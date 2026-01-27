Advertisement
trendingNow13088383
Hindi NewsExplainerBudget 2026: हलवा सेरेमनी के साथ On हो गया बजट का काउंटडाउन, कब और कहां से आई यह परंपरा?

Budget 2026: हलवा सेरेमनी के साथ On हो गया बजट का काउंटडाउन, कब और कहां से आई यह परंपरा?

Budget Session 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से होगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को संबोधित करके बजट सत्र का शुभारंभ करेंगी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: हलवा सेरेमनी के साथ On हो गया बजट का काउंटडाउन, कब और कहां से आई यह परंपरा?

Halwa Ceremony 2026: देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित नॉर्थ ब्लॉक में एक खास जगह पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की  मौजूदगी में हलवा सेरेमनी का आयोजन किया गया. बजट से जुड़ी इस परंपरा को बजट की उल्टी गिनती शुरू होने को लेकर खास माना जाता है. मतलब कि हलवा सेरेमनी के साथ बजट का काउंटडाउन On हो गया. मिली जानकारी के अनुसार, बजट 2026-27 की तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला ‘हलवा समारोह’ आज नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में आयोजित किया गया.

यह समारोह केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में संपन्न हुआ. इस समारोह के बाद बजट से जुडे़ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सख्त 'लॉक-इन पीरियड' की शुरुआत हो जाती है. आइए जानते हैं कि आखिरकार बजट से जुड़ी इस परंपरा की शुरुआत कब से हुई और बजट के लिए इसका क्या महत्व है.
  

‘लॉक-इन पीरियड में बजट से जुड़े अधिकारी 
पीआईबी से मिली जानकारी के अनुसार, हलवा समारोह बजट की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के ‘लॉक-इन’ (परिसर के भीतर ही रहने की प्रक्रिया) शुरू होने से ठीक पहले आयोजित किया जाता है. केंद्रीय बजट 2026-27 एक फरवरी, 2026 को पेश किया जाएगा. ‘हलवा समारोह’ के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले सभी विभागों के सचिव और बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. समारोह के एक हिस्‍से के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही, उन्‍होंने पूरी बजट टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दीं.

Add Zee News as a Preferred Source

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जितने भी अधिकारी ‘लॉक-इन पीरियड’ में गए हुए हैं, वे अब सीधे 1 फरवरी को यानी बजट पेश होने वाले दिन ही बाहर (नॉर्थ ब्लाक) निकलेंगे. ‘लॉक-इन’ समय के दौरान वे अधिकारी बाहरी दुनिया के किसी भी लोग और खुद अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं रहेंगे. बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए ‘लॉक-इन पीरियड’ वाला सख्त नियम लागू किया जाता है. इसकी एक परंपरा रही है. आइए अब उसके बारे में जानते हैं.

हलवा सेरेमनी का महत्व
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में बजट पेश करने को लेकर हलवा सेरेमनी की परंपरा आजादी के बाद से ही चली आ रही है. हालांकि, कई रिपोर्ट्स यह दावा करती हैं कि ब्रिटिश काल से ही यह परंपरा चली आ रही है. इस रस्म के दौरान नॉर्थ ब्लॉक स्थित परिसर में एक बड़ी कड़ाही में हलवा बनाया जाता है. उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा उस हलवे को वहां मौजूद सभी अधिकारियों या यूं कहें कि बजट से जुडे़ वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बांटा जाता है. हलवा सेरेमनी के पीछे मान्यता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए, इसलिए देश के लिए बजट जैसे बड़े इवेंट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का खास और यादगार आयोजन होता है. मंगलवार 27 जनवरी को यह आयोजन किया गया. इस खास मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को हलवा खिलाकर (बांटकर) बजट के अंतिम फेज को शुरू कर दिया है. 

यह भी पढ़ें- India EU Trade Deal: भारत ने ईयू को ऑफर किया यूके से 6 गुना अधिक ऑटो कोटा, अब इन कंपनियों की लग्जरी कारें मिलेंगी सस्ती; जानें पूरी खबर

 

क्या है 'लॉक-इन पीरियड'
आप सभी जानते हैं कि बजट बहुत ही संवेदनशील और गोपनीय होता है. इसी तरह इसकी बनाने की प्रक्रिया और बनाने वाले लोग भी गोपनीयता के साथ काम करते हैं. बजट पूरे तरीके से बन जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद भवन में देश के सामने पेश किया जाता है. बजट पेश होने से पहले इसे गोपनीय ही रखना होता है. इसके लिए सरकार कई स्तरों पर सुरक्षा भी करती है और प्रोटोकॉल भी लागू करती है. इसके लिए एक सख्य नियम लागू होता है, जिसका नाम बजट का 'लॉक-इन पीरियड' है.

बजट की गोपनीयता यानी उसको सीक्रेट रखने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' का नियम लागू होता है. इस दौरान बजट बनाने में शामिल जितने भी अधिकारी और वित्त मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं, उन्हें नॉर्थ ब्लॉक में बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाता है. वे इस दौरान न अपने घर जा सकते हैं और ना ही किसी फोन और नियम के तहत प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल कर सकते हैं. उन्हें 'लॉक-इन पीरियड' के दौरान बाहर के किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं होती है. मतलब कि जब तक बजट को वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश न कर दिया जाए, तब तक वे लोग बाहरी दुनिया से कटे हुए होते हैं. यह 'लॉक-इन पीरियड'बजट को सीक्रेट रखने के लिए होती है. 

यह भी पढ़ें- Budget 2026: हो गया कंफर्म, 30 या 31 जनवरी नहीं बल्कि इस दिन आएगा इकोनॉमिक सर्वे, 1 फरवरी को संसद में पेश होना है बजट

 

वित्त मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा
बात साल 1950 की है, जब देश का बजट संसद भवन में पेश होने से पहले ही लीक हो गया था. मालूम हो कि पहले राष्ट्रपति भवन में ही बजट की छपाई होती थी. साल 1950 में वहीं से बजट के कुछ पेज समय से पहले ही लीक हो गए थे. तब देश के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे. बजट लीक का मामला इतना तूल पकड़ा कि वित्त मंत्री मथाई को इस्तीफा तक देना पड़ गया. इस घटना के बाद से दो बड़े बदलाव हुए. पहला बदलाव यह कि बजट बनाने और छापने का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर नॉर्थ ब्लॉक (इससे पहले कुछ समय के लिए मिंटो रोड स्थित प्रेस) में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, दूसरा काम यह हुआ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' जैसे सख्त नियम/प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
Acid Attack Cases
तेजाब फेंकने वालों की जब्त होगी संपत्ति? दोषियों के खिलाफ SC का सुझाव
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
Maharahtra
अब नहीं सताएगी मुंबई की भीड़...समुद्र के बीच बनेगा 'बाहुबली' एयरपोर्ट, इनकी होगी मौज
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
Bengal politics
'दीदी ने पहले ED को हराया, अब बीजेपी की बारी', बंगाल में ममता के समर्थन में अखिलेश
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
UGC
'किसी के भी साथ नहीं होगा भेदभाव...', UGC के नए नियम पर शिक्षा मंत्री प्रधान का दावा
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
MMRDA
पहले चार लेन फिर अचानक दो लेन, क्या है मीरा-भायंदर फ्लाईओवर की सच्चाई?
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
Eu India Trade Deal
इधर डील पर लग रही थी मुहर, उधर EU ट्रेड कमिश्ननर से क्या चर्चा कर रहे थे जयशंकर?
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स
IIT Guwahati Research
हिमालय पर 'जल प्रलय' की आहट! IIT गुवाहाटी ने खोजे 492 डेंजर पॉइंट्स