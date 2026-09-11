/BRICS का बढ़ता दायरा, भारत का बढ़ता फायदा! कारोबार से कूटनीति तक समझिए सभी बड़े सवालों का पूरा हिसाब-किताब

भारत ने ब्रिक्स समिट-2026 को लेकर अपना एजेंडा दुनिया के सामने रख दिया है. सर्वे भवन्तु सुखिनः' और 'अनेकता में एकता' की भावना पर चलने वाले भारत ने कभी किसी चुनौती के चलते, अपना स्वभाव नहीं बदला. मौजूदा समिट के लिए महीनों से चल रही भारत की तैयारियों ने ब्रिक्स को मजबूत, प्रासंगिक बनाने के साथ-साथ और समृद्ध किया है. 'नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' थीम पर आयोजित सम्मेलन से जुड़े 'बिजनेस फोरम' को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 'ब्रिक्स से सभी देशों को कई क्षेत्रों में फायदा होगा.'
भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए आपसी सहयोग पर जोर दे रहा है. लोकल करेंसी में पेमेंट, मजबूत सप्लाई चेन, एआई और ग्लोबल साउथ को केंद्र में रखकर भारत ने अपने विजन का विस्तार किया है. दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस समिट को लेकर मोदी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि इससे भारत के हाथ कुछ नहीं लगेगा. क्या है ऐसे आरोपों की सच्चाई और अगर आपके मन में भी भारत और ब्रिक्स को लेकर कुछ सवाल हों तो उनके जवाब यहां मिल सकते हैं.
सवाल- ब्रिक्स से भारत क्या चाहता है?
जवाब- देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने बताया कि भारत इस समय स्टार्ट-अप का हब है. कई देशों में भारत का सिक्का चलता है. कुछ देशों ने भारत के रुपये को मान्यता दी है. इसलिए ब्रिक्स के सदस्य देशों को आपस में लोकल करेंसी में व्यापार करना चाहिए. भारत, अपने यहां विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहता है. AI के दौर में न सिर्फ कारोबार बल्कि सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारत ने फोकस बढ़ाया है. इसलिए वो एक साथ कई लक्ष्य हासिल करने की दिशा में दुनिया का सहयोग चाहता है.
सवाल- अपनी-अपनी करेंसी में कारोबार कैसे होगा?
जवाब - गोयल ने बताया कि इसके लिए सदस्य देशों को अपने पेमेंट सिस्टम को लिंक करना होगा. जिस तरह भारत का स्वदेशी RuPay कार्ड संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और फ्रांस समेत कई देशों में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है. उसी तरह आपसी करेंसी में कारोबार करने के लिए कोई आसान और सर्वस्वीकृत व्यवस्था बन सकती है.
सवाल- भारत को सीधे क्या मिल सकता है?
जवाब- ज़ी मीडिया ब्रिक्स समिट की व्यापक कवरेज कर रहा है. हमारे पैनलिस्ट का मानना है कि यूं तो भारत को ब्रिक्स से मजबूत ऊर्जा सुरक्षा सहयोग और वैकल्पिक वित्तीय तंत्र जैसे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहले से मिल रहे हैं. देश में बने कई हाईवे और एक्सप्रेसवे समेत दर्जनों परियोजनाओं में ब्रिक्स देशों के साझा बैंक का पैसा लगा है. इसके इतर ब्रिक्स समिट-2026 के घोषणापत्र के जरिए भारत को कुछ और नए बाजार, विदेशी निवेश और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े अवसर मिल सकते हैं. खासकर स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में भारत को ठोस कामयाबी मिल सकती है.
सवाल- क्या ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा कम होगा?
जवाब- भारत की सबसे अहम चुनौती अपने रुपये को मजबूत करने के साथ अपना व्यापार घाटा कम करने की है. भारत सरकार के मुताबिक अप्रैल-अक्टूबर 2025 में चीन को निर्यात 24.7% बढ़कर 10.02 अरब डॉलर हुआ, लेकिन आयात ज्यादा रहने से घाटा 63.97 अरब डॉलर पहुंच गया. भारत के लिए लक्ष्य केवल आयात घटाना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाना है.
