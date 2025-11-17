Advertisement
Explainer: बंगाल की तैयारी तो 'दिल्ली फतह' से चल रही थी, बस बिहार का इंतजार था... ममता यूं ही नहीं हुईं अलर्ट

2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 18 सीटें जीतकर एक बड़ी उम्मीद जरूर जताई थी लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 77 सीटों पर रह गई थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 10:42 PM IST
इस साल की शुरुआत में (8 फरवरी 2025)  को बीजेपी ने लगातार तीन बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को चुनाव हराकर कब्जा कर लिया था. दिल्ली में जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गईं थीं. बीजेपी ने बंगाल फतह की तैयारियां भी दिल्ली की जीत के बाद शुरू कर दी थी. बीच में एक और चुनाव था वो था बिहार विधानसभा चुनाव जहां एनडीए ने अपनी सुनामी से महागठबंधन को तिनकों की तरह बिखेर कर रख दिया. इसके बाद दिल्ली के बीजेपी दफ्तर से पीएम मोदी ने ये ऐलान भी कर दिया था बिहार के बाद गंगा बंगाल पहुंचती है. 

सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के लिए दिल्ली जैसी चुनौतियां सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है है. क्योंकि बंगाल ही वो ऐसा बड़ा राज्य है जिस पर अब तक बीजेपी की सत्ता काबिज नहीं हो पाई है.  केंद्र की सत्ता में आने के एक दशक बाद जाकर दिल्ली में बीजेपी को सफलता मिली. ठीक इसी तरह से दिल्ली पश्चिम बंगाल में भी सत्ता पाने की लगातार कोशिशें कर रही है. 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 18 सीटें जीतकर एक बड़ी उम्मीद जरूर जताई थी लेकिन साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महज 77 सीटों पर रह गई थी. 

साल 2011 में बीजेपी को मिली थीं 77 सीटें
साल 2021 में टीएमसी की ओर से चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर पर थी और पीके ने दावा किया था कि बीजेपी 100 सीटें भी नहीं पाएगी. उस समय पीके की प्रिडिक्शन सही साबित हुई लेकिन इस बार के बिहार चुनाव में पीके की भविष्यवाणी फेल हो गई. इस बार पीके ने जेडीयू के लिए कहा था कि वो 25 सीटें भी नहीं पाने वाली लेकिन जेडीयू को 85 सीटें बिहार की जनता ने दी. वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी महज 25 सीटों पर ही ढेर हो गयी. वहीं पीके की पार्टी जनसुराज का खाता भी नहीं खुल पाया.
 
बंगाल में बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेगी बिहार जीत 
बंगाल फतह के लिए निकली बीजेपी ने साल की शुरुआत में दिल्ली जीत के साथ शानदार शुरुआत की है. वहीं बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत ने उन्हें बंगाल से पहले टॉनिक देने का काम किया है. इस तरह से ममता बनर्जी के लिए बंगाल में खतरा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अब यहां देखना ये होगा कि ये बीजेपी के लिये कितना कारगर हो पाएगा? बिहार जीत के बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी बिहार के बाद अब बंगाल में सरकार बनाएगी. पीएम ने कहा था, 'गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है...बिहार की जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत का रास्ता खोला है इसके साथ ही हम बंगाल से भी 'जंगलराज' को हटाएंगे.'

अब पश्चिम बंगाल से भी हटेगा 'जंगलराज'
बीजेपी अब बंगाल कैंपेन में बिहार 'जंगलराज' को फिर से हथियार बनाने की तैयारी में है. पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और ममता को घेरने में कामयाब भी हो गए थे. लेकिन ममता ने अपने तेज तर्रार पैंतरों के दम पर बंगाल की जनता को लुभाने में तो सफल रहीं थी लेकिन वो अपनी सीट भी हार गईं थीं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हरा देना बहुत बड़ी बात है. मौजूदा समय पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी बंगाल कैंपेन शुरू कर चुके हैं और वो सिंगूर कंट्रोवर्सी पर जनता का मूड परखने की कोशिश में लगे हुए हैं. अधिकारी ने लोगों से यहां तक वादा किया है कि अगर बीजेपी बंगाल में जीत जाती है तो वो टाटा ग्रुप को बंगाल में फिर से लाएंगे. 

बंगाल में ममता हुईं सतर्क, शुरू कर दी मोर्चेबंदी
एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शित कर चुकी हैं. उन्होंने अपने पारंपरिक अंदाज़ में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला, जैसा कि वह किसी भी मुद्दे पर आपत्ति जताने के समय करती हैं. इधर, बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बीएलओ की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आवश्यक फार्म उपलब्ध करा दिया गया है, जिसके बाद इस मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. बिहार में भी पहले तो एसआई पर जोरदार हल्ला हुआ लेकिन बाद में सब ठंडे पड़ गए. 

दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा मसले पर ममता ने जताई आपत्ति
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग पहाड़ियों में गोरखा मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार द्वारा इंटरलोक्यूटर नियुक्त किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है. ममता बनर्जी ने इस नियुक्ति को 'असंवैधानिक और केंद्र के अधिकार क्षेत्र से बाहर' बताया. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने यह निर्णय राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा किए बिना लिया है, इसलिए यह कानूनी रूप से भी उचित नहीं है. 

कैसी है बीजेपी की तैयारी? 
बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, जो ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है. हालांकि, बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ा अंतर है. बिहार में बीजेपी जेडीयू के साथ सत्ता में है, जबकि पश्चिम बंगाल में उसे सीधे ममता बनर्जी से मुकाबला करना होगा. विश्लेषकों के अनुसार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसी परिस्थितियों में कुछ समानताएं जरूर हैं. 2025 से पहले तक दिल्ली भी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की तरह ही एक कठिन चुनौती थी. इसके बावजूद, राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की राजनीतिक शैली तथा जनाधार में स्पष्ट अंतर है, जिसे नज़र अंदाज़ नहीं किया जा सकता. अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी दिल्ली की तरह कोई रणनीतिक प्रयोग दोहरा पाती है या किसी नई चाल से बंगाल फतह का प्लान करेगी.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

