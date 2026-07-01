क्या बिना एक भी गोली चलाए वापस आ सकता है PoJK? भारत के पास मौजूद हैं ये 'कानूनी हथियार', जिनसे पूरा होगा देश का अधूरा ख्वाब

Legal Avenues for PoJK to Become Part of India: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) में महंगाई, राशन संकट और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. ज्वाइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन ने अब हिंसक रूप ले लिया है. रावलकोट में सुरक्षा बलों के साथ झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. आंदोलन को तोड़ने के लिए हजारों लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन दबाने के लिए शहबाज-मुनीर सरकार ने उनके आटा, ईंधन की सप्लाई रोक दी है. साथ ही, इंटरनेट सेवाएं भी बाधित की गई हैं.
JAAC ने चेतावनी दी है कि हालात नहीं सुधरे तो वे दूसरे रास्ते अपनाने को मजबूर हो जाएंगे. उनका इशारा भारत की ओर था कि अगर पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी तो वे फिर से भारत के साथ जुड़ जाएंगे. लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करना क्या वाकई इतना आसान है. क्या पीओजेके में आंदोलन कर रहे लोगों के लिए भारत के साथ जुड़ने के लिए कोई कानूनी रास्ता मौजूद है और अगर हां तो क्या?
भारतीय सेना के मेजर जनरल (रिटायर्ड) अश्विनी कुमार सिवाच इस बारे में विस्तार से स्थिति स्पष्ट करते हैं. उनके मुताबिक, कानूनी तौर पर, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (POJK) को पहले से ही भारत का अभिन्न अंग माना जाता है. यह दर्जा अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह के 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने आप भारत के पास आ गया.
मेजर जनरल सिवाच कहते हैं कि भारत की संसद भी 1994 में इस बात की पुष्टि करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है. ऐसे में अगर POJK के निवासी भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो यह मुख्य रूप से विधायी कार्रवाई और कानूनी एकीकरण ही होगा. उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को सीमाओं में बदलाव करने और नए क्षेत्रों को संघ में शामिल करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है. लेकिन चूंकि पूरा जम्मू कश्मीर पहले से ही भारत का हिस्सा है, इसलिए इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करने की शायद ही जरूरत पड़े.
जनरल सिवाच के मुताबिक, 'भारतीय' बनने के लिए POJK के लोगों को भारतीय संविधान के तहत शासित होने की इच्छा व्यक्त करते हुए एक औपचारिक लोकतांत्रिक प्रस्ताव भेजना होगा. इसके बाद जनमत संग्रह से एक राजनयिक और संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है. जिससे वह क्षेत्र भी भारत का हिस्सा बनने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा.
मेजर जनरल सिवाच कहते हैं कि जिस तरह वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इस क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया था, उसी तरह POJK को भी प्रशासनिक रूप से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया जाएगा. पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र के लिए पहले से ही संसद और विधानसभा में सीटें निर्धारित हैं, जो पिछले 78 वर्षों से खाली रखी जा रही हैं.
उनके मुताबिक, POJK के लोगों के लिए भारत से जुड़ना किसी नए अंतरराष्ट्रीय विलय की मांग करने जैसा नहीं, बल्कि मूल 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन' के तहत अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने वाला होगा. जनमत संग्रह के जरिए वहां के लोगों की इच्छा दुनिया के सामने स्पष्ट हो जाएगी. इसके बाद भारत अपने तरीके से जब चाहे, उसे अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में ले सकेगा. भारत के इस एक्शन पर दुनिया की कोई ताकत विरोध भी नहीं कर पाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीओजेके के स्थानीय निवासी पाकिस्तानी प्रशासन को कब्जा मानते हैं. वे लोग पाकिस्तानी सेना और नौकरशाही के शोषण से त्रस्त हैं. भारत के जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद- 370 हटने के बाद वहां पर आई शांति और तेज विकास ने पीओके के लोगों का भी तेजी से आकर्षण बढ़ाया है. वे भी अब इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं. अगर वह इलाका बिना युद्ध के भारत के पास लौट आता है तो इससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात सच हो जाएगी. जब उन्होंने कहा था कि PoK के लोग विकास देखकर खुद भारत में शामिल होना चाहेंगे.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, मौजूद समय में पीओजेके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा जरूर है. इसके बावजूद, वहां पर भारत के साथ विलय की मांग अभी सीमित स्तर पर ही है. फिर भी, अगर वहां आंदोलन मजबूत हुआ और पाकिस्तान ने सख्ती से उसे कुचलना चाहा तो वहां के लोग भारत की ओर रुख कर सकते हैं. यही वह समय होगा, जब भारत कूटनीतिक समर्थन देकर उस इलाके को भारत से जुड़ने का आधार तैयार कर सकता है.
हालांकि, यह इतना भी आसान नहीं होगा. भारत के इस समर्थन को पाकिस्तान उकसावा मानकर युद्ध छेड़ सकता है. ऐसे में भारत को हरेक परिस्थिति का आकलन करके ही आगे बढ़ना होगा. उसे पाकिस्तानी सेना को निरंतर कमजोर करने के साथ ही इस्लामाबाद पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाना होगा. जिससे वह भारत की कार्रवाई का ज्यादा विरोध न कर सके और पीओजेके भारत के पास आ जाए.