सवाल- इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या मदद मिल सकती है?
जवाब- सऊदी अरब और यूएई जैसे नए सदस्य देशों की मौजूदगी से भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई बढ़ने की संभावना हैं. मिडिल ईस्ट से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, खाड़ी देश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बड़े कैपिटल निवेश करने के इच्छुक हैं.
सवाल- किस देश से भारत को फायदा, किससे घाटा?
सवाल- ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंशिएटिव के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिक्स देशों के बीच आपसी कारोबार में भारी असंतुलन है. भारत के नजरिए से देखें तो चीन, रूस के साथ भारत का कारोबारी घाटा ज्यादा है. हालांकि भारत, चीन से बातचीत करके निर्यात बढ़ाकर घाटा कम करने की कोशिश कर रहा है. इंडोनेशिया और ईरान के साथ भी भारत का निर्यात बीते पांच सालों में कम हुआ है. ओवरऑल दक्षिण अफ्रीका और मिस्र के साथ हमारा कारोबार घाटे में नहीं मुनाफे में है.
सवाल- चीन से भारत का क्या बढ़ेगा, आयात या निर्यात?
जवाब- पीएम मोदी कई सालों से मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन अभी ये स्थिति नहीं आई है कि हम चीन से आयात को न्यूनतम स्थित में लाकर और अपना निर्यात बढ़ाकर कारोबारी घाटा कम कर सकें. ऐसे में ब्रिक्स के दिल्ली डिक्लेरेशन-2026 के तहत भारत अपने मैन्युफेक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करके चीन के साथ कारोबार में संतुलन बिठाने पर फोकस करेगा. दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने के लिए प्रतिस्पर्धा के बजाए आपसी सहयोग पर जोर दिया जा सकता है.
सवाल- रूस के साथ कौन-कौन से बड़े सौदे हो सकते हैं?
जवाब- रूसी मीडिया आउटलेट्स को खंगालने पर पता चलता है कि भारत और रूस के बीच कई महीनों रक्षा, ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्रों में कई बड़े समझौतों पर चर्चा चल रही है. यानी मोदी-पुतिन के मंथन में तेल-गैस के अलावा डिफेंस सेक्टर में ज्वाइंट प्रोडक्शन, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नॉलजी समेत और अन्य क्षेत्रों में समझौते हो सकते हैं. भारत-रूस ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है. रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के फ्यूचर मिशन में अपनी मजबूत रिसर्च की जानकारी समेत अन्य तकनीकि सहायता दे सकती है.
द्विपक्षीय बातचीत में पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 की खरीद, न्यूक्लियर सबमरीन और उसके मेंटिनेंस सहयोग पर कुछ ठोस समझौता हो सकता है. इसके साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की आपूर्ति और नए ऑर्डर पर चर्चा संभव है. फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ की चुनौतियों के बीच कच्चे तेल के निर्बाध व्यापार और पेमेंट के नए वैकल्पिक तरीकों पर सहमति बन सकती है.
सवाल - किन क्षेत्रों में नए बाजार खुल सकते हैं?
जवाब- फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस के अध्यक्ष एस.सी. रल्हन के मुताबिक भारत नए सदस्य देशों को अपने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, मशीनरी, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्युटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण खासकर मोबाइल फोन, के अलावा खाद्य और कृषि उत्पादों, रिन्युएबल एनर्जी, हेल्थकेयर सेवा में निर्यात करने में सक्षम है. गौरतलब है कुछ देशों में भारत में बनी दोपहिया गाड़ियों खूब चलन में हैं. नई गाड़ियां और उनके पार्ट्स बनाकर नए सदस्य देशों में अपना कारोबार बढ़ाया जा सकता है.
