेयरिंग पर फंसा था पेंच फिर पीएम का आया फोन, पहली बार बिहार में भाजपा स्ट्राइक एंड पर

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग इतनी भी आसान नहीं थी. जीतन राम मांझी मनाने के बाद भी बोल पड़े कि आलाकमान ने जो निर्णय किया वो स्वीकार है लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमारे महत्व को जो कम करके आंका है, हो सकता है कि उसका खामियाजा भुगतना पड़े. यह एक तरह की चेतावनी भी कही जा सकती है.
Trending Photos
... तो जी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA का फॉर्मूला ओपन हो गया है. यह एक ऐसा चुनावी मैच होने जा रहा है जिसमें सियासी पार्टी बल्लेबाज के रूप में मैदान में होगी और उसे अपना टारगेट दे दिया गया है. दिलचस्प यह है कि स्ट्राइक और नॉन-स्ट्राइक एंड दोनों पर खड़े बल्लेबाजों को बराबर का वेटेज दिया गया है. आमतौर पर चुनावी गेम में स्ट्राइकर को बड़े भाई की भूमिका में देखा जाता रहा है लेकिन इस बार धीरे से बीजेपी ने पासा बदल गया है. यह सब इतना आसान नहीं था. पीएम को एक फोन करना पड़ा. बाद में छोटे सहयोगी ने चेतावनी भी दे दी. आखिर कैसे हुई सीट शेयरिंग. आगे पढ़िए इनसाइड स्टोरी.
पहले जान लीजिए कि भाजपा और नीतीश बाबू की जेडीयू दोनों पार्टियां 101-101 सीटों पर खेलेंगी. मतलब बराबरी पर. इसके बाद 'मोदी के हनुमान' नाम से सुर्खियां बटोरने वाले चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं. जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमोर्चा को 6-6 सीटें मिली हैं. जब से सीटों का एलान हुआ है कुछ नेताओं के पेट में 'गुड़गुड़' शुरू हो गई लेकिन पहली बार भाजपा ने ऐसा दांव चला है जिस पर पटना या दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रही है. सवाल यह भी उठ रहे हैं कि नीतीश बाबू ने क्या सरेंडर कर दिया? पहले कुशवाहा का दर्द पढ़ लीजिए.
प्रिय मित्रों/साथियों,
आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों - लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परन्तु आप सभी…
— Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) October 12, 2025
बिहार में भाजपा ने ऐसा क्या पाया?
दरअसल, 1996 में हाथ मिलाने के बाद भाजपा और जेडीयू गठबंधन के बीच पहली बार ऐसा हो रहा है जब तराजू का पलड़ा बराबर रखा गया है. हां, पहली बार भाजपा और जेडीयू विधानसभा चुनाव बराबर सीटों पर लड़ रहे हैं. भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है. पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में पलड़ा जेडीयू की तरफ झुका हुआ था. नीतीश कुमार ने अपने पास 122 सीटें रखी थीं और भाजपा 121 सीटों पर लड़ी थी. हालांकि जेडीयू ने अपने हिस्से में से मांझी को 7 सीटें दी थी. भाजपा ने अपने हिस्से में से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) को 11 सीटें दी थी. हालांकि नतीजों ने जेडीयू को निराश किया था.
|साल
|JDU
|BJP
|2025
|101
|101
|2020
|115
|110
|2010
|141
|102
|2005
|139
|102
चिराग पासवान के साथ अलग संशय था. वह 40 या कम से कम 35 सीटें पाने की कोशिश कर रहे थे, मांझी 15 सीटों की उम्मीद लगाए बैठे थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा चिराग को 20-25 सीटें देने वाली थी लेकिन हाल के चुनाव में जिस तरह से चिराग के पक्ष में माहौल दिखा उससे सीटें बढ़ानी पड़ी. हां, 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं और कुल वोट शेयर का 6 प्रतिशत हासिल किया था. इसी से उसे बार्गेनिंग पावर मिल गई.
पीएम का एक फोन गया और...
रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्टर मांझी मान नहीं रहे थे फिर पीएम नरेंद्र मोदी के एक फोन कॉल से बात बनी. उन्होंने भविष्य में एक एमएलसी पद भी मांगा है. कुशवाहा छह सीटों पर माने क्योंकि अगले साल अप्रैल में उनका राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी सीट बरकरार रखी जाएगी.
NDA के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि यह पहली बार था जब भाजपा ने सहयोगियों के साथ आगे बढ़कर चर्चा की. इससे पहले लीडर के रूप में जेडीयू यानी नीतीश कुमार होते थे. इस बार जेडीयू ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह सहयोगियों के साथ बातचीत से दूर रहेगी.
नीतीश कुमार ने सरेंडर किया!
कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने गठबंधन में पहले की तरह भाजपा से थोड़ा ज्यादा, कम से कम एक सीट ही ज्यादा मांगी थी. उसने तर्क दिया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में उसका स्ट्राइक रेट भाजपा से थोड़ा बेहतर था. जेडीयू ने 16 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि भाजपा को 17 में से 12 पर जीत मिली. सूत्रों की मानें तो भाजपा ने नीतीश बाबू की मांग का खुलकर विरोध किया और कहा कि 2020 में जेडीयू की 43 सीटें उसकी 74 सीटों से काफी कम थीं. आखिर में नीतीश बाबू को सरेंडर करना पड़ा.
पढ़ें: बीजेपी का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
पढ़ें: कांग्रेस बोली-'राहुल को भी मिलेगा नोबेल', भाजपा ने भी कह दिया-'हां' लेकिन बदल दी वजह