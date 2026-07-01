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क्या बिना एक भी गोली चलाए वापस आ सकता है PoJK? भारत के पास मौजूद हैं ये 'कानूनी हथियार', जिनसे पूरा होगा देश का अधूरा ख्वाब

Can PoJK Become Part of India Without War? पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में इन दिनों जनता का गुस्सा उबाल मार रहा है. अपने मूलभूत अधिकारों की मांग को लेकर वहां के हजारों लोग पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं सुनी तो वे भारत से मिल सकते हैं. सवाल ये है कि क्या बिना एक भी गोली चले PoJK फिर से भारत के पास वापस आ सकता है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 01, 2026, 04:22 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:24 AM IST
क्या बिना एक भी गोली चलाए वापस आ सकता है PoJK? भारत के पास मौजूद हैं ये 'कानूनी हथियार', जिनसे पूरा होगा देश का अधूरा ख्वाब
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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