भारत ब्रिक्स देशों में विकसित हो रहे उद्योगों की वैल्यू चेन का बड़ा हिस्सा बन सकता है. वहीं भारत को सदस्य देशों से महत्वपूर्ण खनिजों (अर्थ मिनरल्स) और चिप समेत अन्य उत्पाद बनाने में तकनीकि मदद मिल सकती है. बैटरी बनाने के काम आने वाले मिनरल्स को मंगाकर भारत अपने क्लीन एनर्जी की अभियान को बड़ी रफ्तार दे सकता है.
सवाल- क्या डॉलर पर ब्रिक्स की निर्भरता घटेगी?
जवाब- कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का लगभग आधा कारोबार अभी भी डॉलर में होता है, लिहाजा अमेरिका नंबर-1 इकोनॉमी बना हुआ है, वरना हथियार, तकनीकि दक्षता, इंजीनियरिंग सेक्टर में बेजोड़ चीन, भारत और रूस उससे कम नहीं है. ऐसे में फिलहाल पूरी तरह डॉलर का बॉयकाट का ख्याल अभी दूर की कौड़ी है. लेकिन स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. इससे भुगतान तेज, सस्ता और ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है.
सवाल- ब्रिक्स में दखल बढ़ने से यूएनएससी में भारत की आवाज कितनी मजबूत होगी?
जवाब- दुनिया की 50 फीसदी आबादी, वैश्विक जीडीपी के 40 फीसदी और विश्व व्यापार के कुल 26 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिक्स में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने से भारत को वैश्विक संस्थाओं में सुधार के लिए आवाज बुलंद करने की ताकत मिलती है. ब्रिक्स की बूस्टर डोज से भारत पंख फैलाकर न सिर्फ उड़ान भर रहा है, बल्कि नित नए आसमान भी छू रहा है. ताली दोनों हाथों से बजती है. ऐसे में ब्रिक्स में सहयोग देकर भारत, पश्चिमी देशों के दबदबे वाले इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक की चुनौतीभरी व्यवस्था में खुद को मजबूती से खड़ा पाता है.
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ब्याज दरें ज्यादा हैं और वहां कर्ज की किश्त भी डॉलर में चुकानी पड़ती है जबकि ब्रिक्स के अपने बैंक से सस्ता आसान और तुरंत फंडिंग मिल जाती है. इस तरह ब्रिक्स, बहुपक्षीय व्यवस्था से चल रहे सिस्टम में भारत के कदमों को मजबूती देता है. हालांकि यह आर्थिक मंच वीटो की व्यवस्था वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सीट की गारंटी नहीं देता, लेकिन ग्लोबल साउथ में भारत की कूटनीतिक पकड़ के लिए जरूरी है.
सवाल-एजेंडे में कौन-कौन से अतिरिक्त विषय शामिल हैं?
जवाब- सूचना प्रसारण मंत्रालय से संबंद्ध प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो की एक रिलीज के मुताबिक इस बार के एजेंडे में आर्थिक चुनौतियों से अलावा आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि कारोबार जैसे एग्रो-इनपुट्स, जेनेटिक रिसोर्सेज के अलावा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जैसे अहम विषय शामिल हैं.
सवाल- ब्रिक्स में कितने देश अमेरिका और यूरोप की नजर क्यों?
जवाब- ब्रिक्स में वर्तमान में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी, दुबई और दक्षिण अफ्रीका समेत 11 देश हैं. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 2026 के अनुमान और वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी के आधार पर दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट 2026 में दुनिया की टॉप-10 इकॉनमी में से 5 तो अमेरिका और यूरोपीय देशों की हैं.
करीब 31 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका सबसे रईस मुल्क है. न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस ग्लोबल फाइनेंस और ट्रेड के हब हैं. अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी उसकी वैश्विक लीडरशिप को मजबूत आधार देती है. इसलिए अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की निगाहें नई दिल्ली की ओर जरूर लगी होंगी.