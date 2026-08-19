/क्या हाउसिंग सोसाइटी जबरन किसी फ्लैट मालिक का घर खाली करा सकती है? जान लें पूरी ABCD

हाल ही में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव अपीलीय कोर्ट में एक मामला सामने आया, जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी ने एक निवासी को बाहर निकालने का प्रस्ताव पास किया. वजह थी कि उसके रेस्टोरेंट से शोर-शराबा होता था और परेशानी होती थी, खासकर सोसाइटी में रहने वाले स्कूल जाने वाले बच्चों को.
क्या प्रस्ताव के जरिए किसी मालिक को फ्लैट से निकाल सकते हैं?
अब जरा सोचिए आपने एक फ्लैट खरीदा, उसे अपने नाम पर रजिस्टर कराया और आप सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज भी भर रहे हैं. लेकिन क्या होगा, अगर आपके पड़ोसी आपके खिलाफ वोट कर दें और हाउसिंग सोसाइटी एक प्रस्ताव पास करके आपसे घर खाली करने या उसे बेचने के लिए कहे? क्या ज्यादातर निवासी सच में आपको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सकते हैं जिसके आप कानूनी तौर पर मालिक हैं? चलिए इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब आपको बताते हैं.
सबसे पहले तो जवाब है नहीं. एक प्रस्ताव पास करके तो कोई भी सोसाइटी आपको आपके घर से नहीं निकाल सकती. ऊपर बताए गए मामले में भी कोर्ट ने बेदखली के इस आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के पास किसी सदस्य को बेदखल करने का कोई कानूनी आधार नहीं है. वह अपने नियमों का पालन न करने पर किसी सदस्य को निकाल तो सकती है, लेकिन बेदखली संबंधित राज्य के रेंट एक्ट (किराया कानून) के तहत आती है, और इस मामले में सोसाइटी के पास कोई कानूनी आधार नहीं था.
क्या कोई सोसाइटी किसी मालिक को फ्लैट बेचने के लिए मजबूर कर सकती है?
बहुमत से पास हुए प्रस्ताव में भले ही उसे जरूरी वोट मिले हों, लेकिन अकेले ही किसी मालिक को प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
मनीकंट्रोल से बातचीत में दिल्ली हाई कोर्ट की वकील मेघा शर्मा ने कहा, 'कोई हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ एक प्रस्ताव पास करके किसी मालिक को अपनी प्रॉपर्टी खाली करने या बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकती.' उन्होंने कहा कि मैनेजिंग कमेटी या जनरल बॉडी के पास रजिस्टर्ड ओनरशिप डीड (मालिकाना हक के दस्तावेज) को रद्द करने, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को खत्म करने या जबरदस्ती बिक्री (डिस्ट्रेस सेल) करवाने का कानूनी अधिकार नहीं है.
मेंबरशिप और ओनरशिप के बीच का यह फर्क बहुत जरूरी है. कोई शख्स वोट देने या पद संभालने जैसे मेंबरशिप अधिकार खो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह फ्लैट की ओनरशिप भी अपने-आप खो देगा.
अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी किसी सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहती है, तो उनके पास एकमात्र विकल्प उन्हें सदस्यता से बाहर निकालना ही होता है. यह प्रक्रिया काफी सख्त है और धारा 35, नियम 28 और 29 के तहत आती है. इसमें सुनवाई और आम सभा की बैठक में तीन-चौथाई बहुमत की जरूरत होती है, और इसे रजिस्ट्रार की ओर से पुष्टि किया जाना जरूरी है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के वकील अमृतराज कौशल ने ईटी से बातचीत में बताया,'हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमिटी कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं कर सकती, जिससे किसी शख्स को अपनी ही प्रॉपर्टी खाली करने का आदेश दिया जाए. कोऑपरेटिव कानून के तहत इसे बेदखली नहीं माना जाता. कानून में ऐसी किसी कार्रवाई का कोई प्रावधान ही नहीं है.'
क्या निकाले जाने का मतलब मालिकाना हक खोना है?
जरूरी नहीं. निकाले जाने और मालिकाना हक का मामला अलग-अलग कानूनी सवाल हैं. स्थिति इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि शख्स फ्लैट का मालिक है या सिर्फ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्ट्रक्चर में मेंबरशिप के आधार पर उसमें रह रहा है.
मनीकंट्रोल से बातचीत में लेगम सोलिस के फाउंडर शशांक अग्रवाल ने कहा, 'आमतौर पर मेंबरशिप से निकाले जाने पर फ्लैट पर मालिकाना हक खत्म नहीं होता. कब्जा पाने के लिए सोसाइटी को एक स्वतंत्र कानूनी आधार की जरूरत होगी.' उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई सोसाइटी कब्जा चाहती है, तो उसे कब्जे के लिए कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अधिकार साबित करना होगा और सही कानूनी या अदालती प्रक्रिया का पालन करना होगा.
सोसाइटी के पास होते हैं ये अधिकार?
हालांकि, सोसाइटी के पास अनुशासनात्मक अधिकार हो सकते हैं, खासकर तब जब गंभीर उल्लंघन हुए हों, जैसे कि लगातार परेशानी पैदा करना, जगह का गलत इस्तेमाल, बिना इजाजत कमर्शियल गतिविधि या वाजिब बकाया राशि का भुगतान न करना. इन अधिकारों का मतलब अपने-आप मालिकाना हक खत्म करना, बिक्री के लिए मजबूर करना या मालिक को जबरदस्ती हटाना नहीं होता है.अगर सोसाइटी किसी फ्लैट मालिक के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करती है, तो उस मालिक को क्या कानूनी अधिकार मिलते हैं?
अगर कोई सोसाइटी किसी फ्लैट मालिक के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करती है तो किसी वकील के जरिए सोसाइटी कमेटी को प्रस्ताव की कानूनी अवैधता की ओर इशारा करते हुए नोटिस भेजा जा सकता है. आप रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर डिप्टी रजिस्ट्रार के पास एक याचिका दाखिल कर सोसाइटी के प्रस्ताव को चुनौती दे सकते हैं. अगर मैनेजमेंट कमिटी जबरदस्ती कार्रवाई करने, शारीरिक रूप से रोकने या सर्विस काटने की धमकी देती है, तो अस्थायी या स्थायी रोक के लिए सिविल कोर्ट का रुख कर सकते हैं. परेशान करने, आपराधिक धमकी देने, गलत तरीके से रोकने समेत अन्य अपराधों के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आप पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी किसी मालिक को घर छोड़ने पर मजबूर करने के लिए बुनियादी सुविधाएं बंद करने समेत कोई और कदम उठा सकती है?
नहीं, कोई हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) पानी या बिजली जैसी जरूरी सेवाएं बंद नहीं कर सकती.साथ ही, बकाया पैसे या किसी विवाद के कारण वे किसी मालिक को जबरदस्ती उनकी प्रॉपर्टी से नहीं निकाल सकते और न ही उन्हें प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं. मैनेजमेंट कमेटियों को जबरदस्ती वाले तरीकों के बजाय कानूनी रास्ते अपनाने चाहिए.
पानी, प्लंबिंग या मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइनों जैसी बुनियादी सुविधाओं को काटना आम तौर पर गैर-कानूनी है, भले ही मेंटेनेंस फीस का भुगतान बाकी हो.हालांकि बुनियादी सेवाओं को सुरक्षित रखा गया है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नियमों (बाय-लॉज) में इजाजत हो, तो सोसाइटी जिम, क्लबहाउस या स्विमिंग पूल जैसी गैर-जरूरी मनोरंजन सुविधाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा सकती हैं.