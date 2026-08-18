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बीजेपी की नई 'वुमेन पावर', जमीन पर दिखेगा दम! कितना बदलेगा पार्टी के संगठन का नक्शा?

BJP ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 65 सदस्यों में से 12 महिलाएं हैं. इनमें अहम नाम स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई बीजेपी संगठन में पूरी तरह बदलाव लाना चाहती है या फिर यह महज चुनाव के लिए है. चलिए समझते हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 18, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:03 AM IST
बीजेपी की नई 'वुमेन पावर', जमीन पर दिखेगा दम! कितना बदलेगा पार्टी के संगठन का नक्शा?

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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