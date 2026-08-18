बीजेपी की नई 'वुमेन पावर', जमीन पर दिखेगा दम! कितना बदलेगा पार्टी के संगठन का नक्शा?

स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर राज्यों से जुड़े अहम कामकाज की जिम्मेदारी सौंपने जैसा कदम तो यही दिखाता है कि महिला नेताओं को सिर्फ दिखावटी पदों के बजाय अहम चुनावी अभियानों और रणनीतिक योजना बनाने जैसे अहम कामों में लगाया जा रहा है. बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद अक्सर सलाह देने या रणनीति बनाने वाला होता है. रोज़मर्रा के मुख्य प्रशासनिक अधिकार पारंपरिक रूप से पार्टी अध्यक्ष, महासचिव (संगठन) और प्रमुख महासचिवों के पास होते हैं. निर्णय लेने की असली शक्ति का पता इस बात से चलता है कि चुनाव प्रबंधन समितियों और टिकट-वितरण पैनल में कौन शामिल है.बड़े नेताओं के अलावा, युवा और क्षेत्रीय महिला नेताओं जैसे कविता पाटीदार और संगीता यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाना, और फांगनोन कोन्याक व रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की कमान सौंपना जमीनी और राष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर काम करने का अनुभव बढ़ाने की बहु-स्तरीय कोशिश को दिखाता है.