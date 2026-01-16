Budget 2026: राष्ट्रपति भवन, मिंटो रोड और नॉर्थ ब्लॉक; भारतीय बजट के लिए इतनी खास क्यों रहीं हैं ये 3 जगहें?

Union Budget 2026: हर साल की भांति इस साल भी केंद्र सरकार देश की संसद में बजट पेश करेगी. मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी 2026 को संसद भवन के लोकसभा में बजट पेश करेंगी. इसके लिए सरकार और वित्त मंत्रालय की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं. हर साल की तरह इस साल भी इस बजट से देश के लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं. कृषि क्षेत्र हो या शिक्षा क्षेत्र, रेलवे हो या फिर कोई अन्य क्षेत्र, हर सेक्टर के लोगों को इस बजट से कुछ ना कुछ फायदा या फिर बड़े ऐलान की संभावना है. इस बीच हम लगातार आपको बजट से जुड़ी कहानियां और ऐतिहासिक चीजों को बता रहे हैं. आज इस बीच हम बात करेंगे भारतीय बजट से जुड़ी तीन खास जगहों की. इनके नाम हैं- राष्ट्रपति भवन, मिंटो रोड और नॉर्थ ब्लॉक.

इन तीनों जगहों की एक खास कॉमन बात यह है कि इन जगहों पर बजट की छपाई होती रही है. आजाद भारत में सबसे पहले बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती थी. उसके बाद इसकी छपाई मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगी. कुछ वर्षों बाद इसका ठिकाना नॉर्थ ब्लॉक बन गया, जिसमें वित्त मंत्रालय का भी पता रहा है. हालांकि, वित्त मंत्रालय का अब नया पता कर्तव्य भवन में हो चुका है. जबकि अभी भी बजट के दस्तावेजों की छपाई नॉर्थ ब्लॉक में स्थित सरकारी प्रेस में होती रहेगी. आइए जानते हैं पूरी कहानी.

राष्ट्रपति भवन में बजट की छपाई

देश की आजादी से ही बजट की छपाई राष्ट्रपति भवन में होती रही थी. आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था. तब इसे देश के वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. स्वतंत्र भारत का पहला बजट देश का अंतरिम बजट था और इस बजट के दस्वावेजों की छपाई भी राष्ट्रपति भवन स्थित प्रेस में ही की गई थी. दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में बजट के कागजातों की छपाई की परंपरा साल 1950 तक चली. उसके बाद इसका स्थान बदल दिया गया, क्योंकि वर्ष 1950 में संसद भवन में बजट पेश करने से पहले ही लीक हो गया था. बताया जाता है कि राष्ट्रपति भवन से इस बजट के कुछ कागजात लीक हो गए थे. इसकी वजह से तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था.

वित्त मंत्री का इस्तीफा

साल 1950 में राष्ट्पति भवन से बजट लीक हो गया था. यह मामला इतना तूल पकड़ा कि वित्त मंत्री जॉन मथाई को इस्तीफा तक देना पड़ा. इस घटना के बाद से दो बड़े बदलाव हुए. पहला बदलाव यह कि बजट बनाने और छापने का काम राष्ट्रपति भवन से हटाकर मिंटो रोड स्थित प्रेस में शिफ्ट कर दिया गया. वहीं, दूसरा काम यह हुआ कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'लॉक-इन पीरियड' जैसे सख्त नियम/प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए. 'लॉक-इन पीरियड' के दौरान जितने भी वित्त मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी बजट बनाने में लगे हुए होते हैं, उन्हें बजट पेशी होने तक किसी से भी संपर्क में नहीं होना होता है. एक तरह से वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए होते हैं. यह सब बजट की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है.

1980 तक मिंटो रोड बना रहा ठिकाना

साल 1950 में राष्ट्रपति भवन से बजट के कुछ कागजात लीक हो गए थे. यह बजट पेश करने से पहले ही लीक हो गए थे. इस वजह से तब के वित्त मंत्री जॉन मथाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके साथ ही बजट छापने का काम साल 1950 में ही राष्ट्रपति भवन से हटाकर दिल्ली के मिंटो रोड स्थित सरकारी प्रेस में कर दिया गया. 1951 से अब बजट के कागजातों की छपाई मिंटो रोड स्थित इस प्रेस में ही होने लगी. यहां वर्ष 1980 तक देश के बजट की छपाई हुई. उसके बाद इसका एक तरह से स्थाई पता राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ ब्लॉक बन गया. इस ब्लॉक में ही वित्त मंत्रालय का भी पता था.

नॉर्थ ब्लॉक में बजट की छपाई

1980 से बजट के कागजातों को छापने का काम दिल्ली में राष्ट्पति भवन के सामने नॉर्थ ब्लॉक में होने लगा. इसी ब्लॉक में वित्त मंत्रालय भी रहा है. 1980 से लेकर अबतक यानी कि साल 2026 तक बजट के कागजातों की छपाई नॉर्थ ब्लॉक स्थित प्रेस में ही हो रही है. नॉर्थ ब्लॉक के प्रेस में इस बार भी बजट की छपाई होगी. हालांकि, प्रधानमंत्री ऑफिस से लेकर विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के ऑफिसों का पता अब बदल रहा है. वित्त मंत्रालय का नया पता नए बने कर्तव्य भवन में हो गया है. सितंबर 2025 से ही वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अधिकांश टीम यहीं कर्तव्य भवन में अपना काम कर रही हैं. लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी भी बजट की छपाई नॉर्थ ब्लॉक में ही की जाएगी. मतलब कि नॉर्थ ब्लॉक में स्थिति प्रिटिंग प्रेस में बजट के कागजातों को छापने का कार्य अगले आदेश तक जारी रहेगा.

बजट सत्र 2026

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

