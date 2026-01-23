Budget PDF Download: आजादी से लेकर अब तक का हर एक बजट भाषण, बस एक क्लिक में ऐसे करें डाउनलोड

Union Budget 2026: देश की संसद में 28 जनवरी से बजट सत्र 2026 की शुरुआत हो रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. इसका पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. उसके बाद बजट से एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का इकोनॉमी सर्वे पेश करेंगी. वहीं, वे एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी.

15 अगस्त 1947 में देश आजाद होने के बाद से अब तक कई बार बजट पेश किए जा चुके हैं. लेकिन अगर आपको आजादी से लेकर अब तक के हर एक बजट भाषण की जानकारी चाहिए, तो वह आसानी से मिल जाएगी. मतलब कि जिस बजट भाषण को 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी के द्वारा पढ़ा गया था, उस बजट भाषण के दस्तावेज से लेकर अभी तक के सभी बजट भाषण के दस्वावेजों को आप पीडीएफ के रूप में अपने सिस्टम या मोबाइल फोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

ऐसे करें बजट भाषण को डाउनलोड

> सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/ पर जाना है.

> उसके बाद आप होमपेज पर 'Previous Budget Speeches' पर क्लिक करेंगे.

> उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आजादी से यानी कि वर्ष 1947 से लेकर अभी तक के सभी बजट भाषणों की जानकारी PDF फॉर्म में दिखेगी.

> अब आप इनमें से किसी भी वर्ष/वित्त वर्ष के बजट भाषण को देख सकते हैं.

> इतना ही नहीं आप इन्हें अपने सिस्टम या मोबाइल फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

Union Budget App से भी ले सकेंगे पूरी जानकारी

बजट की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा आप अपने मोबाइल पर यूनियन बजट ऐप के जरिए भी बजट से जुड़ी हर जानकारी को ले सकते हैं. बता दें कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में साल 2021 में भारत सरकार के द्वारा आम जनता तक आसानी से बजट की हर एक जानकारी पहुंचाने के लिए Union Budget App को लॉन्च किया गया था. इसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद बजट से जुड़ी हर एक जानकारी को आप आसानी से ले सकते हैं. इस ऐप को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था.

ऐसे डाउनलोड करें Union Budget App

सबसे पहले हम बात एंड्रॉइड यूजर के लिए कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल/स्मॉर्टफोन में प्ले स्टोर से Union Budget App को कैसे डाउनलोड करें.

> Union Budget App को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) में जाना है.

> उसके बाद आपको Union Budget App सर्च करना है.

> अब आपकी स्क्रीन पर Union Budget App दिखेगा.

> आप अब इस Union Budget App को डाउनलोड कर सकते हैं.

अब हम बात करेंगे आईफोन यूज करने वाले iOS (आईओएस) यूजर के लिए कि आप ऐप स्टोर से कैसे Union Budget App को डाउनलोड कर सकते हैं.

iPhone में ऐसे करें Union Budget App डाउनलोड

> सबसे पहले आपको अपने आईफोन के ऐप स्टोर (App Store) में जाना है.

> उसके बाद आपको सर्च में जाकर Union Budget App को सर्च करना है.

> अब आपको डाउनलोड की साइन (नीचे की ओर तीर) पर क्लिक करना है.

> उसके बाद आपके मोबाइल में Union Budget App डाउनलोड हो जाएगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. यूनियन बजट ऐप कब लॉन्च हुआ था?

यूनियन बजट ऐप साल 2021 में हलवा रस्म (23 जनवरी 2021) के दिन लॉन्च किया गया था.

2. आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?

आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.

3. 2026 में बजट किस दिन पेश किया जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

4. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अबतक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कुल 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं.

5. बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थीं. इन्होंने 28 फरवरी 1970 को बजट पेश किया था. वे वित्त मंत्री के साथ-साथ देश की प्रधानमंत्री भी थीं.