एक विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी

बिहार चुनाव में पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की काफी चर्चा है. हालांकि कम लोगों को पता है कि जब वह सीएम बने थे तब एक-एक कर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे. हर बार सरकार गिराई जाती. हाल ऐसा हुआ कि लोगों ने 5 साल में 5 मुख्यमंत्री देख लिए. इसमें राष्ट्रपति शासन भी था. क्या हुआ था तब?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:43 AM IST
बिहार राजनीतिक चेतना का केंद्र रहा है. इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार वोट डालने जा रही युवा पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि एक ऐसा वक्त भी आया था जब इस राज्य ने तीन साल में 5 सरकारें बनती देखीं. दो बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन भी लगा. आलम यह था कि एक मुख्यमंत्री तो सिर्फ दो हफ्ते ही उस कुर्सी पर रह पाए. आखिर उस समय ऐसा क्या हो रहा था? ये कैसी राजनीतिक उथल-पुथल मची थी कि जो सबसे लंबी सरकार चली, वह 10 महीने की थी. ये 1969 से 1972 का दौर था. 

1967 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो 'आया राम गया राम' वाला दौर शुरू हो गया. कभी जातीय समीकरण नहीं सेट हुआ तो कभी लीडर के चेहरे पर सिर फुटौव्वल की नौबत आई. कांग्रेस कमजोर हुई तो जनता को फिर से सरकार चुनना पड़ा और इसके लिए मध्यावधि चुनाव कराए गए. 1969 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई. 9 फरवरी को वोटिंग हुई. 

12 दिन चली सरकार

कांग्रेस के हरिहर सिंह ने 116 दिन सरकार चलाई लेकिन अनबन बढ़ी तो सहयोगियों ने समर्थन खींच लिया. इस बार जोड़तोड़ करके भोला पासवान शास्त्री सीएम की गद्दी पर पहुंच गए. विद्वता के कारण उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली थी लेकिन लोकतांत्रिक कांग्रेस विधानसभा में बहुमत ही साबित नहीं कर पाई. ऐसे में 12 दिन बाद 4 जुलाई 1969 को ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया. 

तब जनसंघ ने पेंच फंसाया था जिसने सरकार को समर्थन दे रखा था. जनसंघ ने कहा था कि किसी भी दलबदलू को मंत्री न बनाया जाए जबकि कई विधायक पार्टी बदलकर ही मंत्री बने थे. कई दलों ने बात मान ली तो सरकार ही भरभराकर गिर गई. 

पढ़ें: Once Upon A Time! जब नीतीश और लालू का नहीं था सियासत से नाता, बिहार में था कांग्रेस का करिश्‍मा

 

4 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970 तक बिहार सीएम विहीन रहा. हां, 227 दिन तक बिहार के सीएम की पोस्ट खाली रही. इस दौरान राष्ट्रपति शासन लागू रहा. उस समय सोचा गया कि क्या फिर से चुनाव कराए जाएं या समान विचारधारा वाले मिलकर तीसरी बार सरकार बनाने की राह तैयार करें. इसी दौरान कांग्रेस का विभाजन हुआ.

दारोगा भी जल्दी लौट गए 

कांग्रेस (आर) के दरोगा प्रसाद राय ने छोटे दलों को साथ लेकर सरकार बनाई. उन्होंने मुंगेरी लाल आयोग बनाया और ओबीसी के लिए आरक्षण की पेशकश की. हालांकि वह भी एक साल सरकार नहीं चला पाए. 309 दिन में उन्हें सीएम ऑफिस खाली करना पड़ा. 

गिराई गई कर्पूरी ठाकुर की सरकार

उनके जाने के बाद हाल में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए गए कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 को बिहार के सीएम बने थे. वह भी राजनीतिक उथल-पुथल में ज्यादा समय टिक नहीं पाए. 162 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई. उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था. पिछले दिनों जब पीएम कर्पूरी ठाकुर के गांव गए थे तब कांग्रेस ने तंज कसते हुए सवाल किया था कि क्या यह सच नहीं है कि ओबीसी रिजर्वेशन के कारण बिहार में जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी. 

फिर से भोला पासवान शास्त्री के पास कमान आई. इस बार वह 221 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 9 जनवरी 1972 को सरकार चली गई. 

पढ़ें: न इकरार है न इनकार है...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की ही माला क्‍यों जप रहा एनडीए?

इस तरह से देखें तो 1969 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 118 सीटें जीती थीं लेकिन स्थायी मुख्यमंत्री नहीं दे पाई. एक ही चुनाव में 5 सीएम बदले. तब तीन पार्टियों का गठबंधन हुआ था. तब गठबंधन के साथियों में आपस में भरोसा काफी कम था. कांग्रेस ने सबसे पहले 5 दलों के सहयोग से सरकार बनाई थी लेकिन 6 सीटों वाले शोषित दल ने 14 सीटें जीतने वाली जनता पार्टी के प्रमुख कामाख्या नारायण सिंह पर आरोप लगाते हुए समर्थन वापस ले लिया था. पहली बार 116 दिन बाद में इस कारण सरकार गिर गई थी.  

बिहार ने सब जातियों को दिया सीएम पद

हां, बिहार में आजादी के बाद से अब तक जितनी सरकारों का गठन हुआ है उसमें लगभग हर जाति, वर्ग के लोगों को प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है. प्रदेश में एक भूमिहार, एक मुस्लिम, दो कायस्थ, तीन दलित, पांच ब्राह्मण, चार राजपूत और 7 पिछड़े वर्ग के सीएम ने सत्ता संभाली.

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025

