क्या बिना एक भी गोली चलाए वापस आ सकता है PoJK? भारत के पास मौजूद हैं ये 'कानूनी हथियार', जिनसे पूरा होगा देश का अधूरा ख्वाब

Legal Avenues for PoJK to Become Part of India: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) में महंगाई, राशन संकट और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. ज्वाइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है. रावलकोट में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. आंदोलन को तोड़ने के लिए हजारों लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन दबाने के लिए शहबाज-मुनीर सरकार ने उनके आटा, ईंधन की सप्लाई रोक दी है. साथ ही, इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई हैं.