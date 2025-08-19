Chief Election Commissioner Removal Process: बिहार में SIR और वोट चोरी के आरोपों के बीच राजनीतिक विवाद तेज है. विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है. CEC को हटाने की प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 324 के तहत मुश्किल है, जिसमें संसद में विशेष बहुमत, जांच समिति और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है. अब तक कोई CEC नहीं हटाया गया.
Chief Election Commissioner: बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और विपक्ष के आरोपों के बीच देशभर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ वाले आरोपों को निराधार बताया और राहुल गांधी को बिना नाम लिए हलफनामा दायर करने या माफी मांगने की बात कही. इस विवाद ने विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच आमने-सामने की स्थिति पैदा कर दी है. अब चर्चा है कि विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकती है.
मुख्य चुनाव आयुक्त हटाने की प्रक्रिया
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने जैसी जटिल प्रक्रिया के तहत होती है. संविधान के आर्टिकल 324 में यह सुनिश्चित किया गया है कि CEC पूरी तरह स्वतंत्र रहें और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम कर सकें. उन्हें केवल सामान्य बहुमत से नहीं हटाया जा सकता. इसके लिए विशेष कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संसद में शुरू होती है.
संसद में प्रस्ताव और जांच समिति
अगर कोई सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ‘दुर्व्यवहार’ या ‘अक्षमता’ का आरोप लगाना चाहे तो यह प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है. लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं. प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद स्पीकर या चेयरमैन तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं. इस समिति की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के एक जज करते हैं और इसमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तथा एक प्रतिष्ठित न्यायविद भी शामिल होते हैं. समिति आरोपों की जांच कर रिपोर्ट स्पीकर या चेयरमैन को सौंपती है.
विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक
जांच समिति की रिपोर्ट में CEC दोषी पाए जाने पर प्रस्ताव फिर से संसद में चर्चा के लिए लाया जाता है. इसे सदन में कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास करना अनिवार्य है. इसे ‘विशेष बहुमत’ कहते हैं. एक सदन में पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया से पारित कराना होता है. अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी से ही CEC को पद से हटाया जा सकता है.
इतिहास और राजनीतिक उदाहरण
भारत में अब तक किसी भी CEC को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है. वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने चुनाव आयुक्त नवीन चावला को पक्षपाती ठहराते हुए पद से हटाने की सिफ़ारिश की थी. बीजेपी ने प्रस्ताव भी पेश किया था, लेकिन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने इसे खारिज कर दिया.